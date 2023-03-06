Если вы решительно настроены уничтожить ваши отношения, то вам помогут советы, которыми поделился с читателями Pravda.Ru психолог Игорь Алфёров.
Это главный яд во всех отношениях. Каждый человек ждёт понимания и сочувствия, особенно в трудные минуты. Поэтому в любой проблеме игнорируйте чувства собеседника и отрицайте их. Давайте советы, защищайте других, жалейте, философствуйте и так далее.
Например, вам говорят:
— У меня украли телефон в метро.
Реагируйте так:
— Сам виноват.
— Купишь ещё.
— Ну и лох.
— Подумаешь, проблема, вот у меня…
— Это тебе испытание.
— Забей, наливай.
— В следующий раз будешь более внимательным.
— Как это могло произойти? Ты что не знаешь, что кругом воры?
— Что ж, можно за него порадоваться.
— Ой, бедняга. Это ужасно. Я сейчас заплачу.
— Твоя беспечность наводит на мысль, что ты не очень адаптирован к жизни. Может, тебе пора к психологу?
Но только не присоединяйтесь к его чувствам:
— Да уж, это очень неприятная ситуация. Я знаю, как важен для тебя именно этот телефон.
Добивайтесь своего, вызывая в партнёре чувство вины, стыда и страха. Будьте всегда правы и указывайте ему его место. Осуждайте, ругайтесь, угрожайте, приказывайте, учите жизни, демонстрируйте мучения, сравнивайте с другими и так далее.
Продолжим тему с телефоном:
— От тебя я ожидал многого, но такого…
— Это просто позор!
— Если ты не исправишься, я приму меры.
— Объясни, как это могло произойти!
— Ты думаешь, что это нормально? Так и проживёшь всю жизнь.
— Соберись, а то ничего так и не достигнешь.
— Ну почему это всегда происходит именно с тобой? За что мне достался такой неудачник?
— Почему ты не можешь быть, как твой брат? Он внимателен и успешен.
— Ты прекрасно знал, что воруют как раз из заднего кармана, но всё равно положил телефон именно туда. Молодец!
— Так ты ничему и не научишься в этой жизни.
— Сын маминой подруги ещё ничего не потерял.
Манипуляции — это пассивная агрессия. Месть — активная.
Применяйте силу, демонстрируйте постоянный контроль. Лишайте внимания, еды, денег, секса. Унижайте.
— Ты создаёшь одни проблемы и будешь наказан.
Не позволяйте принимать самостоятельные решения, всегда комментируйте и советуйте или решайте сами. Не позволяйте даже делать выбор и находить информацию на стороне, задавайте много вопросов, не давайте надежды.
— Теперь у тебя будет дешёвый телефон, который не страшно потерять, а всё остальное будешь получать из компьютера дома. Это пойдёт тебе на пользу, раз пока ты не способен нести ответственность. Ты безнадёжен.
— Как это могло произойти? Почему ты не заметил? А может, ты мне врёшь? Что теперь делать?
Решайте, как партнёр должен выглядеть и вести себя, обсуждайте его с другими людьми в его присутствии. Отвечайте на вопросы, заданные ему. Мотивируйте исключительно пинками. На любой вопрос или просьбу, не раздумывая, отвечайте отказом.
Хвалите партнёра не за что-то ценное, а за очевидно бесполезное или несущественное. Достижения игнорируйте. Все успехи сравнивайте с прошлыми неудачами или более высокими результатами у других.
— В этот раз у тебя украли телефон, а в прошлый раз ты вообще разбил его в первый же день.
— Но так ты хотя бы умеешь пользоваться телефоном. Молодец! Я горжусь тобой. Хотя этому можно научить и обезьяну…
Поддерживайте негативный образ партнёра, жалуйтесь на него знакомым, будьте для него плохим примером в поведении, не запоминайте ничего хорошего, связанного с ним, всегда напоминайте, что он ведёт себя точно в соответствии с ярлыком.
— Ты, как всегда, недотёпа. Разве можно на тебя положиться? Не помню ни одного момента, когда ты был взрослым человеком.
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