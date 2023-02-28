Не надо идти на поводу у своего аппетита

Спасибо товарищу Люмьеру, который передал нам киноплёнку. Почти полтора века мы можем смотреть, чем наши предки отличались от нас. Можно отметить, что, в первую очередь, весом. Столько "ожиревших" фигур, как сегодня, ещё десятилетия назад человечество не наблюдало.

Но с проблемой ожирения всегда шла борьба. Если не на смерть, то хотя бы в области медицины. Ведь здесь виноват не только ваш кошелёк, который позволяет расширяться, но и генетика, от которой очень сложно уйти в другую генеалогию.

"Яко море ядения и езеро пития разливашеся"

Неслучайно медики прошлого утверждали, что к трём бичам человечества — сифилису, чахотке и пьянству (сифилис и чахотка, кстати, вновь всё чаще начинают появляться в сообщениях информагентств, а водка сейчас стала бюджетной) — можно смело прибавить четвёртый, которого никто не боится, но который ежегодно уносит больше жертв, чем первые три.

Наши прапрадеды чаще всего говорили об "объядении". Ну, если вместо трёх блинов умять 20 — это действительно что-то не в порядке. А когда-то всё это можно было съесть и под чёрную икорку. Она тоже была в определённой массе бюджетной. Вот и подумайте о работе вашего желудка, который, кстати, так и не эволюционировал, как, например, наши братья меньшие.

Итак, "объядение" — это порок, которым человечество попрекали ещё Гомер, древние римляне и наши летописи, описывая бражничество русских князей: "Яко море ядения и езеро пития разливашеся". Но и в наши времена, которые считаются очень культурными, нередко мы придаёмся обжорству с не меньшим интересом. Тем более, что наша нынешняя еда весьма далека от прежней: напиханная всякими эмульгаторами, пальмовыми маслами и массой обозначений под буквой "Е".

Раньше немало клиницистов занимались нашим пищеварением. И их утверждения уместны и сегодня. Одни приучаются есть очень много, в силу глупого предрассудка о том, что обильная пища даёт здоровье. И, как алкоголик к водке, они постепенно привыкают, как и их желудок, к "обжорству". Не похоже ли это на обычный пищевой запой?

Доктор Лабе в журнале "Revue hebdomadaire" описывал весьма знакомый для нас случай: "Девушка, которая из страха похудеть (сегодня это тоже бич) придерживалась такого режима. Кроме массы блюд за завтраком, обедом и ужином, она съедала большой кусок бифштекса. Сидя в кафе с отцом, она уже за чашкой кофе чувствовала себя голодной, добавляя к столу большую порцию тартинок со сливочным маслом. А в промежутках она постоянно жевала шоколад. Похудения она избежала, а ожирения — нет".

Некоторые набивают желудок от сытной жизни, находя в этом радость бытия. А если есть большой кошелёк, можно и вложиться в тонкие кулинарные утехи. За что, кстати, чаще всего и берут с посетителей навар дорогие рестораны, где обычный кусок жареной говядины могут обозвать замысловатым иностранным словом.

"Обжорство — мать всех болезней"

Культ еды и проблема ожирения в разных странах стоит "по-разному". Мы видим тех же африканок, вес которых как в США, так и на родине, зашкаливает за центнер. Ещё век назад на территории сегодняшних ЮАР и Намибии вопрос "ожирения" становился в один ряд с человеческой эстетикой. Красота и толщина там были синонимами. Молодых африканок, если позволял бюджет, откармливали, как на убой свинок. Такие особи наверняка ценились у царя саванн — львов. Да и вряд ли эти обжоры уходили в мир иной в преклонном возрасте.

Рассказывали анекдот о монархе, который поклонялся культу еды. Принимая гостей, король взвешивал предварительно гостей и очень огорчался, когда они уходили, не набрав нужного веса. Кстати, ожирение может быть у населения и с малым кошельком.

Как говорили врачи прошлого, бедняки едят много, но обычно очень дешёвую пищу, нередко несвежую и напичканную вредными микроорганизмами. Но каковы бы ни были причины, толкающие нас к обжорству, всё это очень быстро сказывается на нашем здоровье. А это и расстройство желудка, гастриты, почки, печень. И диабет. К тому же, неумеренное потребление мяса вредит самому важному органу человека — сердцу. А уж у него-то куча всяких недугов.

Конечно, речь идёт воздержании, в первую очередь. В одном старом фолианте XVI века есть рассказ о богатом венецианце, которого враги бросили в тюрьму на хлеб и воду. А у него было и ожирение, и подагра, и ещё чего по медицинской линии. Но вот через год он был освобождён своими друзьями, которые нашли его в добром здравии, исцелившемся от старых болячек. Итак, воздержание. Хлеб и вода всегда были с человеком, всё время его существования.

Не надо идти на поводу у своего аппетита. Его сила абсолютно не соответствует нашей органике. Да и режим питания каждый выбирает по своей работе, генетике. Штангист не обойдётся лишь манной кашей, которой хватит, например, модным сегодня "айтишникам", сидящим за компьютером и особенно не сжигающим свою энергию. От пищи для мозгов не жиреют. Да и совет, который уже сотни лет переходит от одного эскулапа к другому, до сих пор не устаревает: "На ночь не есть, и рано ложиться спать".

О чувстве меры говорил ещё мусульманский пророк, который называл его милостью Аллаха. Да и Коран относится к чревоугодию с осуждением, где на этот счёт немало мудрых изречений. Например, "Обжорство — мать всех болезней. Воздержание — мать всех лекарств".

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