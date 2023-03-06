Психолог: "На измену может указывать беспричинная ревность партнёра"

5:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Если интуиция подсказывает, что в ваших отношениях уже что-то идёт не так, проверь, не начала ли твоя вторая половинка изменять. Как это понять — рассказала читателям Pravda.Ru психолог Инна Коваленко.

Как понять, что партнёр изменяет

Обращайте внимание на поведение партнёра:

Его телефон чаше лежит экраном вниз и/или заблокирован. На просьбу воспользоваться его телефоном, например, что-то спонтанно поискать в интернете, он реагирует агрессивно. В здоровых отношениях подобная просьба не вызывает у партнёра бурной реакции, т. к. ему нечего скрывать. Партнёр старается чаще уединиться вместе с телефоном. Это может быть и долгое пребывание в ванной комнате, внезапное желание вынести мусор или выгулять домашнее животное, срочно за чем-то сходить в магазин или вечерние пробежки. Партнёр в последнее время стал особенно тщательно уделять внимание своему внешнему виду и физической форме тела. Смена имиджа, причёска, одежда, новые аксессуары, качание пресса и усиленные занятия спортом. Отчуждённость в отношениях. Совместное общение сводится к решению бытовых вопросов: купить хлеб, вкрутить лампочку, выгулять собаку, забрать ребёнка из детского сада и т п. Эмоциональная составляющая общения сходит на нет. Скука, равнодушие, раздражение, доходящее порой до агрессии. Внимание от партнёра может быть резко противоположным, что должно настораживать. Например, партнёр внезапно стал слишком заботливым и внимательным, дарит цветы и подарки, осыпает комплиментами. Это признаки того, что ему нужно как-то вас отвлечь, чтобы усыпить вашу бдительность. Или, наоборот, партнёр стал невнимателен и забывчив к семейным датам и событиям, отстранённо реагирует на предложения совместной прогулки или посещения какого-либо мероприятия. Партнёр стал чаще задерживаться с работы или возникла необходимость частых командировок. Редкий секс или его отсутствие. При этом партнёр может говорить, что у него завал с работой или проблемы со здоровьем, или завал на работе, от которого голова кругом, или он постоянно не высыпается. Возможен и более активный секс. Партнёр начал обвинять вас, оскорблять и придираться: не так посмотрела, не то одела, стала неуклюжей (толстой, худой, скучной и т. п.), не то купила, не так приготовила. Партнёр часто меняет планы, не сдерживает обещания, опаздывает. Беспричинная смена настроения — эмоциональные качели, когда партнёр то весел и полон энтузиазма, то впадает в депрессию, то в философские рассуждения, то замыкается в себе. Ведёт отдалённые или прямые темы о разрыве отношений. Беспричинно ревнует, тем самым пытаясь переложить своё чувство вины на партнёра, придирается к знакомым, коллегам, друзьям, тренеру, массажисту. Повышенное раздражение к ласкам, заботе и подаркам партнёра. У него меняются вкусы и предпочтения. Переходит на определённый вид кухни или становится вегетарианцем, или приверженцем здорового образа жизни (ЗОЖ). Появляются новые увлечения: рыбалка, экстремальный спорт. Он стал путаться в своих же объяснениях.

Не стоит подозревать партнёра в подобных единичных ситуациях или если его поведение и режим дня таковым был изначально. Но если такие ситуации становятся внезапным прорывом партнёра в последнее время и имеют разнообразные формы проявления, то это уже повод, чтобы задуматься.

Если сразу несколько пунктов из списка у вас вызывают сомнения, то сначала следует успокоиться и здраво оценить ситуацию, а затем серьёзно поговорить с партнёром по поводу ваших опасений. При этом не нужно вести тотальный контроль или устраивать слежку. Это может подорвать его доверие к вам в случае необоснованности ваших подозрений. Следите внимательно за тем, как и что он вам отвечает. Не нужно сразу проявлять резкие эмоции, оскорблять, угрожать разводом, рыдать и требовать признаний. Также не нужно терпеть нападения партнёра в вашу сторону.

Если конструктивного диалога с первого раза не получается, то лучше спокойно прервать беседу, сообщив партнёру о том, что вы вернётесь к этой теме тогда, когда он успокоится. Будьте готовы к тому, что вы можете услышать разные варианты ответа партнёра, в том числе и горькую правду. В любом случае если у вас уже возникают подобные подозрения, то это следствие того, что, возможно, в ваших отношениях уже давно назрел кризис. Самое главное — это ваше обоюдное желание продолжения совместных отношений.

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