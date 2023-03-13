Для многих весна и хандра — это совершенно несопоставимые вещи. Причины апатии осенью понятны — заморозки, раннее наступление темноты, грустные мысли о длительном зимнем периоде. А весной откуда берётся уныние? Ведь всё равно рано или поздно наступят тёплые деньки, запоют птицы и появится первая зелёная трава. Но факт остается фактом: в марте большинство людей накрывает грусть и апатия. Почему — объясняет читателям Pravda.Ru врач, психосоматолог Екатерина Тур.
Хандра весной может возникать по физиологическим причинам:
Но основная предпосылка уныния в том, что человек связывает весну с неким чистым листом, пробуждением, сиянием, влюблённостью, сменой имиджа и т. п. Устав от продолжительных зимних дней, люди уже в начале марта начинают жить мечтами о прогулках на солнце, а также в ожидании масштабных изменений. Кроме того, для большей части населения весна приравнивается к насыщенным событиям детского и юношеского периода. В итоге весенний сезон — это не только авитаминоз и дефицит солнечного света, но и изматывающее ожидание лучшей жизни, которая всё никак не наступит.
Находясь в состоянии весенней хандры, несмотря на низкий уровень тонуса, когнитивные процессы остаются в норме, нет потери интереса к любимым занятиям и коммуникации. Однако увеличивается время сна, рабочие обязанности выполняются со слегка сниженным энтузиазмом, надоедает носить тяжёлые зимние куртки, обувь, появляется более сильная раздражительность. А депрессия — это сложное психическое заболевание. Главные её проявления:
Больной депрессией теряет чувство наслаждения от ранее любимых занятий, ему трудно общаться с родными и друзьями, сложно выполнять обычные дела, его сон может продолжаться по 12-14 часов в сутки при постоянном чувстве разбитости.
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