Психолог: "Отказ от негативных эмоций приводит к токсичному позитиву"

Наша жизнь состоит из разных событий: радостных и грустных, непредсказуемых и вполне себе ожидаемых. Из тех, что шокируют и пугают нас, и других, когда от счастья сжимается всё в груди. Мы не можем не реагировать на них и проживать одинаково. Испытывать разные эмоции нормально и естественно для организма. Не стоит бояться отрицательных эмоций, тем более избегать или подавлять их, потому что они даны нам не просто так. Для чего нужны отрицательные эмоции — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Для чего нужны отрицательные эмоции

Мы изначально определяем эмоции как "негативные", "разрушающие", "отрицательные". Так, нам сразу кажется, что всё очень плохо, начинаем страдать, искать виноватых или заниматься самобичеванием. Но для нашей психики эти эмоции крайне важны.

Признанные и осознанные отрицательные эмоции помогают нам вовремя позаботиться о себе и защитить себя. Так же, как и положительные, они способствуют личностному росту, позволяют лучше разобраться в происходящем, сформировать своё мнение о разных событиях. Например, именно благодаря страху люди научились выживать.

Профессор психологии и неврологии Городского университета Нью-Йорка Трейси Деннис-Тивари написала книгу о пользе тревоги — "Время будущего: почему тревога полезна (даже если она кажется плохой)". В ней она говорит, что если бы мы не знали, как чувствовать себя плохо, мы бы не смогли чувствовать себя хорошо.

Чувства радости и счастья мы ощущаем сильнее после проживания печали и горя. Точно так же спокойствие и умиротворение становятся для нас ценнее после проживания гнева и ярости. "Слово "счастье" утратило бы своё значение, если бы не уравновешивалось грустью", — писал швейцарский психиатр и педагог Карл Юнг.

Какими бывают отрицательные эмоции

Страх, тревога, беспокойство.

Без чувства страха мы бы постоянно подвергали себя опасности и неоправданному риску. Испытывать тревогу и беспокойство нас заставляют мысли о неопределённости будущего. Эти чувства дают нам возможность продумать решения для разных вариантов развития событий, тем самым подготовить себя и обезопасить.

Раздражение, ярость, злость, гнев.

Эмоции, которым больше всего придают негатива. Если у них нездоровое проявление, они, действительно, могут нанести вред и разрушить человека. Но в то же время именно эти эмоции учат бороться с трудностями и помогают отстоять своё.

Так как ярость, злость, гнев — это сильные эмоции, они мобилизуют ресурсы и дают мощный заряд энергии. Здоровая агрессия будет мотивировать на преодоление даже самых сложных, кризисных ситуаций. Она же во время острого конфликта позволит отстоять себя и свои личные границы, защитить близких.

Грусть, печаль, тоска.

Чувства, которые связаны с потерей, разочарованием, неудачей, несбывшимися мечтами и неоправданными надеждами, наоборот, забирают много энергии, а испытывать и проживать их больнее всего. Но именно эти чувства повышают нашу жизнестойкость и помогают разобраться в себе, в нашем отношении к людям и происходящим событиям.

Замедляя нас, они дают возможность осознать, проанализировать и принять произошедшее. В такие моменты мы особенно сильно сближаемся с нашими близкими.

Зависть.

"Зависть — плохое чувство" — одна из установок, которую мы слышим ещё с детства. Поэтому, став взрослыми, считаем, что завидовать как-то стыдно и некрасиво. И вместо того чтобы эту эмоцию прожить правильно, начинаем её игнорировать. Зависть же тем временем подрывает нашу уверенность в себе и провоцирует накопление внутри злобы и проявление жестокости по отношению к другим людям. А вот конструктивное отношение к зависти может стать двигателем на пути к мечтам и целям.

Стыд, вина.

Эти чувства "наказания" связаны со злостью и гневом, которые направлены на самого себя. Они говорят о том, что у нас произошёл конфликт с нашими внутренними ценностями, возможно, мы нарушили свои принципы, отступили от правил.

Если сожаление о содеянном осознанное и не навязано окружающими, то оно помогает проанализировать своё поведение и в дальнейшем лучше контролировать себя.

Обида.

Связана со злостью, собственной слабостью, беспомощностью и часто желанием отомстить — "припомнить". Обиженный человек, как правило, направляет все переживания в свою сторону. Он может долго негодовать, почему с ним так несправедливо поступили, хотя сам обидчик уже давно забыл о произошедшем.

Обида обычно бьёт по самому больному, поэтому хорошо подсвечивает наши уязвимые места и указывает на нездоровые отношения с партнёром, друзьями, коллегами или с собой. Она даёт возможность человеку усилить свои слабые стороны и укрепить внутренние опоры там, где это действительно необходимо.

Почему не стоит блокировать отрицательные эмоции

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд говорил о том, что "подавленные эмоции не умирают, а изнутри продолжают влиять на человека". Это всё равно, что плотно закрыть крышкой чайник с кипящей водой. Рано или поздно крышку сорвёт, и тогда пострадают уже окружающие.

Чтобы не навредить своему психологическому здоровью, нужно вовремя разбираться с отрицательными эмоциями. Иначе подавленные эмоции будут копиться, со временем начнут негативно влиять на здоровье и могут вылиться в неконтролируемую агрессию. По данным ВОЗ, от 38% до 42% заболеваний связаны с психосоматикой.

Американские психологи Джейн Ричардс и Джеймс Гросс в результате исследования доказали, что блокирование эмоций отрицательно влияет на когнитивные способности человека. Намеренное избегание негативных эмоций также приводит к токсичному позитиву.

Если мы умеем распознавать отрицательные эмоции, можем использовать эту силу для самозащиты и личностного роста. А когда перестаём отвергать тревогу, гнев, обиду или зависть, то берём под контроль своё состояние и направляем отрицательную энергию не вовнутрь, а на действия и новые достижения.

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