Сегодня уже не редкость, что люди разводятся, прожив много лет вместе. Их не останавливают ни дети, ни общее нажитое имущество, ни совместный бизнес. Одна из распространённых причин разводов — измена одного из партнёров. Участники опроса ВЦИОМ 2021 года поставили измены на третье место (14%) после финансовых факторов (33%) и отсутствия взаимопонимания (15%). Но как определить, что партнёр изменяет? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Измены можно распознать по определённым переменам в отношениях:
Британский психотерапевт Филиппа Перри обнаружила, что люди, которые не умеют решать конфликты, боятся обсуждать возникающие проблемы, постепенно начинают отдаляться друг от друга. Недопонимание, ссоры, эмоциональная холодность ведут к напряжению отношений в паре и могут спровоцировать реакцию протеста, гнева, обиды.
Партнёр будет использовать измену как возможность показать свою боль и неудовлетворенность от отношений. Поэтому признаки измены будут явными — на бессознательном уровне он проявляет желание, чтобы его поймали.
Предотвратить такие измены можно, если вовремя распознавать и решать любые проблемы: как маленькие, так и большие. Не стоит бояться конфликтов, нужно учиться правильно проговаривать недовольства и учиться мириться.
Если отношения стали однотипными в быту, совместном времяпрепровождении, то одному из партнёров это может надоесть. Поиск новизны и ярких эмоций может привести его в объятия другого человека.
Далай-лама XIV сказал: "Как бы удобно мы ни сели, нога затечёт. Надо поменять положение". Понять, что устоявшиеся отношения начали приедаться вашему партнёру, несложно: он сам об этом будет сигнализировать. Для начала он будет пытаться разнообразить вашу жизнь самостоятельно: предлагать сходить в новые места, попробовать заняться каким-то необычным для вас делом. Если он всё время будет встречать отказ, вероятность измены повысится. Важно культивировать новизну внутри семьи, учиться быть разными и понимать, что это нормально.
Некоторые люди начинают воспринимать партнёра как свою собственность, вещь, которая никуда не денется. Даже если вторая половина с этим соглашается, происходит обесценивание личности, что неминуемо приведёт "пострадавшего" к поиску человека, который будет его ценить и возвышать.
Особенно важно это бывает для мужчины. В его жизни случаются ситуации, когда он падает с коня. В этот момент у женщины пропадает к нему интерес и уважение, она перестаёт его поддерживать. От этого мужчина ослабевает ещё больше, его самооценка неизбежно ранит его же самого. И тогда женщина перестаёт для мужчины быть безусловной ценностью, рано или поздно он переключится на ту, которая будет его ценить и поднимать его статус.
Чтобы понять, что любимому человеку необходимо признание и поддержка, стоит обращать внимание на его слова. Он может жаловаться на то, что его недооценивают или не понимают на работе. Или с завистью рассказывать об успехах других в то время, когда у него что-то не получается. Или, наоборот, хвастаться, что кто-то на стороне делает ему комплименты и считает его перспективным, креативным, интересным и умным.
Со временем страсть в отношениях утихает. На это влияет много факторов:
Для близости не хватает желания, сил, времени. Появляются отговорки: голова болит, дети не спят, сейчас не время, дождёмся выходных.
Нехватка сексуальных контактов, неудовлетворенность и отказы в близости увеличивают риск того, что партнёр будет закрывать свои потребности на стороне. Чтобы этого не произошло, надо придерживаться правила: для секса всегда есть время и место.
Признаки и доказательства измены нужны не для того, чтобы вывести партнёра на чистую воду. Они нужны прежде всего, чтобы сохранить отношения с близким человеком.
Согласно исследованию "Анкетолога", отношения можно сохранить и после супружеской неверности. Так считают 63% опрошенных. Для этого важно понять, что в паре существуют проблемы и над ними стоит работать.
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