Кофе и фруктовые соки портят настроение и не приносят пользы организму

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Если у вас вдруг резко упало настроение, это может напрямую зависеть от того, что вы перед этим съели или выпили. Причём, данный продукт может традиционно считаться полезным. Вот только не стоит верить мифам. Подробнее об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова, перечислив "депрессивные" продукты.

Булки и белый хлеб

Дело в том, что их изготавливают из переработанной муки, которая быстро превращается в сахар, говорит эксперт. Она не содержит клетчатки, которая способствует сбалансированной работе организма.

Съев такой продукт, вы сначала почувствуете прилив энергии, а затем настроение сойдёт на "минус".

Лучше употреблять в пищу цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, и желательно сочетать его с овощами. Тогда настроение останется в норме.

Фастфуд

Помимо ожирения, употребление фастфуда приводит и к другим неприятным последствиям.

Такие продукты, как правило, отличаются высоким содержанием соли, отчего может "скакнуть" кровяное давление. Кроме того, они чаще всего готовятся на маслах с высоким содержанием трансжиров, одно из свойств которых — угнетать работу мозга.

Если после фастфуда вас не хватит сразу инфаркт или инсульт, то вы точно ощутите тревогу и подавленность.

Нежирные йогурты

Многие уверены, что если йогурт имеет низкую жирность, то он безвреден. Тем не менее, производители сокращают лишь долю молочного жира в продукте, а, чтобы он не терял своих вкусовых качеств, добавляют

сахар,

стабилизаторы,

консерванты.

Про воздействие на организм сахара мы уже знаем, а какие последствия будут от остальных добавок — тайна, покрытая мраком.

Ольга Панова советует употреблять простой греческий йогурт, который не содержит сахара, но зато содержит пробиотики, служащие важным элементом питания для кишечных бактерий. Баланс кишечной микрофлоры поддержит в норме и наше психическое состояние.

Кофе

Как так, спросите вы, ведь считается, что это бодрящий и возбуждающий напиток?

Во-первых, кофе повышает уровень кортизола — гормона стресса, а значит, приведёт к возрастанию уровня вашей тревожности. Во-вторых, если вы постоянно пьёте кофе, но по какой-то причине в этот раз не выпили, то испытаете спад настроения, поскольку данный напиток вызывает серьёзную зависимость — во всяком случае на психологическом уровне.

Панова советует кофеманам ограничиваться одной чашкой кофе в день, а тем, кто пьёт кофе редко, и вовсе заменять его стаканом тёплой воды. По её словам, это самый лучший способ взбодриться и прийти в тонус.

Фруктовые соки

Мы считаем их полезными, забывая, что практически во всех магазинных соках содержится добавленный сахар. Также в них нет клетчатки, которая присутствует в натуральных фруктах. А именно клетчатка не позволяет сахару быстро всосаться в кровь, так что, употребляя сок из супермаркета, вы получаете не только витамины (которых в переработанном напитке уже не так много), но и неприятные скачки настроения.

Хотите этого избежать? Лучше есть натуральные фрукты или приготовить из них смузи, не добавляя сахар, рекомендует нутрициолог.