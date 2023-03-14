Психолог: "Альфонсы — искусные манипуляторы"

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Альфонсы — это мужчины, вступающие в отношения с женщиной с целью получения какой-либо выгоды. Обычно под этим имеется в виду материальная выгода, но к ней так же могут прилагаться и другие: бытовое обеспечение, эмоциональная поддержка, удовлетворение различных потребностей. Как правило, альфонсы — искусные манипуляторы. Нередко со временем жертва обнаруживает, что столкнулась с абьюзом, из которого ей трудно выбраться.

Так или иначе существование альфонсов доказывает, что женщины регулярно становятся жертвами их манипуляций. Но что помогает им с успехом реализовывать свои корыстные мотивы? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Альфонс: как не попасться на удочку

Личность альфонса, как правило, незрелая.

В ней прослеживаются:

инфантилизм,

низкий уровень развития способности брать на себя ответственность,

эгоцентризм,

нередко нарциссические черты,

недостаток способности отслеживать свои и чужие личные границы.

В этом они похожи на детей. "Детское" поведение часто вызывает в других людях, особенно чувствительных к чужим эмоциональным реакциям, сочувствие и желание оказать поддержку.

Повышенная эмоциональность на начальных этапах отношений.

Это связано с предыдущим пунктом. Поскольку альфонс не чувствует границ, есть риск на начальных этапах войти в симбиотические отношения, когда кажется, что партнёры просто не могут существовать друг без друга, что рядом та самая "родственная душа". Как правило, альфонсы кажутся очень обаятельными и внимательными. Это проявляется в часто оказываемых знаках внимания, желании всё время находиться в контакте с партнёром. В целом это нормальное состояние при чувстве влюбленности, поэтому распознать альфонса на начальных этапах бывает трудно.

Постепенное расширение объёма запрашиваемой помощи.

Манипуляторы редко заявляют о себе сразу: поначалу они прибегают к простым просьбам о помощи, которые легко выполнить. Например, просят в долг небольшую сумму, которую стараются вернуть. Таким образом у жертвы альфонса создаётся впечатление безопасности и соблюдения договоренностей. Постепенно запросы могут увеличиваться, и жертве на основе предыдущего опыта становится трудно отказать альфонсу.

Манипуляции с помощью чувства вины.

Этот пункт вытекает из предыдущего. Альфонс может напоминать жертве о своей честности и преувеличивать свой вклад в отношения. Например, прибегать к выражениям в духе: "Я ведь столько для тебя сделал, я тогда тебя поддержал, а ты меня не хочешь поддержать, когда мне трудно".

Газлайтинг.

Распространенная психологическая манипуляция, суть которой сводится к тому, чтобы заставить жертву сомневаться в своих убеждениях. Может проявляться, например, в обесценивании личности и поступков жертвы, регулярном преуменьшении её вклада в отношения.

Стремление привести жертву к социальной изоляции.

Эта манипуляция заключается в том, что альфонсу выгодно, чтобы круг общения потенциальной жертвы сузился до минимума, чтобы никто из близких не мог указать жертве на то, что что-то идёт не так. Проявляется в стремлении захватить всё внимание партнёра, в замечаниях по поводу тех, кто её окружает, и их обесценивании.

Периодическое создание видимости, что ситуация меняется.

Например, альфонс может и правда регулярно ходить на собеседования и каждый раз возвращаться с них расстроенным. Или объяснять свои неудачи внешними обстоятельствами. Всё это имеет корни в неспособности брать на себя ответственность за свою жизнь.

Так на что же обратить внимание, чтобы не попасться на удочку альфонса:

Насколько человек способен нести ответственность за свою жизнь: как он живёт, чем зарабатывает на жизнь, какие у него есть цели и устремления, что он уже сделал, чтобы их достичь, как оценивает, что больше влияет на его неудачи — внутренние факторы или внешние и т. д.

Насколько он автономен: способен ли сам о себе заботиться, какие сферы жизни для него важны, как он обходится со своим временем, что для него важно в отношениях, как он обходится со своими и чужими личными границами.

Отслеживать свои реакции в контакте с потенциальным партнёром: насколько я готова быть в контакте, как влияют эти отношения на то, что для меня важно, часто ли у меня возникает чувство вины, готова ли я сказать "нет", если что-то мне не подходит, чего я жду от этих отношений.

Конечно, даже обращая внимание на все вышеперечисленные признаки, риск вступить в неподходящие отношения остаётся. Поэтому важно не растворяться в обаятельном партнёре, а периодически обращаться к себе и своим потребностям, сверяться с тем, что для вас действительно важно в жизни.

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