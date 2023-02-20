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Ирина Гусакова

Психолог: "Мужчины часто изменяют от скуки"

6:03
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Сегодня уже не редкость, что люди разводятся, прожив много лет вместе. Их не останавливают ни дети, ни общее нажитое имущество, ни совместный бизнес. Одна из распространённых причин разводов — измена одного из партнёров. Участники опроса ВЦИОМ 2021 года поставили измены на третье место (14%) после финансовых факторов (33%) и отсутствия взаимопонимания (15%). Но как определить, что партнёр изменяет? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Психолог: "Мужчины часто изменяют от скуки"

Как определить, что партнёр изменяет

Измены можно распознать по определённым переменам в отношениях:

  • Отсутствие интереса: партнёр всё чаще проявляет эгоизм, перестает считаться с нашими желаниями, находится всё меньше тем для обсуждения, общение становится натянутым.
  • Избегание: партнёр отдаляется физически, предпочитает семейному досугу компании друзей.
  • Отсутствие физического контакта: любящий человек всегда хочет быть рядом, прикоснуться; если близость была нормой жизни, то отсутствие физического контакта будет говорить об изменении в отношениях.
  • Придирчивость: всё чаще стали слышны критические замечания в свой адрес по пустяковому поводу.
  • Смена поведения во время ссоры, проявление холодности: партнёр, который разлюбил, часто полностью избегает конфликта. Вместо того, чтобы заботиться о налаживании отношений, он хочет лишь свести к минимуму простое неудобство несогласия.

Причины, по которым партнёр может изменять

Измена как протест

Британский психотерапевт Филиппа Перри обнаружила, что люди, которые не умеют решать конфликты, боятся обсуждать возникающие проблемы, постепенно начинают отдаляться друг от друга. Недопонимание, ссоры, эмоциональная холодность ведут к напряжению отношений в паре и могут спровоцировать реакцию протеста, гнева, обиды.

Партнёр будет использовать измену как возможность показать свою боль и неудовлетворенность от отношений. Поэтому признаки измены будут явными — на бессознательном уровне он проявляет желание, чтобы его поймали.

Предотвратить такие измены можно, если вовремя распознавать и решать любые проблемы: как маленькие, так и большие. Не стоит бояться конфликтов, нужно учиться правильно проговаривать недовольства и учиться мириться.

Уход от привычки и скуки

Если отношения стали однотипными в быту, совместном времяпрепровождении, то одному из партнёров это может надоесть. Поиск новизны и ярких эмоций может привести его в объятия другого человека.

Далай-лама XIV сказал: "Как бы удобно мы ни сели, нога затечёт. Надо поменять положение". Понять, что устоявшиеся отношения начали приедаться вашему партнёру, несложно: он сам об этом будет сигнализировать. Для начала он будет пытаться разнообразить вашу жизнь самостоятельно: предлагать сходить в новые места, попробовать заняться каким-то необычным для вас делом. Если он всё время будет встречать отказ, вероятность измены повысится. Важно культивировать новизну внутри семьи, учиться быть разными и понимать, что это нормально.

Изменение самооценки

Некоторые люди начинают воспринимать партнёра как свою собственность, вещь, которая никуда не денется. Даже если вторая половина с этим соглашается, происходит обесценивание личности, что неминуемо приведёт "пострадавшего" к поиску человека, который будет его ценить и возвышать.

Особенно важно это бывает для мужчины. В его жизни случаются ситуации, когда он падает с коня. В этот момент у женщины пропадает к нему интерес и уважение, она перестаёт его поддерживать. От этого мужчина ослабевает ещё больше, его самооценка неизбежно ранит его же самого. И тогда женщина перестаёт для мужчины быть безусловной ценностью, рано или поздно он переключится на ту, которая будет его ценить и поднимать его статус.

Чтобы понять, что любимому человеку необходимо признание и поддержка, стоит обращать внимание на его слова. Он может жаловаться на то, что его недооценивают или не понимают на работе. Или с завистью рассказывать об успехах других в то время, когда у него что-то не получается. Или, наоборот, хвастаться, что кто-то на стороне делает ему комплименты и считает его перспективным, креативным, интересным и умным.

Недостаток близости

Со временем страсть в отношениях утихает. На это влияет много факторов:

  • затягивает быт,
  • усталость на работе,
  • появление детей.

Для близости не хватает желания, сил, времени. Появляются отговорки: голова болит, дети не спят, сейчас не время, дождёмся выходных.

Нехватка сексуальных контактов, неудовлетворенность и отказы в близости увеличивают риск того, что партнёр будет закрывать свои потребности на стороне. Чтобы этого не произошло, надо придерживаться правила: для секса всегда есть время и место.

Признаки и доказательства измены нужны не для того, чтобы вывести партнёра на чистую воду. Они нужны прежде всего, чтобы сохранить отношения с близким человеком.

Согласно исследованию "Анкетолога", отношения можно сохранить и после супружеской неверности. Так считают 63% опрошенных. Для этого важно понять, что в паре существуют проблемы и над ними стоит работать.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы психология
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