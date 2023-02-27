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Ирина Гусакова

Эксперты: "Техника обжаривания стир-фрай сохранит полезные свойства продукта"

3:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сковороды вок пользуются большой популярностью у россиян. По данным аналитиков "Авито", в 2022 году их продажи выросли на 68%, а средняя цена уменьшилась на 9%. Главное отличие этой традиционной восточной сковороды от обычных — высокие бортики, широкий верх и круглое дно. Благодаря этому у сковород вок есть несколько преимуществ.

Эксперты: "Техника обжаривания стир-фрай сохранит полезные свойства продукта"

Как правильно использовать сковороду вок

Во-первых, вок прогревается быстро и равномерно, поэтому пища на нём готовится очень быстро, при этом не пригорает и не пересушивается, благодаря чему продукты сохраняют полезные свойства, а еда остаётся сочной. Во-вторых, форма вок позволяет использовать меньше масла при жарке во фритюре. И, пожалуй, главное преимущество вок — универсальность. Такая сковорода заменит половину кухонной утвари: на ней можно жарить и тушить мясо, морепродукты и овощи, варить супы, соусы и даже варенье, а с помощью дополнительных аксессуаров — коптить и готовить на пару.

Основной метод приготовления еды на такой сковороде — техника стир-фрай. Это обжарка, при которой еда на сковороде постоянно встряхивается. Благодаря этому продукты быстро обжариваются, сохраняя все полезные свойства. Для стир-фрай лучше выбирать вок с одной короткой и одной длинной ручкой. В центр сковороды, где жар больше, выкладывают долго готовящиеся продукты вроде мяса или рыбы. Овощи кладут ближе к бортикам, чтобы они могли "доходить”, пока готовятся остальные ингредиенты.

Как правильно выбрать вок

Выбирая вок, необходимо учесть несколько факторов. Прежде всего, обратите внимание на размер. Если вы собираетесь готовить только для себя, подойдёт сковорода диаметром 10-15 см. Для семьи из двух-четырех человек лучше всего покупать вок диаметром 30-35 см. Ещё один параметр, который надо учитывать при выборе посуды, — толщина стенок и дна. Стенки должны быть тонкими, иначе не успеют достаточно прогреться, а днище, наоборот, толстым. Наконец, третий важный параметр — материал. Сковороды вок делают из алюминия, чугуна, стали, керамики. Профессиональные повара используют воки только из углеродистой стали. Нужно помнить, что настоящая сковорода вок не защищена тефлоновым или эмалевым покрытием.

Поэтому после покупки вок необходимо подготовить. Воки производители покрывают специальным масляным составом. Поэтому если вы купили новый вок, перед первой готовкой состав необходимо тщательно смыть, после чего сковорода подвергается прокаливанию. Сначала сковороду прокаливают со всех сторон на сильном огне. Под воздействием высокой температуры в металле открываются поры. Затем вок остужают, насухо вытирают, заливают в него немного масла и ставят на слабый огонь, равномерно распределяя масло по поверхности. Поверхность сковороды должна потемнеть. После появления белого дыма вок снимают с плиты, сливают масло и тщательно протирают тряпкой: так масло заполняет поры, а на поверхности сковороды появляется естественная антипригарная защита. В дальнейшем вок не рекомендуют мыть с жидкостью для мытья посуды, а просто протирать бумажным полотенцем после готовки.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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