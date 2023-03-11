Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог: "Некоторые устраивают скандал, чтобы привлечь внимание партнёра"

3:56
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Крепкий союз лучше строить на искренности, открытости, готовности спокойно и уважительно обсуждать возникающие проблемы. Но есть среди нас и любители настоящих итальянских страстей: ссор на публике, придирок по пустякам и выразительных выводов о том, что партнёр совсем не любит. Такие проявления забирают много энергии, которая могла бы пойти на укрепление отношений.

Психолог: "Некоторые устраивают скандал, чтобы привлечь внимание партнёра"

Драма в отношениях — это не ссора по какой-то серьёзной причине, а скорее, эмоциональная вспышка, которая не имеет чётких перспектив разрешения. Конфликт ради конфликта. При этом поводом может стать всё что угодно: не туда поставил кружку, не того цвета лак на ногтях, разбросанные носки, новая причёска, выбор фильма и тому подобное.

На самом деле тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди не умеют показывать свои чувства или боятся возникающих чувств. Маскируя свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, человек подсознательно защищает себя от любви и нежности, которых ему на самом деле хочется. О причинах рассказал читателям Pravda. Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Драма в отношениях: причины

  • Мешают внутренние установки. Например, убеждённость, что в отношениях не бывает счастья.
  • Подобные сценарии могли быть перед глазами в детстве, когда мама и папа постоянно ругались. И теперь есть определённая модель отношений, которая считается нормой.
  • Страх сближения также провоцирует людей на создание конфликтной ситуации. Проще закатить скандал и доказать, что партнёр не прав, чем признаться ему, как он на самом деле дорог.
  • Человек может при помощи драматических сцен просто привлекать к себе внимание. Ему кажется, что партнёр недостаточно его любит или совсем не уважает. Выплёскивая эмоции, он провоцирует другого человека на чувство вины, от которого можно избавиться, сделав приятный сюрприз.

Все причины носят очень глубокий характер, и потому желательно вовремя разобраться — выявить их и устранить:

  • найти установки,
  • осознать обиды, страхи и переживания.

Если строить отношения без драмы не получается, то можно обратиться к специалисту. Это поможет не вносить весь груз в свою жизнь и не транслировать прежний опыт партнёру.

Некоторые правила помогут в устранении драмы из отношений.

  • Разговоры по душам

Необходимо начинать разговаривать, показывать свои истинные чувства — в этом нет ничего страшного. Понимание этого придёт, как только будет сделан первый шаг.

  • Опора на внутреннее "Я"

Если человек живёт, опираясь лишь на внешние факторы — любовь окружающих, подтверждение важности, то пора подумать о собственных интересах и личных желаниях. Нужна опора на своё внутреннее Я. Человек, уверенный в своих чувствах и желаниях, не станет драматизировать и ссориться по пустякам.

  • Совместные традиции

Чтобы не возникало чувства одиночества и потребности вывести партнёра на эмоции, хорошо завести совместные традиции. Время, проведённое вместе, — лучшее, что может дать спокойствие и уверенность. Регулярные походы в кино, театр, на прогулки навсегда отнимут желание закатывать бессмысленные истерики.

Осознанный подход к себе и своему партнёру, работа над собой приведут к счастливым взаимоотношениям. В таких отношениях комфортно обоим партнёрам, потому что они умеют говорить друг с другом на одном языке, понимать потребности друг друга. И драматизировать им ни к чему.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77
RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР
«Бахмут падёт, мы подавлены»: украинский военнослужащий рассказал правду о положении ВСУ
Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
В Харьковской области Украины началась эвакуация населения
The Telegraph: Польша формирует самую большую сухопутную армию в Европе
GM предлагает выплаты наемным работникам, ссылаясь на экономические проблемы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал Владимира Путина как великого воина
Популярное
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля

Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.

РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Медведев о переименовании России в Московию: "Нет, конечно, не Хохляндия"
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Три ошибки Запада станут смертельными для Украины
Отряд наёмников ВСУ уничтожен при попытке выйти из Бахмута
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стоимость газа в ЕС поднялась выше $500 за тысячу кубометров
CNN сообщил о применении ВС РФ уникальной ракеты на Украине
Россия уничтожит любую страну НАТО из-за войск на Украине — политик Янг
Россия уничтожит любую страну НАТО из-за войск на Украине — политик Янг
Последние материалы
Рожденные 12 марта под знаком зодиака Рыбы решительны и выносливы
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Психолог: "Некоторые устраивают скандал, чтобы привлечь внимание партнёра"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77
RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР
«Бахмут падёт, мы подавлены»: украинский военнослужащий рассказал правду о положении ВСУ
Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
В Харьковской области Украины началась эвакуация населения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников