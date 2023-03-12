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Ирина Гусакова

Психолог Нестеренко: "Не надевайте фату на втором свидании, а позвольте себе выбирать"

2:53
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Самой глупой ошибкой людей в отношениях является заблуждение, что он/она поменяется, изменит свои взгляды на жизнь. Как показывает практика, такое иногда случается, но только когда человек сам решает что-либо поменять, а не когда заставили обстоятельства. О том, что же делать, если у вас разные взгляды на жизнь со второй половинкой, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Ольга Нестеренко.

Психолог Нестеренко: "Не надевайте фату на втором свидании, а позвольте себе выбирать"

Что делать, если у вас с партнёром разные взгляды на жизнь

Во-первых, нужно честно ответить себе на вопросы:

  • Как давно я знаю этого человека?
  • Как я себя чувствую рядом с ним?
  • По душе ли мне всё, что он делает и говорит?
  • Если и через 10 лет у нас всё ещё будут разные взгляды на жизнь, буду ли я с ним счастлива?

Снимите розовые очки, представьте тот факт, что он не изменится! Вы всё ещё хотите продолжать эти отношения? Или дадите себе шанс встретить того, с кем у вас дорожки сходятся?

Во-вторых, не надевайте фату на втором свидании, а позвольте себе выбирать из множества вариантов. Если ухажёров нет, то найдите причину их отсутствия, задавая себе вопросы:

  • Насколько я себя люблю?
  • Чем я люблю заниматься?
  • Куда люблю ходить?
  • Как я одеваюсь?
  • Как давно была на массаже/в спортзале или у косметолога?

Когда занимаешься собой, не возникнет проблем с самооценкой и, соответственно, с ухажёрами, потому что ценишь себя, своё время и интересы. И люди, которые не разделяют таких же взглядов на жизнь, как у тебя, просто не появляются на горизонте. Но если возникли, сделай вывод, ты сама готова менять свои убеждения и взгляды ради этого человека? Или он появился как проверка, чтобы ты ещё раз удостоверилась в правильности выбора своих взглядов.

В-третьих, задавайте вопросы молодому человеку напрямую. Мужчины не понимают женских намёков и хождений вокруг да около. Спроси:

  • Какими ты видишь наши отношения через год, два, три?
  • Что может повлиять на изменение взгляда на ту или иную сферу жизни (которая не совпадает с вашей)?

И делать вывод сразу, не отходя от кассы. Ну не хочет он детей/уют/работать и что-то ещё. Задай себе вопрос:

Я готова ради этого человека на такие жертвы? Не заводить семью, потому что дети — это бремя. Не ездить в путешествия, потому что дома спокойнее. Работать за двоих, потому что он творческая личность и ему работать вредно.

Что я заслуживаю? Что я делаю рядом с этим человеком? Я счастлива? Если всё устраивает — вперед и с песней. Но потом не жалуйся на судьбу, потому что это твой собственный выбор и ответственность.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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