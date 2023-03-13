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Ирина Гусакова

Врач: "Причины весенней хандры поможет найти фрирайтинг"

4:41
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Для многих весна и хандра — это совершенно несопоставимые вещи. Причины апатии осенью понятны — заморозки, раннее наступление темноты, грустные мысли о длительном зимнем периоде. А весной откуда берётся уныние? Ведь всё равно рано или поздно наступят тёплые деньки, запоют птицы и появится первая зелёная трава. Но факт остается фактом: в марте большинство людей накрывает грусть и апатия. Почему — объясняет читателям Pravda.Ru врач, психосоматолог Екатерина Тур.

Врач: "Причины весенней хандры поможет найти фрирайтинг"

Весенняя хандра: почему возникает и что делать

Хандра весной может возникать по физиологическим причинам:

  • авитаминоз,
  • нехватка дневного света и двигательной активности.

Но основная предпосылка уныния в том, что человек связывает весну с неким чистым листом, пробуждением, сиянием, влюблённостью, сменой имиджа и т. п. Устав от продолжительных зимних дней, люди уже в начале марта начинают жить мечтами о прогулках на солнце, а также в ожидании масштабных изменений. Кроме того, для большей части населения весна приравнивается к насыщенным событиям детского и юношеского периода. В итоге весенний сезон — это не только авитаминоз и дефицит солнечного света, но и изматывающее ожидание лучшей жизни, которая всё никак не наступит.

Отличие между весенней апатией и депрессией

Находясь в состоянии весенней хандры, несмотря на низкий уровень тонуса, когнитивные процессы остаются в норме, нет потери интереса к любимым занятиям и коммуникации. Однако увеличивается время сна, рабочие обязанности выполняются со слегка сниженным энтузиазмом, надоедает носить тяжёлые зимние куртки, обувь, появляется более сильная раздражительность. А депрессия — это сложное психическое заболевание. Главные её проявления:

  • тоска,
  • заторможенность в движении,
  • снижение темпа мыслительных процессов и речевых функций.

Больной депрессией теряет чувство наслаждения от ранее любимых занятий, ему трудно общаться с родными и друзьями, сложно выполнять обычные дела, его сон может продолжаться по 12-14 часов в сутки при постоянном чувстве разбитости. 

Как справиться с весенней хандрой

  • Записать в блокнот список дел, способствующих переменам. Расписать задачи, которые хочется начать решать в весеннее время. Например, ремонт в квартире, смена стиля жизни, имиджа, посещение зала. И начать реализовывать все планы сразу после написания списка.
  • Пить витамины. Обязательно проконсультироваться со специалистом, поскольку и дефицит, и переизбыток одинаково вреден для организма.
  • Записаться в бассейн или провести время в аквапарке. Вода — прекрасное напоминание о летних днях, море и отдыхе. Поплескаться в воде нужно для осознания того, что лето уже совсем недалеко. И желательно плавать не по инструкции, а от души повеселиться, находясь в воде, соблюдая технику безопасности, разумеется.
  • Гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, высыпаться, двигаться.
  • Найти причины уныния и хандры. Поможет в этом фрирайтинг: каждый день в блокноте писать всё, что приходит в голову, без соблюдения орфографии и пунктуации, свободно. Это эффективный метод обнаружения своих скрытых страхов и подавленных эмоций, новых потребностей и желаний, которым ранее уделялось мало времени. Осознав источники хандры, придёт понимание того, какие необходимы изменения и как сделать жизнь лучше.
  • Арт-терапия. Важно, не соблюдая никаких правил, рисовать свободно ("дзен-живопись"). Можно нарисовать собственное настроение. Так выйдут на поверхность все переживания и придёт лучшее понимание причин апатии.
  • Сделайте свой мир ярче. Красить волосы в кислотный тон необязательно, но окружить себя насыщенными и свежими пастельными оттенками в интерьере и гардеробе жизненно важно. Можно приобрести яркое постельное белье, отказаться от мрачных цветов в одежде. Когда есть, например, пальто пастельного оттенка и на контрасте яркая сумка, то чувство чего-то весеннего будет и на душе, даже если за окном всё ещё серость и холода.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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