Психолог: "Желание нарцисса — во что бы то ни стало достичь цели"

5:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Представьте, что вы встречаете обаятельного, умного, щедрого человека. Его слова выверены, а движения отточены. Он — душа компании, всегда знает, что, как и кому говорить. Его любят друзья, уважают коллеги, всегда помнят знакомые.

Но за этим безупречным фасадом неуязвимости прячется неуверенная в себе личность, которая не испытывает эмоций, а только играет их. Все мысли этого человека сосредоточены вокруг себя, а чужие проявления чувств для него — всего лишь побочный результат жизни и ничего более.

Он пойдёт на всё ради достижения своих целей: будет ловко манипулировать вами, жонглировать вашими страхами и проблемами, а ещё спокойно переступит через вас, если того потребует ситуация.

Знакомьтесь, это нарцисс. И его единственное желание — во что бы то ни стало достичь цели. И чтобы на пути к этой цели никто не понял, кто он такой на самом деле. Для этого нарцисс сделает всё, чтобы поддержать имидж амбициозного достигатора. О том, как вести себя с нарциссами, рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог, КПТ-терапевт Виолетта Макаренко.

Классическое определение нарциссизма

Нарциссизм — это целый спектр черт характера, с которыми человек верит в свою собственную незаменимость и гиперзначимость для общества или какой-то группы. Его повышенная самовлюбленность и эгоцентризм не знают никаких границ. Отчасти именно непоколебимая вера в себя и свою исключительность помогает нарциссам достигать действительно впечатляющих высот.

Чувства, эмоции и ценности других людей для него ничего не значат, он никогда не зацикливается на них — поэтому лишен излишней тревожности и совестливости.

Это — классический пример, когда нарциссизм является психиатрическим расстройством личности. Но отдельные черты характера и акцентуации могут быть и у здоровых людей, что вариант нормы.

Опасная черта, которая уже мешает жизни, но ещё не является диагнозом — нарциссическая акцентуация личности. Это когда типичные черты характера выражены настолько активно, что портят отношения с другими людьми и препятствуют профессиональному развитию. У них не получается показать свои слабости или попросить помощи, а конфликты — их постоянные спутники на работе.

Какие черты есть у нарциссов

Согласно Нарциссическому опроснику личности (НОЛ), который применяется в терапии для диагностирования нарциссического расстройства личности, выделяются следующие качества:

Демонстративность. Нарциссы часто говорят о собственной уникальности, красоте, исключительности и сравнивают себя с другими. Перевес — всегда на их стороне.

Авторитетность. Нарциссы властолюбивы. Они считают себя прирождёнными лидерами и управленцами. Управляют они не только делами, но и чужими чувствами и даже жизнями. Без них совсем никак.

Избранность. Нарциссы априори ждут к себе повышенного внимания, подчинения, уважения и любви, потому что таких как они — больше нет.

Тщеславие. Нарциссы не только хотят хорошо выглядеть в чужих глазах, им постоянно нужно подтверждение своей уникальности. Поэтому у них в особом почете льстецы.

Эксплуатация. Нарциссы верят в свою способность влиять на поведение других людей, использовать и убеждать их. Они считают, что хорошо разбираются в людях и понимают их.

Если у человека есть все эти нарциссические черты, то ещё не значит, что у него расстройство личности. Психиатры смотрят на отдельные проявления личности и степень их выраженности, поэтому подход к каждому пациенту персонализированный.

Нарциссическое расширение

Нарциссическое расширение — это продолжение личности нарцисса в окружающих его людях. Людях, которые восхищаются им, уважают его и поддерживают. Их он воспринимает как часть себя, а не как отдельных личностей, и старается особенно контролировать и влиять на их жизнь.

Чаще всего нарциссическим расширением становятся дети нарциссов — в этом случае родитель отвергает отдельную личность ребенка и проецирует на него свои собственные черты характера и отдельные части психики. Он видит в маленьком человеке своё продолжение и воспринимает его как проект.

Как вести себя с нарциссами

Когда вы подозреваете, что человек — нарцисс, ориентируйтесь только на себя и своё собственное состояние рядом с ним. При этом не нужно пытаться кого-то переделать или спасти.

Потому что терапия нарциссов — не всегда эффективное мероприятие. Иногда уже на пороге кабинета они считают себя умнее всех вместе взятых специалистов.

Но в глубине души они боятся увидеть свою неидеальность, а выгоды от нарциссических черт характера затмевают все минусы других проявлений личности. Поэтому порой люди с НРЛ не готовы что-то менять в своей жизни и бросают сессии.

Если у человека преобладают отдельные нарциссические черты личности, вам нужно решить, что вы готовы принять в ваших взаимоотношениях, а что — нет.

Падение самооценки, чувство собственной никчемности и бесконечный вины за неидеальность, насилие и манипуляции, страх — те самые тревожные звоночки, на которые важно своевременно обратить внимание. Если вы вовремя дистанцируетесь, то сможете выйти из отношений с минимальными потерями.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Шишов Георгий Врач психотерапевт, психолог. Проводит лечение депрессивных состояний, панических атак, тревожно фобических расстройств, ипохондрии, социофобии. Помогает пережить развод, измену, потерю близкого человека. Помогает при семейной тирании, выявлении брачных аферистов, предсвадебные консультации, в преодолении страха завести ребенка и психологическое сопровождение беременных, в преодолении кризиса среднего возраста и других жизненных кризисов. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.

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