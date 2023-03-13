Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог: "Токсичные люди на любую новую идею реагируют с негативом"

5:12
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Общение и любое взаимодействие с токсичными людьми затрачивает много энергии и приносит сильный психологический дискомфорт. И с первого взгляда или с первой фразы понять, что человек токсичный, часто не получается даже у опытного психолога.

Психолог: "Токсичные люди на любую новую идею реагируют с негативом"

Часто токсичные люди по совместительству неплохие манипуляторы и чувствуют, когда можно выдвинуть свои интересы. О том, как распознать таких людей, рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог Антонина Бирюкова.

Токсичные люди: как их распознать

  • Постоянный негатив.

У этих людей плохо буквально всё: и на работе коллеги дураки, начальник — козёл, и дома его не понимают, дети отбились от рук, всё раздражает. И государство плохое, а он бедный и несчастный.

Важная особенность — токсичные люди на любую новую идею реагируют обычно с негативом, сразу высказывая мнение, что ничего не получится и сама идея нежизнеспособная. Радостные события других воспринимают также, стремясь обесценить их.

  • Агрессивность.

Они не воспринимают критику, какой бы она ни была. Считают себя правыми до последнего в любом споре. Крайне редко меняют свою точку зрения.

Также от них часто можно слышать пассивно-агрессивные шутки — когда вроде бы и шутка, но неприятно. Эти шутки часто касаются внешности, умственных способностей. Этот приём токсичные люди применяют тогда, когда не могут в открытую проявить агрессию, поэтому предпочитают зайти исподтишка, подколов оппонента.

  • Склонность к преувеличению.

Они любят также драматизировать и раздувать из мухи слона. Постоянно стремясь всем напомнить, как им не повезло и сколько у них проблем. Из ничтожной проблемы они могут сделать целую катастрофу, а всё ради того, чтобы получить внимание от других людей, слить свой негатив.

  • Постоянная критика.

И это не самокритика, токсичные люди критикуют только других людей. Они-то точно знают, как кому лучше выглядеть, как жить и т. д. От них часто можно слышать советы и реплики в отношении незнакомых людей.

  • Чувство, что вы выжаты как лимон после общения.

Это типичное чувство после взаимодействия с токсичными людьми. Они будто высасывают вашу энергию и жизненную силу, это про тех самых энергетических вампиров. После общения с этими людьми сам волей неволей начинаешь негативить и видеть мир чёрно-белым.

  • Любят сплетни и "подковёрные" игры.

Всегда с удовольствием обсуждают за спиной тех людей, с которыми только что мило общались. Не гнушаются столкнуть лбами кого-то из знакомых, коллег. Это свое рода развлечения для таких людей. При этом не любят, когда обсуждают их.

  • Любят контроль над другими.

Токсичные люди хотят быть в курсе всех новостей, им до всего есть дело. Неважно, хотите вы поддерживать с ними общение или нет, они всегда найдут повод для разговора и открыто начнут манипулировать вами. Особо волнует их ваша личная жизнь, ваши доходы.

  • Игра в одни ворота.

Они любят, чтоб выслушали их бесконечные проблемы и неурядицы, но вот слушать собеседника им неинтересно, они слишком поглощены собой, какое им дело до других? Они часто перебивают и пытаются вставить: "А вот у меня…"

  • Позиция жертвы.

Эти люди могут быть и жертвами. Их все обижают, все вставляют палки в колеса. Они одни борются против всего мира за своё место под солнцем и всё даётся им крайне тяжело. Есть особая категория: состоятельные люди, прикидывающиеся бедными.

  • Крадут ваше время.

Токсичный человек готов долго рассказывать вам о своих проблемах или прийти в гости без предупреждения. Он не ценит ваше время.

Что же делать с этими людьми?

В идеале, конечно, прекратить общение вовсе. Но как быть если это ваш родственник или коллега по работе?
Первое и самое важное: не старайтесь решать их проблемы, они только и ждут, чтобы можно было свои проблемы перевалить на чужие плечи. Отстаивайте границы, если не можете говорить — так и говорите прямо, без увиливаний. С токсичными людьми нужны более жёсткие границы.

Не открывайте им свои личные секреты и вообще поменьше личной информации, управляйте разговором, перебивайте, если разговор пошёл не в то русло.

Главное при общении с токсичными людьми — научиться выстраивать границы и не вовлекаться в их проблемы. Если у вас это плохо получается, постарайтесь меньше общаться с этим человеком. С коллегой сократите коммуникацию до решения рабочих вопросов, с близкими родственниками — сведите к минимуму встречи. Когда общения избежать не удаётся, постарайтесь отключить эмоциональные реакции и сохраняйте спокойствие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького
Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволяет, чтобы Запад использовал украинцев
Вирусолог Волчков заявил, что коронавирусная инфекция будет приходить раз в несколько лет
Global Times: санкции и военная помощь другим странам со стороны США обернётся против Вашингтона
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Последние материалы
Психолог: "Токсичные люди на любую новую идею реагируют с негативом"
История главной площади в России
Global Times: санкции и военная помощь другим странам со стороны США обернётся против Вашингтона
Путина в любимом Крыму защитят и ПВО, и ФСО
Симоньян объяснила, почему она перекрестилась слева направо: не католическое перекрестие
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Что стоит посмотреть в Калининграде
Дарья Донцова рассказала, как умирал её муж: "Просто тихо заснул"
Рок-музыканту Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии РФ
Врач: "Причины весенней хандры поможет найти фрирайтинг"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников