Развитие soft skills на театральных занятиях

Актёрское мастерство — это проявление внутреннего "я” человека через творчество. Личность в её психическом и физическом аспектах — основа игры на сцене и публичных выступлений. Какие навыки необходимы хорошему актёру и как их развить в театральной студии — рассказал основатель сети Школ коммуникаций и искусств MDV, тренер по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям Дмитрий Мезенцев.
Игра на сцене позволяет открыть в себе качества, которые нужны не только в творчестве, но и в жизни:
Развитие необходимых умений происходит в процессе работы в театральной студии.
Например, задача может быть такой: "Вы идёте босиком по снегу, вам очень холодно, а до ближайшего тёплого здания ещё полкилометра”.
Проживание ситуации тренирует управление своими эмоциями, телом, развивает фантазию. Как чувствует себя человек, которому холодно? Как ступают ноги по холодному снегу? Как работает в этот момент мимика? Показать страх, волнение, боль — задача актёра.
Физические разминки и дыхательные практики — способ почувствовать своё тело. Специальная гимнастика и дыхание расслабляют, снимают мышечные зажимы и скованность движений, помогают сконцентрироваться и сбросить напряжение. Человек учится направлять фокус внимания внутрь себя.
Боязнь публичных выступлений иначе называется глоссофобия. Полностью преодолеть её нельзя, так как это одно из проявлений инстинкта самосохранения. Что же делать, чтобы чувствовать себя увереннее? Научиться управлять страхом. Перед тем, как выйти на сцену, в кадр или на переговоры с коллегами, в кровь бьёт адреналин и кортизол, их называют гормонами стресса. Энергию, которую даёт всплеск этих гормонов, нужно направить на эффективное взаимодействие с аудиторией. Телесные зажимы могут помешать, поэтому их нужно убирать через упражнения, практики, физическую нагрузку. Таким образом, можно преодолеть препятствие в виде скованности и страха, расслабиться и взять своё тело и мысли под контроль.
У Константина Станиславского есть прекрасная книга "Работа актёра над собой”. Это "библия” и начинающего, и опытного артиста. Автор детально описывает психофизический процесс в актёрском мастерстве. Невозможно научить личностным навыкам. Это только результат постоянных тренировок самого человека. Цель театральных занятий — осознанная и активная работа над собой, своим телом, речью, дикцией и воображением.
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