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Ирина Гусакова

Эксперт: "Актёрское мастерство поможет развить soft skills"

5:04
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Актёрское мастерство — это проявление внутреннего "я” человека через творчество. Личность в её психическом и физическом аспектах — основа игры на сцене и публичных выступлений. Какие навыки необходимы хорошему актёру и как их развить в театральной студии — рассказал основатель сети Школ коммуникаций и искусств MDV, тренер по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям Дмитрий Мезенцев.

Эксперт: "Актёрское мастерство поможет развить soft skills"

Развитие soft skills на театральных занятиях

Игра на сцене позволяет открыть в себе качества, которые нужны не только в творчестве, но и в жизни:

  • Управление своими психофизическими процессами. Когда человек испытывает стресс и тревогу, его тело напрягается, происходит мышечный зажим. От него нужно освобождаться, чтобы быть расслабленным на сцене, контролировать и чувствовать своё тело.
  • Внимание и память. Тренировки позволяют оставаться бдительными, владеть ситуацией как на сцене, так и в жизни.
  • Развитие эмоционального интеллекта. Важно осознавать и управлять своими эмоциями. Это помогает понять и других людей: коллег, собеседников, слушателей. В театральной игре необходимо чувствовать партнёра, так как это личное, близкое взаимодействие.
  • Поставленная речь, умение говорить. Актерское мастерство включает в себя ораторское искусство. Важно понимать, как работает голос, уметь влиять с помощью речи и передавать нужный посыл слушателю.
  • Воображение и фантазия. Наш мозг воспринимает информацию с помощью образов. Актёрское мастерство включает в себя музыку, танец, изобразительное искусство и литературу: все то, что необходимо для развития фантазии.
  • Самооценка. Публичные выступления — это возможность оценить себя. Мы видим себя со стороны, в кадре, привыкаем к собственному голосу. Повышается самооценка, появляется желание выйти из тени, налаживать социальные контакты, действовать.

Этюды, упражнение "зеркало” и "тень”: тренировки для будущих актеров

Развитие необходимых умений происходит в процессе работы в театральной студии.

  • Этюды. В школьных кружках их часто называют сценками. В театре этюд — тренировка тех или иных актёрских навыков. Артисту предлагается ситуация, которую он должен разыграть, используя весь психофизический аппарат.

Например, задача может быть такой: "Вы идёте босиком по снегу, вам очень холодно, а до ближайшего тёплого здания ещё полкилометра”.

Проживание ситуации тренирует управление своими эмоциями, телом, развивает фантазию. Как чувствует себя человек, которому холодно? Как ступают ноги по холодному снегу? Как работает в этот момент мимика? Показать страх, волнение, боль — задача актёра.

  • Упражнения "тень” и "зеркало” — тренировка взаимодействия с партнёром на сцене. Участники копируют действия, жесты и мимику друг друга. В процессе хорошо работает внимание, развивается умение видеть, слышать и чувствовать другого человека даже в мелочах.

Физические разминки и дыхательные практики — способ почувствовать своё тело. Специальная гимнастика и дыхание расслабляют, снимают мышечные зажимы и скованность движений, помогают сконцентрироваться и сбросить напряжение. Человек учится направлять фокус внимания внутрь себя.

  • "Направить энергию страха на взаимодействие с публикой”.

Боязнь публичных выступлений иначе называется глоссофобия. Полностью преодолеть её нельзя, так как это одно из проявлений инстинкта самосохранения. Что же делать, чтобы чувствовать себя увереннее? Научиться управлять страхом. Перед тем, как выйти на сцену, в кадр или на переговоры с коллегами, в кровь бьёт адреналин и кортизол, их называют гормонами стресса. Энергию, которую даёт всплеск этих гормонов, нужно направить на эффективное взаимодействие с аудиторией. Телесные зажимы могут помешать, поэтому их нужно убирать через упражнения, практики, физическую нагрузку. Таким образом, можно преодолеть препятствие в виде скованности и страха, расслабиться и взять своё тело и мысли под контроль.

У Константина Станиславского есть прекрасная книга "Работа актёра над собой”. Это "библия” и начинающего, и опытного артиста. Автор детально описывает психофизический процесс в актёрском мастерстве. Невозможно научить личностным навыкам. Это только результат постоянных тренировок самого человека. Цель театральных занятий — осознанная и активная работа над собой, своим телом, речью, дикцией и воображением.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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