Эксперт Николаева: "Безответная любовь дарит шанс на перевоплощение"

4:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Любовь всегда взаимна, и если взаимности нет, то приходится делать выводы, чтобы не оказывать давление на другого человека. Здесь гораздо важнее тонкая этика, то есть прекратить одностороннее излучение своих чувств в надежде склонить к себе, поскольку это является подспудным насилием над чужой волей. Безответная любовь также мешает жить своей жизнью, ведь много сил расходуется на чувства, не имеющие отношения к реальности.

Не следует и тормозить с предстоящими изменениями, если вам уже дали ясный и твёрдый отказ. Попытки лелеять иллюзии, хранить вечную любовь, доказывать самой себе, что вы всё равно вместе, — всё это затягивает агонию чувств, истощает силы, тратит время попусту, а в конце концов вам всё равно придётся жить своей жизнью. Однако чем больше сил и времени отнимают у вас напрасные чувства, тем сложнее и больнее признать необходимость меняться. Для качественной трансформации своей личности нужно пройти три этапа, считает философ и востоковед, автор книги "Женские даосские практики" Мария Николаева. Какие — этим она поделилась с читателями Pravda.Ru.

Как помочь себе избавиться от безответной любви

Очищение

Очищение производится на всех уровнях — физическом, эмоциональном, ментальном. Важно убрать все памятные вещи, сменить одежду, можно даже переехать или отправиться в долгое путешествие. Хорошо помогают избавиться от страданий все стихии: плавать в море, стоять под водопадами, сжигать письма, стоять на ветру на вершине горы, спускаться в пещеры и прочее. Навязчивые образы снимаются практикой концентрации на выбранных объектах, здесь могут помочь религиозные образы или смена архетипа, которому стараешься соответствовать.

Структурирование

После очищения наступает опустошение, и тогда важно не рассыпаться, не поддаться рассеянию и потерянности, а основательно собраться и заняться отстройкой своей формы. Точно так же речь идёт о всех уровнях существования, начиная с занятий фитнесом и спортом, чтобы привести себя в порядок, особенно хороши упражнения на равновесие и фокусировку внимания, например, игры с мячом, когда всё тело собирается воедино, чтобы сделать точный бросок в цель. Кроме того, важно пересмотреть свои планы на жизнь.

Наполнение

Теперь вы представляете собой "пустой сосуд", который готов к наполнению чем-то новым. Здесь самое время исполнять свои заветные мечты, которые было не осуществить, пока вы растрачивали силы и внимание на безответные чувства. Это могут быть смелые устремления, самые заветные желания, например, стать актрисой в Нью-Йорке. Главное, чтобы это были именно ваши цели, исходящие из глубинного понимания своей сути, а не какие-то внешние парадигмы, чужие сценарии или советы подруг. Вы способны вместить всю вселенную!

Только произведя полное преображение своей личности, можно задуматься и о том, чтобы найти достойного спутника жизни. Многие делают такую ошибку, пытаясь броситься с головой в любые отношения сразу, стараясь перебить горечь отверженности, но обычно это ни к чему хорошему не приводит. Так вы можете травмировать и себя, и совершенно невиновного человека, отведя ему роль "громоотвода" для компенсации своих страданий. Не торопитесь.

Одиночество — это прекрасная возможность заняться самосовершенствованием, поэтому не стоит сетовать на судьбу, что ваши чувства не были взаимными. Благодаря безответной любви вы словно получаете шанс на перевоплощение, оставаясь в прежнем физическом теле. Так вы сохраняете весь заложенный в вас потенциал чувств нерастраченным, но более зрелым. Ваш следующий выбор будет вернее, вы лучше будете понимать, какой спутник жизни вас достоин.

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