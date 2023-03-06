После ночного сна организм только просыпается, и необходим некий лимфодренаж всех органов, которые работают в энергосберегающем режиме, кровь циркулирует в относительно медленном темпе.
После пробуждения продолжает действовать "тормозной" процесс, в связи с этим часто бывает, что утром у нас плохое настроение, низкий уровень активности всех систем организма. В норму организм приходит примерно через 3 часа после сна. Вследствие чего многие "засыпают на ходу" по пути на работу или учёбу либо пытаются сконцентрироваться на выполнении важных задач. Такое состояние возможно улучшить с помощью ежедневного комплекса небольших и краткосрочных тренировок в домашних условиях. Тренер фитнес-клуба "Амазония" Екатерина Виноградова рассказала, какие упражнения подойдут для утренней разминки.
Приступать к зарядке нужно через 10-15 минут после пробуждения, чтобы организм успел "проснуться", и она должна состоять из 5-10 упражнений. Новичкам можно делать лёгкую утреннюю разминку, постепенно увеличивая количество упражнений и повторений.
Зарядка выполняется в спокойном темпе в комфортной для вас обстановке. Одежда должна быть удобной для выполнения упражнений. Лучше всего делать утреннюю зарядку с открытым окном в проветриваемой комнате.
Обычно в утренний комплекс входят упражнения на улучшения подвижности суставов, укрепление мышц спины и брюшного пресса, а также лёгкая растяжка. Исходное положение тела может быть различным, все упражнения выполняются с собственным весом.
Разминка разогревает наши мышцы и подготавливает суставы к работе. Для начинающих можно выполнять следующие упражнения:
После небольшой разминки наш организм готов к выполнению основного комплекса упражнений. Все упражнения выполняем аккуратно и следим за дыханием. Повторяем каждое упражнение не более 10 раз.
Начинаем с медленных наклонов головы из стороны в сторону. Затем переходим к "подниманию" плеч и круговым движениям руками вперёд и назад. "Включаем" в работу кисти рук, медленное вращение, сжимая и разжимая кулаки.
В повседневной жизни максимальная нагрузка приходится на мышцы ног. И вот небольшой комплекс для укрепления мышц:
Сильные мышцы брюшного пресса — залог здоровой спины. Для укрепления мышц ложимся на коврик, руки за головой, начинаем поднимать корпус, отрывая лопатки от пола, при этом поясница остаётся на полу. В верхней точке сделайте небольшую паузу, затем медленно опустите корпус вниз.
Завершаем гимнастику лёгкой растяжкой.
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