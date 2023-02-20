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Ирина Шлионская

Больше белка, меньше алкоголя: простые правила помогут похудеть

3:11
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Несмотря на многочисленные рекомендации специалистов, далеко не всем удаётся похудеть и поддерживать вес. Возможно, это связано с тем, что нередко эксперты советуют сложные диеты, которые непросто запомнить и соблюдать, тем более ежедневно. Диетолог Мелисса Митри предлагает пять простых правил на каждый день, которые помогут привести вашу фигуру в норму. Её советы публикует издание Eat This, Not That!

Больше белка, меньше алкоголя: простые правила помогут похудеть

Белки на завтрак

По словам Митри, в American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы результаты исследования, подтверждающего эффективность диет с высоким содержанием белка.

Дело в том, что съеденная на завтрак белковая пища, например, яйца или ветчина, надолго оставляет ощущение сытости. И у нас не возникнет соблазна перекусить "между едой" теми же углеводами. Так что, никаких чашек кофе "без ничего" по утрам!

Уменьшить количество пищи с высоким содержанием сахара

Люди нередко считают, что достаточно исключить из рациона сладости и мучное, как вес начнёт падать. Но этого может не произойти, если вы потребляете, скажем, соки или йогурты. Также сахар может содержаться в консервах, полуфабрикатах и прочих продуктах, которые вроде бы не относятся к категории сладкого или мучного.

Поэтому необходимо изучать состав продуктов, указанный на упаковке, говорит диетолог. Если там присутствует сахар, этот продукт желательно убрать из ежедневного рациона.

Исключить алкоголь

Диетолог рассказала, что спиртные напитки, как правило, содержат сахар и "пустые" калории. Даже если вы будете пить не закусывая, это не пойдёт на пользу вашей фигуре. Но чаще всего после алкоголя хочется есть, и обычно люди выбирают не слишком здоровую пищу типа бутербродов или фастфуда.

Митри рекомендует либо серьёзно сократить потребление алкоголя (скажем, позволять себе только по праздникам), либо вовсе отказаться от его приёма.

Пить больше воды

"Вода помогает улучшить пищеварение, даёт энергию и сдерживает аппетит", — заявляет эксперт.

По её словам, исследования показали, что люди, которые выпивали перед едой по 200 миллилитров воды, меньше съедали за столом и чувствовали себя более удовлетворёнными.

Митри советует принимать стакан простой чистой воды перед каждым приёмом пищи. Это поможет не съесть лишнего. Также стакан воды спасает от ложного голода, когда мы хотим есть не потому, что этого требует организм, а потому что нам скучно или мы слишком возбуждены.

Отслеживать свои пищевые привычки

Возможно, так вам удастся определить причину, по которой возникла проблема с лишним весом, считает Митри. Предположим, вы ежедневно съедаете "бутербродик на ночь" и не видите в этом ничего плохого.

Контролировать себя особенно целесообразно в том случае, если остальные "лайфхаки" не приносят нужных результатов.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета болезни здоровье медицина продукты питания правильное питание
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