Психолог: "Если мужчина вас любит, то будет готов искать компромиссы"

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В ваших отношениях всё хорошо и вы начинаете видеть совместное будущее? Вы всё еще разбираетесь в своих чувствах к нему, но вам также интересно, как он к вам относится? Как же понять, любят вас или нет? Читателям Pravda.Ru поможет разобраться в тайнах мужской психологии тренер по отношениям Андрей Потапов.

Как узнать, любит ли он меня?

Он раскрывается

На первом этапе отношений вы не знаете друг друга, потому что вам не совсем комфортно быть самими собой. Вы можете скрыть тот факт, что вы ревнивый человек. Он может не спешить, чтобы показать свою более мягкую сторону. Но как только вы оба почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы быть самими собой друг с другом, тогда и произойдёт волшебство. Никто не идеален, но если он позволяет вам видеть все стороны, это может быть потому, что он доверяет (и любит) вас.

Он находит способы показать вам, что думает о вас

Вы на работе, завалены проектами, у вас звонит телефон. Он прислал фото роз. С сообщением: я знаю, что ты много работаешь, я просто хотел сказать, что думаю о тебе. Или, может быть, он оставит сообщение, написанное на зеркале, с пожеланием хорошего дня, которое появится, когда вы примете горячий душ.

Он хочет познакомить вас с семьей и друзьями

Вы встречались с мужчинами, которые, кажется, избегают возможности познакомить вас с людьми, которые им дороги, а этот парень не такой. Он быстро планирует встречу со своими друзьями. Что касается его семьи, может быть, это будет поездка на выходные домой или ужин с мамой и папой. В любом случае вы должны знать, что он делает заявление, представляя вас им.

Изменилась интимная жизнь

Секс такой же горячий, как всегда… но другой. Кажется, появилось больше эмоций. И он определённо делает упор на то, чтобы вам было хорошо.

Он делает вдумчивые поступки

Когда вы начинаете дрожать в кафе на открытом воздухе, он тут же снимает куртку и накидывает вам на плечи.

Или, может быть, он помнит ваше любимое блюдо в китайском ресторанчике и заказывает его, когда вы слишком заняты, чтобы готовить.

Влюбленный мужчина думает о вашем счастье, а не о своём. Он делает это не для того, чтобы заработать "очки", а просто чтобы показать вам, что ему не всё равно.

Он интересуется вашими друзьями и семьей

Он предлагает встретиться с вашими друзьями или семьей и пытается узнать их поближе, стать частью вашего клана.

Он готов идти на компромисс

Отношения основаны на компромиссах. Если мужчина вас любит, то найдёт золотую середину.

Он говорит о будущем

Влюблённый мужчина говорит о всевозможных вариантах будущего: от планирования поездки на выходные через несколько недель до совместного отдыха на несколько месяцев.

Он равноправный партнёр

Влюбленный мужчина хочет быть рядом с вами, быть равноправным партнёром. Он берёт на себя равную ответственность, а не позволяет вам всё везти на себе.

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