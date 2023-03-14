Нутрициолог Деккер: "Иван-чай может повысить давление"

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Иван-чай, или кипрей, — достаточно известное растение, которое обладает множеством полезных свойств для организма человека, но также может вызывать вред, если употреблять его в больших количествах или при наличии некоторых заболеваний. О пользе иван-чая рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Польза иван-чая

Иван-чай является богатым источником витаминов и минералов, включая витамин С, витамины группы В, калий, магний, марганец, железо и другие. Он помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Иван-чай содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие онкологических заболеваний, обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают снизить воспаление в организме. Он может помочь улучшить работу желудочно-кишечного тракта, уменьшить симптомы гастрита, язвенной болезни и других заболеваний.

Вред иван-чая

Иван-чай может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому перед употреблением следует проверить наличие аллергии. Напиток содержит танины, которые могут усиливать кислотность желудка, вызывать изжогу и ухудшать симптомы язвенной болезни. Также он может снижать уровень глюкозы в крови. Иван-чай может повысить давление и спровоцировать тахикардию. Иван-чай может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, поэтому перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Как заваривать иван-чай

Для заваривания нужно использовать сухие листья или стебли иван-чая. Налейте в чайник кипяток и дайте настояться от 5 до 10 минут. После этого можно добавить сахар, мёд или лимон в зависимости от вкусовых предпочтений.

Для заваривания холодного напитка можно положить сырьё иван-чая в кувшин с холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. Затем напиток можно процедить и наслаждаться его вкусом.

Не следует заваривать иван-чай слишком долго, так как чай будет горчить. Также не следует употреблять иван-чай слишком часто, особенно если есть проблемы со здоровьем. Рекомендованная норма: не более 3-4 чашек напитка в день.

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