Психолог: "Токсичные люди на любую новую идею реагируют с негативом"

5:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Общение и любое взаимодействие с токсичными людьми затрачивает много энергии и приносит сильный психологический дискомфорт. И с первого взгляда или с первой фразы понять, что человек токсичный, часто не получается даже у опытного психолога.

Часто токсичные люди по совместительству неплохие манипуляторы и чувствуют, когда можно выдвинуть свои интересы. О том, как распознать таких людей, рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог Антонина Бирюкова.

Токсичные люди: как их распознать

Постоянный негатив.

У этих людей плохо буквально всё: и на работе коллеги дураки, начальник — козёл, и дома его не понимают, дети отбились от рук, всё раздражает. И государство плохое, а он бедный и несчастный.

Важная особенность — токсичные люди на любую новую идею реагируют обычно с негативом, сразу высказывая мнение, что ничего не получится и сама идея нежизнеспособная. Радостные события других воспринимают также, стремясь обесценить их.

Агрессивность.

Они не воспринимают критику, какой бы она ни была. Считают себя правыми до последнего в любом споре. Крайне редко меняют свою точку зрения.

Также от них часто можно слышать пассивно-агрессивные шутки — когда вроде бы и шутка, но неприятно. Эти шутки часто касаются внешности, умственных способностей. Этот приём токсичные люди применяют тогда, когда не могут в открытую проявить агрессию, поэтому предпочитают зайти исподтишка, подколов оппонента.

Склонность к преувеличению.

Они любят также драматизировать и раздувать из мухи слона. Постоянно стремясь всем напомнить, как им не повезло и сколько у них проблем. Из ничтожной проблемы они могут сделать целую катастрофу, а всё ради того, чтобы получить внимание от других людей, слить свой негатив.

Постоянная критика.

И это не самокритика, токсичные люди критикуют только других людей. Они-то точно знают, как кому лучше выглядеть, как жить и т. д. От них часто можно слышать советы и реплики в отношении незнакомых людей.

Чувство, что вы выжаты как лимон после общения.

Это типичное чувство после взаимодействия с токсичными людьми. Они будто высасывают вашу энергию и жизненную силу, это про тех самых энергетических вампиров. После общения с этими людьми сам волей неволей начинаешь негативить и видеть мир чёрно-белым.

Любят сплетни и "подковёрные" игры.

Всегда с удовольствием обсуждают за спиной тех людей, с которыми только что мило общались. Не гнушаются столкнуть лбами кого-то из знакомых, коллег. Это свое рода развлечения для таких людей. При этом не любят, когда обсуждают их.

Любят контроль над другими.

Токсичные люди хотят быть в курсе всех новостей, им до всего есть дело. Неважно, хотите вы поддерживать с ними общение или нет, они всегда найдут повод для разговора и открыто начнут манипулировать вами. Особо волнует их ваша личная жизнь, ваши доходы.

Игра в одни ворота.

Они любят, чтоб выслушали их бесконечные проблемы и неурядицы, но вот слушать собеседника им неинтересно, они слишком поглощены собой, какое им дело до других? Они часто перебивают и пытаются вставить: "А вот у меня…"

Позиция жертвы.

Эти люди могут быть и жертвами. Их все обижают, все вставляют палки в колеса. Они одни борются против всего мира за своё место под солнцем и всё даётся им крайне тяжело. Есть особая категория: состоятельные люди, прикидывающиеся бедными.

Крадут ваше время.

Токсичный человек готов долго рассказывать вам о своих проблемах или прийти в гости без предупреждения. Он не ценит ваше время.

Что же делать с этими людьми?

В идеале, конечно, прекратить общение вовсе. Но как быть если это ваш родственник или коллега по работе?

Первое и самое важное: не старайтесь решать их проблемы, они только и ждут, чтобы можно было свои проблемы перевалить на чужие плечи. Отстаивайте границы, если не можете говорить — так и говорите прямо, без увиливаний. С токсичными людьми нужны более жёсткие границы.

Не открывайте им свои личные секреты и вообще поменьше личной информации, управляйте разговором, перебивайте, если разговор пошёл не в то русло.

Главное при общении с токсичными людьми — научиться выстраивать границы и не вовлекаться в их проблемы. Если у вас это плохо получается, постарайтесь меньше общаться с этим человеком. С коллегой сократите коммуникацию до решения рабочих вопросов, с близкими родственниками — сведите к минимуму встречи. Когда общения избежать не удаётся, постарайтесь отключить эмоциональные реакции и сохраняйте спокойствие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...