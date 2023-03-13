Сердечный приступ (или острый коронарный синдром: инфаркт миокарда, стенокардия) — одна из наиболее часто встречаемых патологий сердечно-сосудистой системы. Признаки сердечного приступа могут отличаться в каждом отдельном случае, это может быть классический приступ (давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать между лопаток, в шею и левую руку), иногда болевые ощущения могут отсутствовать полностью. Такой вариант приступа называется бессимптомным.
Но можно ли помочь своим близким, если на ваших глазах случился приступ? О том, как оказать первую помощь при инфаркте, рассказал читателям Pravda.Ru фельдшер скорой помощи, руководитель школы первой помощи и спасения на воде "Акваспас" Дмитрий Микрюков.
Сердечный приступ является медицинским диагнозом, и при его диагностике требуются медицинские знания и компетенции от помогающего человека. Однако при оказании помощи мы можем руководствоваться имеющимися смежными состояниями, прописанными в приказе Минздрава №477н, такими как отсутствие сознания или остановка дыхания и кровообращения, если такое случилось с пострадавшим вследствие сердечного приступа.
В связи с вариативностью признаков достоверно определить данную патологию у пострадавшего человека не всегда возможно, в связи с чем применение лекарственных препаратов при оказании первой помощи запрещено, поскольку может усугубить состояние человека.
Применение лекарств в качестве самопомощи допустимо в случае, если пострадавший человек имеет хроническое заболевание сердца и препараты ранее были назначены врачом.
При оказании первой помощи необходимо:
Время играет ключевую роль в спасении жизни и минимизации последствий сердечного приступа! Важно своевременно оказать человеку первую помощь и передать человека в медицинскую службу!
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...