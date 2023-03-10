Кофе положительно влияет на мозг, но эффект длится недолго

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Многим людям хотелось бы знать, какие продукты вводить в рацион, чтобы улучшить свою мозговую деятельность. Какие есть мифы на эту тему, и какая пища на самом деле относится к разряду нейростимуляторов? Об этом рассказывает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Они есть!

По словам специалиста, действительно, в некоторых привычных для нас продуктах содержатся вещества, стимулирующие выработку так называемых нейромедиаторов. Последние способствуют установлению связей между нейронами — клетками головного мозга. А ведь именно нейронные цепочки отвечают за наше мышление. То есть, чем прочнее такие связи, тем эффективнее мы думаем.

О каких же продуктах идёт речь?

Цельнозерновой хлеб грубого помола

К этой категории относятся хлеб ржаной, ржано-пшеничный, с отрубями, а также и многозерновые сорта. Они, по словам эксперта, помогают держать нервную систему в тонусе.

Яйца и растительные масла

Как утверждает Тананакина, в состав яиц входят холин и лецитин, которые и стимулируют деятельность нейронов.

"Рекомендуется регулярно употреблять яйца на завтрак, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна", — говорит эксперт.

Эти масла богаты полиненасыщенными жирными кислотами и вполне могут заменить дорогие сорта лососёвых рыб.

Кофе, какао, чай

"Эти продукты, как и красная рыба, семена льна, черника, грецкие орехи, стимулируют мозговую деятельность и помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий", — рассказала Тананакина.

В то же время, она призывает не слишком полагаться на кофе. Дело в том, что, хотя, выпив его, человек более эффективно решает срочные задачи, эффект от кофеина держится пару часов, а затем мозг расслабляется.

Поэтому, если вам предстоят какие-то долгосрочные дела, лучше заменить кофе зелёным чаем, советует специалист. В нём содержится L-теанин, являющийся мощным антиоксидантом.

Простая вода

Мы нередко пренебрегаем ею и пытаемся заменить или какой-нибудь минералкой, или чаем-кофе, или соками и лимонадами. Но только обычная чистая вода способна заставлять наш мозг правильно функционировать, говорит Наталия Тананакина.

Но не следует стремиться выпивать непременно по 5 литров воды в день, как советуют некоторые "знатоки". Это может нанести вред, если у вас проблемы с почками или другими внутренними органами.

У каждого из нас своя норма. Пить надо именно тогда, когда хочется. И утолять жажду лучше простой водой из графина, а не другими напитками, содержащими различные добавки.