Крепкий союз лучше строить на искренности, открытости, готовности спокойно и уважительно обсуждать возникающие проблемы. Но есть среди нас и любители настоящих итальянских страстей: ссор на публике, придирок по пустякам и выразительных выводов о том, что партнёр совсем не любит. Такие проявления забирают много энергии, которая могла бы пойти на укрепление отношений.
Драма в отношениях — это не ссора по какой-то серьёзной причине, а скорее, эмоциональная вспышка, которая не имеет чётких перспектив разрешения. Конфликт ради конфликта. При этом поводом может стать всё что угодно: не туда поставил кружку, не того цвета лак на ногтях, разбросанные носки, новая причёска, выбор фильма и тому подобное.
На самом деле тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди не умеют показывать свои чувства или боятся возникающих чувств. Маскируя свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, человек подсознательно защищает себя от любви и нежности, которых ему на самом деле хочется. О причинах рассказал читателям Pravda. Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Все причины носят очень глубокий характер, и потому желательно вовремя разобраться — выявить их и устранить:
Если строить отношения без драмы не получается, то можно обратиться к специалисту. Это поможет не вносить весь груз в свою жизнь и не транслировать прежний опыт партнёру.
Некоторые правила помогут в устранении драмы из отношений.
Необходимо начинать разговаривать, показывать свои истинные чувства — в этом нет ничего страшного. Понимание этого придёт, как только будет сделан первый шаг.
Если человек живёт, опираясь лишь на внешние факторы — любовь окружающих, подтверждение важности, то пора подумать о собственных интересах и личных желаниях. Нужна опора на своё внутреннее Я. Человек, уверенный в своих чувствах и желаниях, не станет драматизировать и ссориться по пустякам.
Чтобы не возникало чувства одиночества и потребности вывести партнёра на эмоции, хорошо завести совместные традиции. Время, проведённое вместе, — лучшее, что может дать спокойствие и уверенность. Регулярные походы в кино, театр, на прогулки навсегда отнимут желание закатывать бессмысленные истерики.
Осознанный подход к себе и своему партнёру, работа над собой приведут к счастливым взаимоотношениям. В таких отношениях комфортно обоим партнёрам, потому что они умеют говорить друг с другом на одном языке, понимать потребности друг друга. И драматизировать им ни к чему.
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