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Ирина Гусакова

Психолог: "Желание нарцисса — во что бы то ни стало достичь цели"

5:55
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Представьте, что вы встречаете обаятельного, умного, щедрого человека. Его слова выверены, а движения отточены. Он — душа компании, всегда знает, что, как и кому говорить. Его любят друзья, уважают коллеги, всегда помнят знакомые.

Психолог: "Желание нарцисса — во что бы то ни стало достичь цели"

Но за этим безупречным фасадом неуязвимости прячется неуверенная в себе личность, которая не испытывает эмоций, а только играет их. Все мысли этого человека сосредоточены вокруг себя, а чужие проявления чувств для него — всего лишь побочный результат жизни и ничего более.

Он пойдёт на всё ради достижения своих целей: будет ловко манипулировать вами, жонглировать вашими страхами и проблемами, а ещё спокойно переступит через вас, если того потребует ситуация.

Знакомьтесь, это нарцисс. И его единственное желание — во что бы то ни стало достичь цели. И чтобы на пути к этой цели никто не понял, кто он такой на самом деле. Для этого нарцисс сделает всё, чтобы поддержать имидж амбициозного достигатора. О том, как вести себя с нарциссами, рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог, КПТ-терапевт Виолетта Макаренко.

Классическое определение нарциссизма

Нарциссизм — это целый спектр черт характера, с которыми человек верит в свою собственную незаменимость и гиперзначимость для общества или какой-то группы. Его повышенная самовлюбленность и эгоцентризм не знают никаких границ. Отчасти именно непоколебимая вера в себя и свою исключительность помогает нарциссам достигать действительно впечатляющих высот.

Чувства, эмоции и ценности других людей для него ничего не значат, он никогда не зацикливается на них — поэтому лишен излишней тревожности и совестливости.

Это — классический пример, когда нарциссизм является психиатрическим расстройством личности. Но отдельные черты характера и акцентуации могут быть и у здоровых людей, что вариант нормы.

Опасная черта, которая уже мешает жизни, но ещё не является диагнозом — нарциссическая акцентуация личности. Это когда типичные черты характера выражены настолько активно, что портят отношения с другими людьми и препятствуют профессиональному развитию. У них не получается показать свои слабости или попросить помощи, а конфликты — их постоянные спутники на работе.

Какие черты есть у нарциссов

Согласно Нарциссическому опроснику личности (НОЛ), который применяется в терапии для диагностирования нарциссического расстройства личности, выделяются следующие качества:

  • Демонстративность. Нарциссы часто говорят о собственной уникальности, красоте, исключительности и сравнивают себя с другими. Перевес — всегда на их стороне.
  • Авторитетность. Нарциссы властолюбивы. Они считают себя прирождёнными лидерами и управленцами. Управляют они не только делами, но и чужими чувствами и даже жизнями. Без них совсем никак.
  • Избранность. Нарциссы априори ждут к себе повышенного внимания, подчинения, уважения и любви, потому что таких как они — больше нет.
  • Тщеславие. Нарциссы не только хотят хорошо выглядеть в чужих глазах, им постоянно нужно подтверждение своей уникальности. Поэтому у них в особом почете льстецы.
  • Эксплуатация. Нарциссы верят в свою способность влиять на поведение других людей, использовать и убеждать их. Они считают, что хорошо разбираются в людях и понимают их.

Если у человека есть все эти нарциссические черты, то ещё не значит, что у него расстройство личности. Психиатры смотрят на отдельные проявления личности и степень их выраженности, поэтому подход к каждому пациенту персонализированный.

Нарциссическое расширение

Нарциссическое расширение — это продолжение личности нарцисса в окружающих его людях. Людях, которые восхищаются им, уважают его и поддерживают. Их он воспринимает как часть себя, а не как отдельных личностей, и старается особенно контролировать и влиять на их жизнь.

Чаще всего нарциссическим расширением становятся дети нарциссов — в этом случае родитель отвергает отдельную личность ребенка и проецирует на него свои собственные черты характера и отдельные части психики. Он видит в маленьком человеке своё продолжение и воспринимает его как проект.

Как вести себя с нарциссами

Когда вы подозреваете, что человек — нарцисс, ориентируйтесь только на себя и своё собственное состояние рядом с ним. При этом не нужно пытаться кого-то переделать или спасти.

Потому что терапия нарциссов — не всегда эффективное мероприятие. Иногда уже на пороге кабинета они считают себя умнее всех вместе взятых специалистов.

Но в глубине души они боятся увидеть свою неидеальность, а выгоды от нарциссических черт характера затмевают все минусы других проявлений личности. Поэтому порой люди с НРЛ не готовы что-то менять в своей жизни и бросают сессии.

Если у человека преобладают отдельные нарциссические черты личности, вам нужно решить, что вы готовы принять в ваших взаимоотношениях, а что — нет.

Падение самооценки, чувство собственной никчемности и бесконечный вины за неидеальность, насилие и манипуляции, страх — те самые тревожные звоночки, на которые важно своевременно обратить внимание. Если вы вовремя дистанцируетесь, то сможете выйти из отношений с минимальными потерями.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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