Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: "Для укрепления иммунитета добавляйте в рацион печень трески"

3:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Прежде чем начать разговор про жир, содержащийся в рыбе, стоит разграничить два понятия: рыбный и рыбий жир. Немногие знают, что это разные продукты. Рыбий жир — это вытяжка из печени рыбы жирных пород. Тресковые — самые лучшие обладатели ценнейшего жира, богатого витаминами А, Д, Е, Омега-3, в формах, которые отлично усваиваются организмом человека. Есть ещё понятие рыбный жир — это уже вытяжка из филе и головы трески или печени рыбы не тресковых пород.

Эксперт: "Для укрепления иммунитета добавляйте в рацион печень трески"

Рыбий жир — это неотъемлемая часть для формирования костных тканей в организме, один из ключевых витаминов для красивой чистой кожи. Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для нормальной работы сердца, сосудов, головного мозга, эндокринной и нервной системы. Наш организм не способен синтезировать Омега-3 самостоятельно, поэтому его необходимо получать извне. О пользе рыбьего жира рассказал читателям Pravda.Ru бренд-шеф сети магазинов дикой рыбы, таёжных деликатесов и икры "Азбука Севера" Сергей Гордеев.

Польза рыбьего жира

Омега-3 — это строительный материал клеток, она имеет множество полезных свойств:

  • улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
  • доставляет кислород к тканям;
  • участвует в формировании мужских половых клеток;
  • повышает иммунитет;
  • улучшает состояние кожи, ногтей и волос;
  • снижает уровень "плохого" холестерина;
  • подавляет выработку кортизола;
  • улучшает память.

Считается, что приём Омеги-3 замедляет процесс старения, обогащает клетки кислородом. Если в организме нет дефицита Омеги-3, то старость будет активной и здоровой. Такой организм лучше защищён от хронических заболеваний. Отмечается значительное улучшение психологического состояния для людей, включающих в рацион большое количество жирной рыбы и печени трески (хотя бы 2 раза в неделю). Важный момент — пользу организму принесёт продукт, лишенный гормонов роста и антибиотиков, только из такой рыбы вы получите необходимую дозу рыбьего и рыбного жира.

Самая лучшая форма витамина А (ретинол, а не бета-каротин) содержится в больших объёмах в масле печени трески. Немногие это знают, но именно ретинол — основной поддерживающий витамин при выхаживании от кори, так что если рядом есть заболевшие, стоит срочно поддержать организм либо включением в рацион жирных пород рыб и печени трески, или хотя бы рыбьим жиром в капсулах или в жидком виде. Также важный момент — в натуральной форме (то есть содержащийся в рыбе) этот витамин не нанесёт токсическую нагрузку на организм.

Также низкое содержание Омеги-3 в организме способствует более долгому течению вирусных заболеваний, в том числе коронавируса.

Минимальная дозировка составляет около 250 мг (в день). С целью поддержания здоровья врачами определена оптимальная доза в 1000–1500 мг в день. Максимальное количество Омега-3 жирных кислот полностью безопасно, при этом вполне допустим приём капсул вне зависимости от особенностей питания.

Чтобы не употреблять рыбий жир в капсулах, хотя это более практично, рекомендуется добавлять к завтраку печень трески, включайте печень трески в меню хотя бы несколько раз в неделю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина одержит победу над Россией уже в 2023 году
Hill: переговоры о мире и потеря территорий — лучший исход для Украины
Боец ВСУ негативно отнёсся к призывам о вторжении Киева в Приднестровье
В Британии перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине: отступление РФ и ядерная война
Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира
Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками"
Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе СВО ВС РФ
Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16
Актриса Лия Ахеджакова получала оклад 45 тысяч рублей в "Современнике"
Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Сбежавший из России Семен Слепаков вернулся на российское телевидение
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
Последние материалы
Sky News: "великое обещание" Байдена про Россию не сбылось
Боец ВСУ негативно отнёсся к призывам о вторжении Киева в Приднестровье
Эксперт: "Для укрепления иммунитета добавляйте в рацион печень трески"
В Британии перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине: отступление РФ и ядерная война
Лучшие традиции перерыва в работе: учимся у заграницы
Вредные советы от психолога: "Никаких диалогов на равных, вы — лидер и судья"
Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира
Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками"
Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе СВО ВС РФ
Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников