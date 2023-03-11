Психолог: "Некоторые устраивают скандал, чтобы привлечь внимание партнёра"

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Крепкий союз лучше строить на искренности, открытости, готовности спокойно и уважительно обсуждать возникающие проблемы. Но есть среди нас и любители настоящих итальянских страстей: ссор на публике, придирок по пустякам и выразительных выводов о том, что партнёр совсем не любит. Такие проявления забирают много энергии, которая могла бы пойти на укрепление отношений.

Драма в отношениях — это не ссора по какой-то серьёзной причине, а скорее, эмоциональная вспышка, которая не имеет чётких перспектив разрешения. Конфликт ради конфликта. При этом поводом может стать всё что угодно: не туда поставил кружку, не того цвета лак на ногтях, разбросанные носки, новая причёска, выбор фильма и тому подобное.

На самом деле тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди не умеют показывать свои чувства или боятся возникающих чувств. Маскируя свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, человек подсознательно защищает себя от любви и нежности, которых ему на самом деле хочется. О причинах рассказал читателям Pravda. Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Драма в отношениях: причины

Мешают внутренние установки. Например, убеждённость, что в отношениях не бывает счастья.

Подобные сценарии могли быть перед глазами в детстве, когда мама и папа постоянно ругались. И теперь есть определённая модель отношений, которая считается нормой.

Страх сближения также провоцирует людей на создание конфликтной ситуации. Проще закатить скандал и доказать, что партнёр не прав, чем признаться ему, как он на самом деле дорог.

Человек может при помощи драматических сцен просто привлекать к себе внимание. Ему кажется, что партнёр недостаточно его любит или совсем не уважает. Выплёскивая эмоции, он провоцирует другого человека на чувство вины, от которого можно избавиться, сделав приятный сюрприз.

Все причины носят очень глубокий характер, и потому желательно вовремя разобраться — выявить их и устранить:

найти установки,

осознать обиды, страхи и переживания.

Если строить отношения без драмы не получается, то можно обратиться к специалисту. Это поможет не вносить весь груз в свою жизнь и не транслировать прежний опыт партнёру.

Некоторые правила помогут в устранении драмы из отношений.

Разговоры по душам

Необходимо начинать разговаривать, показывать свои истинные чувства — в этом нет ничего страшного. Понимание этого придёт, как только будет сделан первый шаг.

Опора на внутреннее "Я"

Если человек живёт, опираясь лишь на внешние факторы — любовь окружающих, подтверждение важности, то пора подумать о собственных интересах и личных желаниях. Нужна опора на своё внутреннее Я. Человек, уверенный в своих чувствах и желаниях, не станет драматизировать и ссориться по пустякам.

Совместные традиции

Чтобы не возникало чувства одиночества и потребности вывести партнёра на эмоции, хорошо завести совместные традиции. Время, проведённое вместе, — лучшее, что может дать спокойствие и уверенность. Регулярные походы в кино, театр, на прогулки навсегда отнимут желание закатывать бессмысленные истерики.

Осознанный подход к себе и своему партнёру, работа над собой приведут к счастливым взаимоотношениям. В таких отношениях комфортно обоим партнёрам, потому что они умеют говорить друг с другом на одном языке, понимать потребности друг друга. И драматизировать им ни к чему.

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