Вредные советы от психолога: "У ребёнка не должно быть своих желаний, ведь вы его для себя рожали"

4:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Чем старше становится ребёнок, тем больше самостоятельности начинает проявлять, однако поведение родителей зачастую приводит к тому, что ребёнок так и не приходит к этому этапу выбора. Психолог Елена Кацюба поделилась с читателями Pravda.Ru вредными советами, которые помогут с последним вариантом.

Выученная беспомощность: пошаговая инструкция для родителей

Чтобы выучить ребенка беспомощности, его нужно не просто любить, а прямо задушить своей любовью.

Будьте с малышом 24/7. Не выпускайте из поля зрения. Полный, тотальный контроль во всём. Вмешательства и помощь (читайте, сделаю всё сама) при любой мелочи. Побежал — сразу остановите, может упасть. Видите, может возникнуть конфликт с другом — сразу вмешайтесь. Открыл холодильник — сразу достаньте то, что ему нужно. Чем с большей любовью и заботой решать все дела ребёнка, тем эффективнее.

Хорошо, если вы 100% знаете, что все дети как дети, а ваш самый маленький, слабенький, больной, немощный. Идеально, если быстро донесете эти выводы вашему отпрыску.

У ребёнка не должно быть ни одного своего желания, мечты, цели. Ведь вы же его для себя рожали. Значит точно знаете, что ему во благо.

В общении обязательно ввести фразы: я сама это сделаю, ты ещё маленький, у тебя не получится, ты в этом не разберешься, я лучше знаю, как надо. Произносить каждый день с огромной любовью и сочувствием.

Никогда в оценке действий не используйте "мы". Всё, что сделано на отлично — смотри, как мама сделала. Всё, что плохо — не расстраивайся, малыш, такое у тебя часто бывает.

Даже если ваше чадо уже с паспортом, в вашей речи должно быть изобилие уменьшительно-ласкательных слов и куча сюсюканья.

Рекомендации несложные. Выполняются с любовью. И если вы будете последовательны и настойчивы в своих действиях, у вас есть огромный шанс прожить под одной крышей до конца своих дней с вашим сокровищем.

Если вдруг случилось так, что в детстве вам этого "скилла" не додали, а очень хочется, следующие советы для вас, дорогие "осознанные" взрослые:

Начинайте себя сравнивать с другими, более успешными людьми. Идеально подходят для сравнения: балерина, укротитель тигров, качок из спортзала, президент "Газпрома", стендап-комик (допустим, Павел Воля). Ваша задача — увидеть, насколько вы хуже них.

Как провели этот анализ, начинайте обобщать: и в балете не могу, как она. И до Павла мне далеко. И "Газпромом" так рулить не смогу. И мышцы не дотягивают. Я везде плохой.

Следующим шагом тащите этого плохого, недоделанного на все сферы вашей жизни: везде есть к чему придраться.

Задайте себе вопрос: "а кому я такой нужен?". Ответ, естественно — никому. Правильный вывод: все близкие с вами из-за жалости или притворяются.

Как только до вас дошло, что вы полное одинокое ничтожество, начинайте катастрофизировать. В сценарии нужно прийти к тому, что вы не выживите.

Как мантру, повторяйте себе 1000 раз на дню этот сценарий. Задача убедить себя на все 100, что вы не ошиблись.

Если вы всё правильно сделали, то ваше состояние уже близко к желаемому результату. Осталась самая малость. Начинайте отслеживать ход мыслей в голове. Задача: если у вас что-то получилось — это случайность. Вас похвалили — врут/льстят. Не допускайте сомнений (если вдруг они появляются — чаще читайте мантру). Отказывайтесь от всего нового (если всё выше сказанное сделали правильно, это будет автоматический навык). Если нет возможности отказаться, привлеките помощника. Потом, естественно, сделайте вывод, что он всё выполнил, а вы рядом постояли. Как показывает практика, достаточно всего лишь месяца такой жизни, и этот "скилл" с вами на всю жизнь. Дальше практиковать не требуется. А следующим шагом можно легко вырастить депрессию.

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