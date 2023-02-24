Эксперт: "Для укрепления иммунитета добавляйте в рацион печень трески"

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Прежде чем начать разговор про жир, содержащийся в рыбе, стоит разграничить два понятия: рыбный и рыбий жир. Немногие знают, что это разные продукты. Рыбий жир — это вытяжка из печени рыбы жирных пород. Тресковые — самые лучшие обладатели ценнейшего жира, богатого витаминами А, Д, Е, Омега-3, в формах, которые отлично усваиваются организмом человека. Есть ещё понятие рыбный жир — это уже вытяжка из филе и головы трески или печени рыбы не тресковых пород.

Рыбий жир — это неотъемлемая часть для формирования костных тканей в организме, один из ключевых витаминов для красивой чистой кожи. Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для нормальной работы сердца, сосудов, головного мозга, эндокринной и нервной системы. Наш организм не способен синтезировать Омега-3 самостоятельно, поэтому его необходимо получать извне. О пользе рыбьего жира рассказал читателям Pravda.Ru бренд-шеф сети магазинов дикой рыбы, таёжных деликатесов и икры "Азбука Севера" Сергей Гордеев.

Польза рыбьего жира

Омега-3 — это строительный материал клеток, она имеет множество полезных свойств:

улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

доставляет кислород к тканям;

участвует в формировании мужских половых клеток;

повышает иммунитет;

улучшает состояние кожи, ногтей и волос;

снижает уровень "плохого" холестерина;

подавляет выработку кортизола;

улучшает память.

Считается, что приём Омеги-3 замедляет процесс старения, обогащает клетки кислородом. Если в организме нет дефицита Омеги-3, то старость будет активной и здоровой. Такой организм лучше защищён от хронических заболеваний. Отмечается значительное улучшение психологического состояния для людей, включающих в рацион большое количество жирной рыбы и печени трески (хотя бы 2 раза в неделю). Важный момент — пользу организму принесёт продукт, лишенный гормонов роста и антибиотиков, только из такой рыбы вы получите необходимую дозу рыбьего и рыбного жира.

Самая лучшая форма витамина А (ретинол, а не бета-каротин) содержится в больших объёмах в масле печени трески. Немногие это знают, но именно ретинол — основной поддерживающий витамин при выхаживании от кори, так что если рядом есть заболевшие, стоит срочно поддержать организм либо включением в рацион жирных пород рыб и печени трески, или хотя бы рыбьим жиром в капсулах или в жидком виде. Также важный момент — в натуральной форме (то есть содержащийся в рыбе) этот витамин не нанесёт токсическую нагрузку на организм.

Также низкое содержание Омеги-3 в организме способствует более долгому течению вирусных заболеваний, в том числе коронавируса.

Минимальная дозировка составляет около 250 мг (в день). С целью поддержания здоровья врачами определена оптимальная доза в 1000–1500 мг в день. Максимальное количество Омега-3 жирных кислот полностью безопасно, при этом вполне допустим приём капсул вне зависимости от особенностей питания.

Чтобы не употреблять рыбий жир в капсулах, хотя это более практично, рекомендуется добавлять к завтраку печень трески, включайте печень трески в меню хотя бы несколько раз в неделю.

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