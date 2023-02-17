Психолог: "Если мужчина действительно любит, то пожертвует своим личным комфортом"

4:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В современном мире нравственные контуры отношений между мужчиной и женщиной претерпели существенные изменения. Если 20-30 лет назад молодые люди стремились создать семью один раз и на всю жизнь, то сегодня чередой краткосрочных отношений никого не удивишь. Наоборот, теперь огромное количество любовных связей гордо называют жизненным опытом, который непременно должен помочь найти, встретить или выбрать наиболее подходящего спутника жизни на ближайшее будущее. Тем более, что тренд сегодняшнего дня — живи здесь и сейчас, жизнь коротка, поэтому надо наслаждаться каждым мгновением. И если близкий человек не приносит позитивных эмоций или причиняет неудобства, то стоит найти другого. Или жить одному, только для себя, своими интересами и желаниями.

Как же понять, любит ли вас мужчина или просто наслаждается вами здесь и сейчас? Про основные факторы настоящей мужской любви рассказал читателям Pravda.Ru психолог, тренер бизнес-школ Финансового университета и РАНХиГС Артём Ступак.

Как понять, любит ли вас мужчина или использует

Ищет жену, а не любовницу

Безусловно, каждый понимает и определяет для себя любовь по-своему. И тем не менее проявление любви выражается в осознании, что эта женщина именно та, с которой мужчина готов прожить свою жизнь. Что её взгляды, мировоззрение, убеждение, ценности, образ и смысл жизни ему близки, он их разделяет. И хочет реализовать свою любовь к ней в создании семьи. Продолжить любовные чувства друг друга в детях. Пройти этот жизненный путь вместе.

Откровенно озвучивает свои намерения

У зрелых, взрослых людей конфетно-букетный период продолжается 2-3 месяца. За это время возлюбленные обсуждают всевозможные темы личного характера, да и не только. Этого времени достаточно, чтобы мужчина как раз понял — та ли это женщина, ради которой стоит пойти если не на всё, то точно на многое в своей жизни. Через 2-3 месяца знакомства мужчина искренне озвучит свои чувства и намерения женщине. И даже если он поймёт, что это не та дама сердца, то всё равно будет честен.

Предлагает совместное будущее

К концу конфетно-букетного периода мужчина предлагает какие-то варианты совместного ближайшего будущего. Провести вместе отпуск, встретить какие-либо праздники, если он ещё не уверен в однозначности своих чувств и хочет сблизиться постепенно. Или предлагает начать вместе жить, аргументируя тем, что необходимо увидеть друг друга в быту, как говорят — притереться. Особо осознанные и решительные мужчины порой сразу делают предложение руки и сердца.

Готов изменить свой образ жизни

Чем старше люди становятся, тем больше привыкают к своему образу жизни, привычкам, комфорту в одиночестве. И тем сложнее что-то менять в своей жизни. Если мужчина действительно испытывает чувства любви к женщине, то ценность отношений с ней будет значимее его личного сложившегося комфорта и удобства. Он будет готов изменить часть своего жизненного уклада и создать совместный новый образ жизни. Конечно же, в данном вопросе требуется взаимность.

Включается в жизнь возлюбленной

Создавая отношения с женщиной, мужчина неизбежно познакомится со всеми сферами личной жизни возлюбленной. Её родственниками, друзьями, профессией и деловыми знакомствами. Если намерения мужчины серьёзны, то он сам захочет принимать участие в жизни своей дамы сердца — вместе встречаться с её друзьями, при необходимости включиться в решение каких-то её семейных и иных проблем. Готовность разделить проблемы на двоих — верный признак способности заботиться и быть рядом в трудную минуту.

Если ничего подобного в поведении мужчины вы не видите, то, скорее всего, перед вами либо незрелый человек, либо откровенный эгоист и потребленец. Тот, кто не хочет нести никакой ответственности, а хочет только получать удовольствия от отношений с вами. При этом иметь возможность в любую минуту прекратить отношения, если они стали неудобными. Как известно, любовь проверяется в трудностях и проявляется в действиях. Если трудности охлаждают чувства, а желание проявлять заботу и помогать сразу уходит, то это верный признак поверхностных отношений.

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