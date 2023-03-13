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Ирина Гусакова

Фельдшер об оказании первой помощи при инфаркте: "Нельзя давать пострадавшему какие-либо лекарства"

2:41
Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь

Сердечный приступ (или острый коронарный синдром: инфаркт миокарда, стенокардия) — одна из наиболее часто встречаемых патологий сердечно-сосудистой системы. Признаки сердечного приступа могут отличаться в каждом отдельном случае, это может быть классический приступ (давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать между лопаток, в шею и левую руку), иногда болевые ощущения могут отсутствовать полностью. Такой вариант приступа называется бессимптомным.

Фельдшер об оказании первой помощи при инфаркте: "Нельзя давать пострадавшему какие-либо лекарства"

Но можно ли помочь своим близким, если на ваших глазах случился приступ? О том, как оказать первую помощь при инфаркте, рассказал читателям Pravda.Ru фельдшер скорой помощи, руководитель школы первой помощи и спасения на воде "Акваспас" Дмитрий Микрюков.

Сердечный приступ: какую первую помощь можно и нужно оказывать

Сердечный приступ является медицинским диагнозом, и при его диагностике требуются медицинские знания и компетенции от помогающего человека. Однако при оказании помощи мы можем руководствоваться имеющимися смежными состояниями, прописанными в приказе Минздрава №477н, такими как отсутствие сознания или остановка дыхания и кровообращения, если такое случилось с пострадавшим вследствие сердечного приступа.

В связи с вариативностью признаков достоверно определить данную патологию у пострадавшего человека не всегда возможно, в связи с чем применение лекарственных препаратов при оказании первой помощи запрещено, поскольку может усугубить состояние человека.

Применение лекарств в качестве самопомощи допустимо в случае, если пострадавший человек имеет хроническое заболевание сердца и препараты ранее были назначены врачом.

При оказании первой помощи необходимо:

  • вызвать скорую помощь;
  • придать оптимальное положение человеку (как комфортнее самому пострадавшему: сидя или лежа), освободить от стесняющей одежды, обеспечить доступ свежего воздуха;
  • контролировать состояние человека и оказывать психологическую поддержку;
  • при отсутствии сознания и сохранении дыхания обеспечить устойчивое боковое положение;
  • при отсутствии дыхания — начать сердечно-лёгочную реанимацию и проводить до появления признаков жизни или прибытия скорой помощи.

Время играет ключевую роль в спасении жизни и минимизации последствий сердечного приступа! Важно своевременно оказать человеку первую помощь и передать человека в медицинскую службу!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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