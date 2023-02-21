Представьте, что вы встречаете обаятельного, умного, щедрого человека. Его слова выверены, а движения отточены. Он — душа компании, всегда знает, что, как и кому говорить. Его любят друзья, уважают коллеги, всегда помнят знакомые.
Но за этим безупречным фасадом неуязвимости прячется неуверенная в себе личность, которая не испытывает эмоций, а только играет их. Все мысли этого человека сосредоточены вокруг себя, а чужие проявления чувств для него — всего лишь побочный результат жизни и ничего более.
Он пойдёт на всё ради достижения своих целей: будет ловко манипулировать вами, жонглировать вашими страхами и проблемами, а ещё спокойно переступит через вас, если того потребует ситуация.
Знакомьтесь, это нарцисс. И его единственное желание — во что бы то ни стало достичь цели. И чтобы на пути к этой цели никто не понял, кто он такой на самом деле. Для этого нарцисс сделает всё, чтобы поддержать имидж амбициозного достигатора. О том, как вести себя с нарциссами, рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог, КПТ-терапевт Виолетта Макаренко.
Нарциссизм — это целый спектр черт характера, с которыми человек верит в свою собственную незаменимость и гиперзначимость для общества или какой-то группы. Его повышенная самовлюбленность и эгоцентризм не знают никаких границ. Отчасти именно непоколебимая вера в себя и свою исключительность помогает нарциссам достигать действительно впечатляющих высот.
Чувства, эмоции и ценности других людей для него ничего не значат, он никогда не зацикливается на них — поэтому лишен излишней тревожности и совестливости.
Это — классический пример, когда нарциссизм является психиатрическим расстройством личности. Но отдельные черты характера и акцентуации могут быть и у здоровых людей, что вариант нормы.
Опасная черта, которая уже мешает жизни, но ещё не является диагнозом — нарциссическая акцентуация личности. Это когда типичные черты характера выражены настолько активно, что портят отношения с другими людьми и препятствуют профессиональному развитию. У них не получается показать свои слабости или попросить помощи, а конфликты — их постоянные спутники на работе.
Согласно Нарциссическому опроснику личности (НОЛ), который применяется в терапии для диагностирования нарциссического расстройства личности, выделяются следующие качества:
Если у человека есть все эти нарциссические черты, то ещё не значит, что у него расстройство личности. Психиатры смотрят на отдельные проявления личности и степень их выраженности, поэтому подход к каждому пациенту персонализированный.
Нарциссическое расширение — это продолжение личности нарцисса в окружающих его людях. Людях, которые восхищаются им, уважают его и поддерживают. Их он воспринимает как часть себя, а не как отдельных личностей, и старается особенно контролировать и влиять на их жизнь.
Чаще всего нарциссическим расширением становятся дети нарциссов — в этом случае родитель отвергает отдельную личность ребенка и проецирует на него свои собственные черты характера и отдельные части психики. Он видит в маленьком человеке своё продолжение и воспринимает его как проект.
Когда вы подозреваете, что человек — нарцисс, ориентируйтесь только на себя и своё собственное состояние рядом с ним. При этом не нужно пытаться кого-то переделать или спасти.
Потому что терапия нарциссов — не всегда эффективное мероприятие. Иногда уже на пороге кабинета они считают себя умнее всех вместе взятых специалистов.
Но в глубине души они боятся увидеть свою неидеальность, а выгоды от нарциссических черт характера затмевают все минусы других проявлений личности. Поэтому порой люди с НРЛ не готовы что-то менять в своей жизни и бросают сессии.
Если у человека преобладают отдельные нарциссические черты личности, вам нужно решить, что вы готовы принять в ваших взаимоотношениях, а что — нет.
Падение самооценки, чувство собственной никчемности и бесконечный вины за неидеальность, насилие и манипуляции, страх — те самые тревожные звоночки, на которые важно своевременно обратить внимание. Если вы вовремя дистанцируетесь, то сможете выйти из отношений с минимальными потерями.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.