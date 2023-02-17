Вы мечтаете вырастить ребёнка тревожным? С легкостью! Чтобы он был эмоционально неустойчивым? Да пожалуйста! С низкой самооценкой? Не проблема. Вредными советами поделилась с читателями Pravda. Ru психолог Елена Кацюба.
Вредные советы: как вырастить невротика
Постоянно должны меняться правила в доме. Сегодня можно перед сном посидеть в телефоне — завтра нет. Сегодня мы гостеприимные хозяева — завтра всех ненавидим. Естественно, никаких объяснений по этому поводу. Я так хочу — отличный ответ.
У вас с отцом ребёнка должны быть разные взгляды на воспитание. Если папа что-то разрешил, сразу запретите. Запретил — разрешите. Идеально разыгрывать эту сценку в присутствии ребенка. Желательно сделать акцент на том, что малыш сам должен принять решение, кого послушаться (преподносится "кого больше любишь").
Нельзя заниматься планированием. Во сколько спать ляжем-встанем не знаю, что будем делать — без понятия. Желательно без предупреждения, сразу браться за новое дело. Эффект намного выше, если в этот момент ребенок будет занят своими делами. Чем больше он погружен в свои процессы, тем лучше его оттуда вытаскивать. При этом используйте фразы: какие у тебя могут быть дела? Мне плевать. Всем надо. Срочно, срочно… катастрофа.
Хвалить и ругать нужно за одни и те же вещи. Сегодня умничка моя, собрал конструктор. Завтра — все разбросал, только грязь от тебя. Помните собаку Павлова? Принцип тот же.
У ребёнка не должно быть своего мнения. Что бы он ни решил, всё плохо. Обоснованное доказывание, почему это не так, усиливает эффект.
Не вздумайте выделить малышу личное пространство. Постоянно проверяйте телефон, шкафы, стол.
Все его друзья — плохие дети. Чаще об этом напоминайте.
Сравнивайте своего отпрыска с другими детьми. Естественно, ваш должен быть хуже всех. Желательно это обсуждать со своими друзьями в присутствии ребёнка.
Если вам жалуются на ваше чадо, никогда не разбирайтесь, кто там прав, а кто виноват. Помните, взрослые не ошибаются. А ваш ребенок — "постоянный косяк". Воспитывать (желательно на повышенных тонах) лучше при всех.
Что бы ни сделал ваш ребенок — всё плохо. Не убрался — кричите, убрался — говорите, что можно и лучше. Тыкайте на недостатки. Нет предела совершенству. Кто же ещё его научит, если не вы?
Никогда не объясняйте, как должно быть правильно. Желательно использовать фразы: подумай сам, ты должен это знать, отстань — занята.
Помните, что дозволено Юпитеру — недозволенно быку. Можно ли вам всё раскидать? Конечно, да! Ребёнку нет. Почему — дорастёшь, поймёшь.
Чаще меняйте ребёнку кружки. Сегодня ты танцор, завтра — художник, потом — боксёр. Идеальное объяснение при смене занятия — не наше это.
Недовольство всеми и всем будет дополнительным бонусом.
И естественно, "что такое хорошо" — каждый день по разному.
Соблюдая эти простые рекомендации, взятые из жизни, вы плавно и продуманно придёте к цели. Только стоит ли игра свеч? Ведь дальше дети вырастут, а мы … останемся с ними.
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