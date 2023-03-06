Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Фитнес-тренер: "Зарядка укрепляет мышцы и повышает трудоспособность"

4:48
Здоровье » Здоровье и профилактика

После ночного сна организм только просыпается, и необходим некий лимфодренаж всех органов, которые работают в энергосберегающем режиме, кровь циркулирует в относительно медленном темпе.

Фитнес-тренер: "Зарядка укрепляет мышцы и повышает трудоспособность"

После пробуждения продолжает действовать "тормозной" процесс, в связи с этим часто бывает, что утром у нас плохое настроение, низкий уровень активности всех систем организма. В норму организм приходит примерно через 3 часа после сна. Вследствие чего многие "засыпают на ходу" по пути на работу или учёбу либо пытаются сконцентрироваться на выполнении важных задач. Такое состояние возможно улучшить с помощью ежедневного комплекса небольших и краткосрочных тренировок в домашних условиях. Тренер фитнес-клуба "Амазония" Екатерина Виноградова рассказала, какие упражнения подойдут для утренней разминки.

Как правильно делать зарядку

Приступать к зарядке нужно через 10-15 минут после пробуждения, чтобы организм успел "проснуться", и она должна состоять из 5-10 упражнений. Новичкам можно делать лёгкую утреннюю разминку, постепенно увеличивая количество упражнений и повторений.

Зарядка выполняется в спокойном темпе в комфортной для вас обстановке. Одежда должна быть удобной для выполнения упражнений. Лучше всего делать утреннюю зарядку с открытым окном в проветриваемой комнате.

Обычно в утренний комплекс входят упражнения на улучшения подвижности суставов, укрепление мышц спины и брюшного пресса, а также лёгкая растяжка. Исходное положение тела может быть различным, все упражнения выполняются с собственным весом.

Разминка разогревает наши мышцы и подготавливает суставы к работе. Для начинающих можно выполнять следующие упражнения:

Разминка

  • Ходьба по квартире либо на месте с подъёмом коленей к груди.
  • Наклоны и повороты головы (наклоны вправо влево и вперёд, после чего вернуть голову в исходное положение).
  • Круговые движения плечами.
  • Наклоны корпуса вперёд, а также вправо и влево.

После небольшой разминки наш организм готов к выполнению основного комплекса упражнений. Все упражнения выполняем аккуратно и следим за дыханием. Повторяем каждое упражнение не более 10 раз.

Комплекс упражнений на мышцы рук и плеч

Начинаем с медленных наклонов головы из стороны в сторону. Затем переходим к "подниманию" плеч и круговым движениям руками вперёд и назад. "Включаем" в работу кисти рук, медленное вращение, сжимая и разжимая кулаки.

Комплекс упражнений на мышцы ног

В повседневной жизни максимальная нагрузка приходится на мышцы ног. И вот небольшой комплекс для укрепления мышц:

  • Приседания — самое популярное упражнение, которое укрепляет мышцы ног и ягодиц. Сгибаем ноги в коленях и отводим таз назад, представляем, что садимся на стул. Опускаемся до параллели с полом, при этом колено находится над стопой.
  • Отведение бедра в сторону — упражнение направлено на проработку внешней стороны бедра "ушки". Упражнение выполняем в спокойном темпе, без резких движений. Равное количества на правую и левую ногу.

Комплекс упражнений на мышцы спины

  • Опора на четыре точки. Ладони под плечами, колени под бёдрами. Взгляд направляем в пол, удерживая ровную спину, отводим таз назад по направлению к пяткам, при этом локти остаются прямыми, после чего возвращаемся в исходное положение.
  • Упражнение "кошка" - работаем на подвижность грудного отдела. Опора на четыре точки. Ладони под плечами, колени под бёдрами. Взгляд направляем в пол, начинаем округлять спину в грудном отделе, затем, фиксируя поясницу, возвращаемся в исходное положение, слегка прогибая грудной отдел, направляя его к полу.

Комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса

Сильные мышцы брюшного пресса — залог здоровой спины. Для укрепления мышц ложимся на коврик, руки за головой, начинаем поднимать корпус, отрывая лопатки от пола, при этом поясница остаётся на полу. В верхней точке сделайте небольшую паузу, затем медленно опустите корпус вниз.

Завершаем гимнастику лёгкой растяжкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
Власти Австрии: полная экономическая изоляция России по примеру Северной Кореи невозможна
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Боевики ВСУ ударили из "Градов" по своим при выходе из Бахмута
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Последние материалы
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Фитнес-тренер: "Зарядка укрепляет мышцы и повышает трудоспособность"
Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников