Скороздрав: платная скорая помощь

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Платные медицинские услуги в Москве настолько разнообразны, что получить их можно практически в любой момент и от самого узкопрофильного специалиста. Но наиболее распространены, конечно, такие направленности, как терапия, неврология, хирургия. Одной из уникальных платных московских клиник является Скороздрав.

Основные преимущества платной скорой помощи Скороздрав

новейшее оборудование для диагностики и лечения;

оказание помощи в стационаре и на дому;

возможность проведения исследований биоматериалов (при необходимости);

быстрые результаты анализов, которые приходят пациенту на электронную почту;

круглосуточная и квалифицированная медицинская помощь, только опытные и грамотные специалисты;

госпитализация лиц, нуждающихся в экстренном медицинском вмешательстве: больных доставляют строго к врачам определенной специальности;

оперативный выезд бригады.

Услуга доступна абсолютно для всех граждан РФ. Все вопросы оплаты обговариваются непосредственно с врачами.

Забота о здоровье

Задача каждого человека — тщательно следить за своим здоровьем и при возникновении недомогания непременно обращаться к врачу.

Чаще всего пациенты приходят на прием к терапевту, ибо сфера деятельности такого доктора поистине огромна. К нему приходят и при простуде, и при гриппе, и при слабости и головокружениях, и при бессоннице. Сюда же можно отнести и такие симптомы, как отравление, проблемы с давлением (повышенное или пониженное), высокая температура тела вне зависимости от причин, пищевые расстройства.

Не следует также игнорировать таких специалистов, как невролог и лор.

Когда надо обращаться к неврологу:

сильные и регулярные мигрени;

нарушение сна;

проблемы с позвоночником;

сложности с координацией (порой полная дезориентация в пространстве);

провалы в памяти.

К лору обращаются при постоянных насморках, болях в ушах, хронической боли в горле. Врач обязательно проверяет лимфоузлы: они должны быть нормального размера, а не увеличенными. Если они больше обычного, то назначается дополнительное обследование. Сюда же можно отнести проблемы со слухом или дыханием.

Таким образом, "Скороздрав" — это настоящее решение всех проблем со здоровьем. Здесь работают квалифицированные врачи, которые готовы в любой момент оказать помощь больным. При необходимости заболевшего помещают в стационар, где он находится под постоянным наблюдением медиков. Это многофункциональный центр, сотрудники которого лечат каждого человека, нуждающегося в медицинской помощи.