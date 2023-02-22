Хотите иметь хорошие волосы — берегите зубы

5:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Дерматология

Почему у одних есть на голове волосы даже в старости, а у других нет уже в двадцать лет — науке неизвестно. Тем не менее, с проблемой "плешивости", как говорила когда-то медицина, борется вся мужская часть человечества. Увы, на этом фронте достаётся и более прекрасной части. И эта проблема родилась вместе с человечеством.

Даже глядя на античные бюсты власть предержащих, можно сказать с уверенностью, что и тысячелетия назад не всё так было однозначно с нашими причёсками. У Великого Помпея волосы росли от ушей, а у более великого Юлия Цезаря проблема "плешивости" уже была до того, как он стал Великим.

Почему лысеют люди

С появлением микроскопа было выведено, что причина опадания волос кроется в грибке microsporon furfur, который и губит волосы, "падая" на нас из ниоткуда на голову. А нередко это просто расстройство нервной системы, которое обозвали трофоневрозом. Разные жизненные причины, влезающие в здоровье и ведущие к атрофии волосяных сосочков и атрофии кожи, на которых и держится шевелюра.

Причины, по которым появляется трохоневроз, обширны. Они задевают наши желудки, работу кишечника, почек, лёгких, а нередко и зубов.

На зубы обратил внимание французский врач Руссо-Дюссель, посвятивший проблеме волосы-зубы, немало своих научных исследований. Он утверждал, что облысение нередко связано с вашей ротовой полостью. Чаще всего облысение наступает после жестокой зубной боли. Причём, облысению подвержена именно та сторона, где накануне ныл ваш зуб. Как писал журнал "Societe de stomalogie", очевидно, что связь здесь есть. Не только "хронологическая", но и "топографическая".

Тема волосы-зубы поднималась в медицине уже не одно десятилетие и даже столетие. Но найти противоядие, когда зубы стали бичом для современного человека, очень непросто. Как сон не может быть без сновидения, так и сновидения не могут быть без сна. К тому же, как говорил Руссо-Дюссель, к счастью, не все люди, страдающие зубной болью, обязательно лысеют.

Однако, проведя немало наблюдений, можно утверждать, что причиной выпадения волос является не только сила зубной боли, но и её длительность. Пусть даже, если боль зубов и ноющая. А это может быть и прорезывание зубов мудрости или ноющая боль открытого незапломбированного зуба. Понятно, когда мы бегаем по стенке от боли, на голову мы уже не обращаем внимания.

Вообще-то француз, судя по его сообщениям, немало сделал, чтобы выяснить, какие участки головы могут быть подвержены облысению. Например, боль зуба мудрости на нижней челюсти вызывает облысение на затылке, боль нижних клыков и резцов у мужчин может привести к облысению даже на подбородке. А с лысой головой и без бороды — это не вполне гармонично. Хотя азиатская часть населения этим и отличается.

Угроза волосам может быть даже в пломбе

И всё же, по мнению французского медика, если вы вовремя удалите больной зуб или запломбируете его, место облысения станет молодым и здоровым. С волосами.

Француза уже давно нет, но современные стоматологи также утверждают, что диффузное выпадение волос чаще всего связано со стрессом и гормональными колебаниями. Хотя, научно не доказано, что проблемы с зубами вызывают выпадение волос, это кажется логически возможным. Если имеется воспаление дёсен или зубного нерва, то круговое выпадение волос может быть реакцией на это воспаление. Любое воспаление в организме, каким бы незначительным оно ни было, приводит иммунную систему в состояние боевой готовности. Иммунные клетки атакуют всё, что воспринимается ими как угроза. Это касается и волосяных фолликулов.

Но не только активность иммунной системы повышается при стоматологических проблемах. Уровень стресса также повышается. Каждый, кто страдал от сильной зубной боли, знает, насколько она затрудняет повседневную жизнь. К тому же, сегодня современная медицина обратила внимание и на те "ингредиенты", которыми нас пломбируют. Есть вероятность, что и это влияет на нашу волосатость. И как только вещество, вызывающее аллергию, будет удалено из пломбы, волосы у вас непременно отрастут.

А сегодня, даже если вы и бреете голову, отдавая дань "агрессивной" моде начала 1990-х годов, всё может измениться. И вы вдруг увидите, что под бритвой ничего нет. Но стоит ли расстраиваться, когда, как говорил персонаж фильма:

"В соседнем районе украли даже члена партии".

Тем более, Иосиф Кобзон носил весьма дорогой парик, а Элтон Джон в конце 1970-х заплатил миллионы за хирургическое вращивание волосяных луковиц в свою голову. Не помогло. Как и Кобзон, Элтон перешёл на парик.

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