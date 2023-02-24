Вредные советы от психолога: "Никаких диалогов на равных, вы — лидер и судья"

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Давать советы — дело неблагодарное, а быть советчиком в делах любовных просто опасно. Ведь нет никакой формулы любви. Каждые отношения уникальны и неповторимы. И если советы о том, как создать крепкую любовную связь, можно раскритиковать. То вредные советы, как быстро разрушить доверительные отношения, однозначно будут эффективны. Так как же быстро и умело свести на нет всё прекрасное, что может быть между мужчиной и женщиной? Советами для тех, кто хочет уничтожить свои отношения, поделился с читателями Pravda.Ru психолог, тренер бизнес-школ Финансового университета и РАНХиГС Артём Ступак.

Если вы хотите разрушить свои отношения: советы

Критикуйте по каждому поводу и без

Идеальных людей не бывает, поэтому всегда можно найти, за что бы покритиковать. Что ваш близкий сделал не так. А ещё лучше начинайте с фраз: "я же говорил…", "ну вот опять ты всё испортил", "ты никогда не можешь сделать нормально" и все остальные унизительные формулировки. Покажите близкому, что он состоит из одних недостатков. По трансакционному анализу Эрика Берна будьте всегда в родительской позиции — оценивайте и критикуйте.

Ставьте условия, а лучше ультиматум

Никаких искренних диалогов на равных. Только вы задаёте тон в отношениях, вы лидер, вы судья. Вы — центр вселенной, а ваш близкий — спутник, который должен вращаться вокруг вас, чтобы вам угодить. Язык ультиматума и бескомпромиссных условий. Вот что точно поможет на время подчинить себе другого человека. Опять будьте в родительской позиции, ни в коем случае не переходить в позицию взрослого. Договариваться и искать компромиссы не ваш метод.

Будьте вечно недовольным

Проявляйте негативные эмоции ко всем и всему вокруг. Раздражайтесь всегда, когда что-то идёт нет так. Даже если близкий выполнил все ваши желания, учёл все интересы, то всё равно найдите к чему привязаться. Создайте у него ощущение, что он всегда недостаточно хорош, как бы ни старался. Никогда не благодарите и не хвалите. Пусть ощущает свою несостоятельность и порочность.

Обвиняйте во всех грехах

Если что-то произошло не так, то кто виноват? Конечно же, ваш близкий! Именно потому, что он невнимателен к вашим чувствам и желаниям. Нет? Тогда он что-то не умеет или не понимает. Опять нет? Тогда он просто не идеален, а идеал, как известно, недостижим — круг замкнулся. Такая формула обвинения работает безотказно. В конце концов, кто-то же должен быть виноват во всех грехах. Но точно не вы.

Манипулируйте любовью

Классика жанра — "если меня любишь, то докажи…" или сделай то-то и то-то. Играйте чувствами близкого. Будьте в состоянии вечно обиженного человека. Требуйте, чтобы ваш партнёр загладил свою вину какими-то поступками для вас. Проявляйте чувство ревности по поводу и без. Но ни в коем случае не говорите, в чём проблема — пусть сам догадается! Если близкий вас любит, то обязан интуитивно понять, чем именно вас обидел и как он должен заслужить вашего прощения.

Станьте потребленцем

Разве счастлив тот, кто любит? Отнюдь! Берите как можно больше от близкого. Примените правило: твои деньги — это наши деньги, а мои — только мои. Искренне считайте, что сначала должны выполнить все ваши желания. И только после этого, вы, может быть, ответите взаимностью в чувствах, заботе и материальном участии в отношениях. Но ни в коем случае не ущемляйте своих интересов ради другого. Вы — главный человек в этой жизни.

Проявляйте инфантилизм

Живите как ребенок — одним днём. Не планируйте совместного будущего и уж тем более не обсуждайте его с близкими. Наслаждайтесь текущим моментом. А если что-то идёт не так, то вспомните правило про обвинения — вы никогда ни в чём не виноваты. Проблемы из-за вашего близкого или других людей. В крайнем случае, обстоятельства так сложились. Применяйте универсальное объяснение — значит, мне это не нужно, не судьба. Главное — никакой личной ответственности за свои желания, чувства и поступки.

Если вы успешно применили все вышеперечисленные советы и близкий человек уже морально созрел прекратить отношения, то и здесь не останавливайтесь на достигнутом. Доведите ситуацию до накала. И в самый последний момент займите позицию обиженного. Но переставайте упрекать, обвинять, обесценивать всё то хорошее, что было между вами. Тогда инициатором расставания будете не вы. В таком случае можно выйти из отношений с чувством, что вас бесчеловечно бросили и предали. В такой ситуации вы — жертва, а ваш уже бывший близкий — агрессор. Ведь так гораздо комфортнее, чем если бы вы взяли на себя этот груз ответственности принятия решения о расставании.

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