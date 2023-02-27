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Ирина Гусакова

Врач: "После 40 лет у женщин возрастает частота появления опухолей в груди"

3:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

Болезни молочных желёз возникают у женщин в любом возрасте, однако чем старше женщина, тем выше вероятность заболеть раком. После 40 лет риск возникновения новообразований в груди значительно повышается. В первую очередь это связано с периодом менопаузы, в котором начинаются активные гормональные перестройки организма, а молочные железы — гормонозависимый орган. Про самые популярные маммологические патологии у женщин старше 40 рассказала читателям Pravda.Ru главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева.

Врач: "После 40 лет у женщин возрастает частота появления опухолей в груди"

Самые популярные маммологические патологии у женщин старше 40

Чаще всего у пациенток старше 40 лет диагностируются фибролипомы молочной железы, это доброкачественные опухоли, разновидность липомы. Долгое время болезнь протекает бессимптомно, по мере роста может вызывать деформацию тканей молочной железы. Женщина может ощутить опухоль при пальпации: фибролипома представляет собой плотное безболезненное, при этом подвижное новообразование. Легко поддается диагностике и лечению, однако быстрый рост новообразования должен настораживать.

После 40-45 лет значительно возрастает частота доброкачественных изменений в молочных железах. Основными симптомами являются боль и уплотнения в молочных железах, возможно появление выделений из сосков.

Женщины старше 40 лет также подвержены возникновению листовидных опухолей молочной железы. Основная опасность данной опухоли — способность клеток к злокачественному перерождению в саркому. Начальные этапы заболевания характеризуются бессимптомным течением и медленным развитием. У некоторых пациенток листовидные опухоли могут находиться в груди в течение 10-20 лет. После этого наблюдается внезапный и стремительный рост тканей, средние размеры листовидных опухолей варьируются от 5 до 9 см. Новообразование может быть как злокачественным, так и доброкачественным. Листовидные опухоли способны вызывать боль в груди, провоцировать истончение эпидермиса, при этом кожа, как правило, приобретает синюшный оттенок.

С возрастом риск развития рака молочной железы (РМЖ) увеличивается. У 1 из 232 женщин в возрасте от 30 до 39 лет выявляется онкология, при этом в возрастном периоде от 40 до 49 лет рак молочной железы обнаруживают у 1 пациентки из 69. Основными симптомами РМЖ могут быть:

  • изменение формы груди,
  • выделения из сосков,
  • отёк груди,
  • наличие уплотнений и болевых ощущений в молочных железах,
  • изменение цвета кожи груди.

Для того, чтобы предотвратить развитие любой маммологической патологии, важно не пренебрегать регулярными профилактическими обследованиями, каждый год делать маммографию, регулярно проводить самообследования груди, а также обращать внимание на любые изменения внешнего вида груди или появление тревожных симптомов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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