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Ирина Гусакова

Диетолог: "При панкреатите нужно ограничить потребление животных жиров"

4:33
Здоровье » Здоровье и профилактика

Панкреатит — это заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа воспаляется, что приводит к таким симптомам, как боль в животе, тошнота, рвота и диарея. В тяжелых случаях это также может привести к недоеданию и потере веса. Хорошо сбалансированная и питательная диета может сыграть значительную роль в лечении панкреатита и улучшении общего состояния здоровья. Что можно есть при панкреатите — рассказал читателям Pravda.Ru врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м.н., руководитель компании AlfaBiom Рустем Садыков.

Диетолог: "При панкреатите нужно ограничить потребление животных жиров"

Диета при панкреатите

Существует классический подход к питанию при заболеваниях поджелудочной железы. Протокол питания разработан Мануилом Певзнером и называется "Стол №5".

Основная цель диеты состоит в использовании продуктов, которые не вызывают обильного выделения пищеварительных ферментов железой. В стандартном меню при панкреатите — тёплые блюда с жидкой, полужидкой или кашицеобразной консистенцией. Они могут быть приготовлены в пароварке или духовом шкафу. По причине трудного переваривания ограничения касаются жареных блюд. На фоне уменьшения панкреатических ферментов они могут забродить, вызывая вздутие живота и боль в животе. Сырые овощи и фрукты также ограничивают из-за своей способности провоцировать газообмен, так как они способствуют образованию газов в кишечнике.

Первым шагом в лечении панкреатита с помощью подобной диеты является ограничение потребления животных жиров. Жир трудно переваривается поджелудочной железой и может усугубить воспаление, поэтому важно ограничить количество жира в вашем рационе. Насыщенные и трансжиры, в частности, следует ограничить, поскольку они могут быть особенно вредны для поджелудочной железы. Хорошие источники ненасыщенных жиров, такие как те, которые содержатся в орехах, семенах и авокадо, могут быть включены в рацион в умеренных количествах.

В дополнение к ограничению потребления жиров важно ограничить потребление алкоголя. Алкоголь является распространенным триггером панкреатита и может усугубить симптомы. 

Потребление пищи в небольших количествах, но часто также важно для тех, кто страдает панкреатитом. Это помогает уменьшить нагрузку на поджелудочную железу и снижает риск дальнейшего воспаления. Рекомендуется съедать шесть небольших порций в течение дня, а не три больших. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижает риск недоедания.

Белок является важным компонентом диеты при панкреатите. Важно выбирать высококачественные источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые. Они помогают поддерживать процессы заживления и восстановления организма, укрепляя общее состояние здоровья.

Также важно поддерживать водный баланс, так как обезвоживание может усугубить симптомы панкреатита. Старайтесь выпивать не менее 8-10 стаканов воды в день, лучше при этом выбирать столовую воду. Также важно ограничить потребление кофеина, так как он может усилить воспаление и ухудшить симптомы.

Помимо стандартного подхода к лечению панкреатита есть также более эффективный — персонифицированный, направленный на потребности отдельного пациента.

Проанализировав причины возникновения панкреатита, врач должен самостоятельно определить, какие именно продукты стоит исключить из рациона. Таким образом, чаще всего пациента переводят на аутоиммунный протокол или персональную иммунную диету, во время которой исключаются нестандартные продукты (жирное, жареное, соленое, острое) и точечно те, которые вызывают воспаление (например, некоторые люде не переносят казеин — молочные продукты попадают под запрет, у других людей воспаление вызывает белок куриного яйца — его также исключаем).

Также важно напомнить, что поджелудочная железа чувствительна к сахару, так как она связана напрямую с выработкой инсулина. Поэтому в момент обострения панкреатита важно исключить весь сахар, всю фруктозу и сахарозаменители.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
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