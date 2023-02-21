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Александр Приходько

Скороздрав: платная скорая помощь

2:52
Здоровье

Платные медицинские услуги в Москве настолько разнообразны, что получить их можно практически в любой момент и от самого узкопрофильного специалиста. Но наиболее распространены, конечно, такие направленности, как терапия, неврология, хирургия. Одной из уникальных платных московских клиник является Скороздрав.

Скороздрав: платная скорая помощь

Основные преимущества платной скорой помощи Скороздрав

  • новейшее оборудование для диагностики и лечения;
  • оказание помощи в стационаре и на дому;
  • возможность проведения исследований биоматериалов (при необходимости);
  • быстрые результаты анализов, которые приходят пациенту на электронную почту;
  • круглосуточная и квалифицированная медицинская помощь, только опытные и грамотные специалисты;
  • госпитализация лиц, нуждающихся в экстренном медицинском вмешательстве: больных доставляют строго к врачам определенной специальности;
  • оперативный выезд бригады.

Услуга доступна абсолютно для всех граждан РФ. Все вопросы оплаты обговариваются непосредственно с врачами.

Забота о здоровье

Задача каждого человека — тщательно следить за своим здоровьем и при возникновении недомогания непременно обращаться к врачу.

Чаще всего пациенты приходят на прием к терапевту, ибо сфера деятельности такого доктора поистине огромна. К нему приходят и при простуде, и при гриппе, и при слабости и головокружениях, и при бессоннице. Сюда же можно отнести и такие симптомы, как отравление, проблемы с давлением (повышенное или пониженное), высокая температура тела вне зависимости от причин, пищевые расстройства.

Не следует также игнорировать таких специалистов, как невролог и лор.

Когда надо обращаться к неврологу:

  • сильные и регулярные мигрени;
  • нарушение сна;
  • проблемы с позвоночником;
  • сложности с координацией (порой полная дезориентация в пространстве);
  • провалы в памяти.

К лору обращаются при постоянных насморках, болях в ушах, хронической боли в горле. Врач обязательно проверяет лимфоузлы: они должны быть нормального размера, а не увеличенными. Если они больше обычного, то назначается дополнительное обследование. Сюда же можно отнести проблемы со слухом или дыханием.

Таким образом, "Скороздрав" — это настоящее решение всех проблем со здоровьем. Здесь работают квалифицированные врачи, которые готовы в любой момент оказать помощь больным. При необходимости заболевшего помещают в стационар, где он находится под постоянным наблюдением медиков. Это многофункциональный центр, сотрудники которого лечат каждого человека, нуждающегося в медицинской помощи.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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