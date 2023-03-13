Фельдшер об оказании первой помощи при инфаркте: "Нельзя давать пострадавшему какие-либо лекарства"

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Первая помощь

Сердечный приступ (или острый коронарный синдром: инфаркт миокарда, стенокардия) — одна из наиболее часто встречаемых патологий сердечно-сосудистой системы. Признаки сердечного приступа могут отличаться в каждом отдельном случае, это может быть классический приступ (давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать между лопаток, в шею и левую руку), иногда болевые ощущения могут отсутствовать полностью. Такой вариант приступа называется бессимптомным.

Но можно ли помочь своим близким, если на ваших глазах случился приступ? О том, как оказать первую помощь при инфаркте, рассказал читателям Pravda.Ru фельдшер скорой помощи, руководитель школы первой помощи и спасения на воде "Акваспас" Дмитрий Микрюков.

Сердечный приступ: какую первую помощь можно и нужно оказывать

Сердечный приступ является медицинским диагнозом, и при его диагностике требуются медицинские знания и компетенции от помогающего человека. Однако при оказании помощи мы можем руководствоваться имеющимися смежными состояниями, прописанными в приказе Минздрава №477н, такими как отсутствие сознания или остановка дыхания и кровообращения, если такое случилось с пострадавшим вследствие сердечного приступа.

В связи с вариативностью признаков достоверно определить данную патологию у пострадавшего человека не всегда возможно, в связи с чем применение лекарственных препаратов при оказании первой помощи запрещено, поскольку может усугубить состояние человека.

Применение лекарств в качестве самопомощи допустимо в случае, если пострадавший человек имеет хроническое заболевание сердца и препараты ранее были назначены врачом.

При оказании первой помощи необходимо:

вызвать скорую помощь;

придать оптимальное положение человеку (как комфортнее самому пострадавшему: сидя или лежа), освободить от стесняющей одежды, обеспечить доступ свежего воздуха;

контролировать состояние человека и оказывать психологическую поддержку;

при отсутствии сознания и сохранении дыхания обеспечить устойчивое боковое положение;

при отсутствии дыхания — начать сердечно-лёгочную реанимацию и проводить до появления признаков жизни или прибытия скорой помощи.

Время играет ключевую роль в спасении жизни и минимизации последствий сердечного приступа! Важно своевременно оказать человеку первую помощь и передать человека в медицинскую службу!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...