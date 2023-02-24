Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт Николаева: "Безответная любовь дарит шанс на перевоплощение"

4:09
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Любовь всегда взаимна, и если взаимности нет, то приходится делать выводы, чтобы не оказывать давление на другого человека. Здесь гораздо важнее тонкая этика, то есть прекратить одностороннее излучение своих чувств в надежде склонить к себе, поскольку это является подспудным насилием над чужой волей. Безответная любовь также мешает жить своей жизнью, ведь много сил расходуется на чувства, не имеющие отношения к реальности.

Эксперт Николаева: "Безответная любовь дарит шанс на перевоплощение"

Не следует и тормозить с предстоящими изменениями, если вам уже дали ясный и твёрдый отказ. Попытки лелеять иллюзии, хранить вечную любовь, доказывать самой себе, что вы всё равно вместе, — всё это затягивает агонию чувств, истощает силы, тратит время попусту, а в конце концов вам всё равно придётся жить своей жизнью. Однако чем больше сил и времени отнимают у вас напрасные чувства, тем сложнее и больнее признать необходимость меняться. Для качественной трансформации своей личности нужно пройти три этапа, считает философ и востоковед, автор книги "Женские даосские практики" Мария Николаева. Какие — этим она поделилась с читателями Pravda.Ru.

Как помочь себе избавиться от безответной любви

Очищение

Очищение производится на всех уровнях — физическом, эмоциональном, ментальном. Важно убрать все памятные вещи, сменить одежду, можно даже переехать или отправиться в долгое путешествие. Хорошо помогают избавиться от страданий все стихии: плавать в море, стоять под водопадами, сжигать письма, стоять на ветру на вершине горы, спускаться в пещеры и прочее. Навязчивые образы снимаются практикой концентрации на выбранных объектах, здесь могут помочь религиозные образы или смена архетипа, которому стараешься соответствовать.

Структурирование

После очищения наступает опустошение, и тогда важно не рассыпаться, не поддаться рассеянию и потерянности, а основательно собраться и заняться отстройкой своей формы. Точно так же речь идёт о всех уровнях существования, начиная с занятий фитнесом и спортом, чтобы привести себя в порядок, особенно хороши упражнения на равновесие и фокусировку внимания, например, игры с мячом, когда всё тело собирается воедино, чтобы сделать точный бросок в цель. Кроме того, важно пересмотреть свои планы на жизнь.

Наполнение

Теперь вы представляете собой "пустой сосуд", который готов к наполнению чем-то новым. Здесь самое время исполнять свои заветные мечты, которые было не осуществить, пока вы растрачивали силы и внимание на безответные чувства. Это могут быть смелые устремления, самые заветные желания, например, стать актрисой в Нью-Йорке. Главное, чтобы это были именно ваши цели, исходящие из глубинного понимания своей сути, а не какие-то внешние парадигмы, чужие сценарии или советы подруг. Вы способны вместить всю вселенную!

Только произведя полное преображение своей личности, можно задуматься и о том, чтобы найти достойного спутника жизни. Многие делают такую ошибку, пытаясь броситься с головой в любые отношения сразу, стараясь перебить горечь отверженности, но обычно это ни к чему хорошему не приводит. Так вы можете травмировать и себя, и совершенно невиновного человека, отведя ему роль "громоотвода" для компенсации своих страданий. Не торопитесь.

Одиночество — это прекрасная возможность заняться самосовершенствованием, поэтому не стоит сетовать на судьбу, что ваши чувства не были взаимными. Благодаря безответной любви вы словно получаете шанс на перевоплощение, оставаясь в прежнем физическом теле. Так вы сохраняете весь заложенный в вас потенциал чувств нерастраченным, но более зрелым. Ваш следующий выбор будет вернее, вы лучше будете понимать, какой спутник жизни вас достоин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Актриса Яна Поплавская заявила, что дала бы в морду депутату из Латвии Колсу
TAC: Зеленского, отвергающего переговоры, ждёт незавидное будущее
Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России
Садальский раскритиковал картину "Вызов" с Пересильд: "Гиперпровальный фильм"
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным решением спасла свои активы от США
Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных
NYT: команда Байдена допускала, что Зеленский будет убит
Politico: в НАТО не исключали смены режима на Украине в начале спецоперации РФ
Телеведущая Яна Чурикова: нормальные люди не смотрят конкурс "Евровидение"
Пасечник: только благодаря России удалось предотвратить кровавую трагедию
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
Последние материалы
Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года
Актриса Яна Поплавская заявила, что дала бы в морду депутату из Латвии Колсу
Эксперт Николаева: "Безответная любовь дарит шанс на перевоплощение"
TAC: Зеленского, отвергающего переговоры, ждёт незавидное будущее
Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России
Садальский раскритиковал картину "Вызов" с Пересильд: "Гиперпровальный фильм"
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным решением спасла свои активы от США
Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных
NYT: команда Байдена допускала, что Зеленский будет убит
Politico: в НАТО не исключали смены режима на Украине в начале спецоперации РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников