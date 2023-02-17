Эксперт: "Чугунные сковороды — самые долговечные и безопасные"

4:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

С приближением Масленицы россияне обновляют посуду для приготовления блинов. Свойства сковородки в основном зависят от материала, из которого она изготовлена. Он влияет на то, сколько прослужит посуда и насколько она безопасна. Основных материалов четыре: чугун, нержавеющая сталь, алюминий и медь. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. О том, как выбрать сковородку, рассказала эксперт "Авито" Екатерина Копелевич.

Как выбрать сковородку

Чугунные сковороды - самые долговечные и безопасные. Такие изделия прослужат многие годы и даже передаются из поколения в поколение. Из-за особенностей материала чугунные сковородки медленно нагреваются и долго держат тепло. Они идеально подходят для равномерной готовки на медленном огне, например, для жарки стейков или томления овощей. Сковороды из чугуна выдерживают любые температуры, поэтому их можно использовать в духовках. Они полностью безопасны для здоровья. Несмотря на все преимущества, у таких изделий есть несколько минусов:

они очень тяжёлые,

требуют особого ухода.

Чтобы чугун не заржавел, в нём нельзя хранить еду: после приготовления её нужно переложить в другую посуду или контейнер и убрать в холодильник. Кроме того, чугунные сковородки нужно мыть вручную без посудомоечной машины и моющих средств, а после насухо вытереть полотенцем.

По сравнению с посудой из других материалов, алюминиевые сковороды служат меньше. Они бывают двух видов: штампованные и литые. Первые дешевле, но могут деформироваться от высоких температур, поэтому для готовки лучше выбирать литые, а штампованные использовать для разогрева пищи. Многие считают, что сковороды из алюминия небезопасны для здоровья. Это не так. Исследования показывают, что посуду из алюминия можно использовать для приготовления пищи безо всякого опасения, в том числе и для детей. Есть только одно правило, о котором нужно помнить: на алюминиевой сковороде лучше не готовить блюда с кислыми ингредиентами, например, с квашеной капустой, щавелем или томатной пастой, — при реакции с алюминием вкус может испортиться.

Сковороды из нержавеющей стали лёгкие и прочные, они не царапаются, не деформируются от высоких температур и не ржавеют. Есть мнение о том, что посуда из нержавейки опасна для здоровья из-за содержащегося в ней никеля. Это миф. При нагреве нержавеющей стали до высоких температур выделяется шестивалентный хром, который может вызывать онкологические заболевания, однако в быту довести сплав до опасной температуры в 1 000 °C просто невозможно. Если вы оставите такую сковороду на несколько часов на плите, она перегреется и потемнеет, но не более того.

Медь обладает отличной теплопроводностью, поэтому сковороды из меди и её сплавов, например, латуни, быстро нагреваются и остывают. Они хороши для приготовления пищи на медленном огне. При выборе медной сковороды важно обратить внимание на то, чтобы она была лужёной — то есть покрыта пищевым оловом. Посуда из непокрытой меди опасна для здоровья. Дело в том, что медь легко вступает в химические реакции с другими веществами, поэтому при готовке или хранении еды в посуде из непокрытой меди могут выделяться ядовитые соли. Чтобы этого не случилось, производители покрывают сковороды пищевым оловом: оно надежно изолирует медь от пищи. Стоит запомнить одно правило: оловянное покрытие легко царапается, поэтому с такой посудой нужно обращаться осторожно и бережно мыть мягкими губками.

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