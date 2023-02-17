Если у вас вдруг резко упало настроение, это может напрямую зависеть от того, что вы перед этим съели или выпили. Причём, данный продукт может традиционно считаться полезным. Вот только не стоит верить мифам. Подробнее об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова, перечислив "депрессивные" продукты.
Дело в том, что их изготавливают из переработанной муки, которая быстро превращается в сахар, говорит эксперт. Она не содержит клетчатки, которая способствует сбалансированной работе организма.
Съев такой продукт, вы сначала почувствуете прилив энергии, а затем настроение сойдёт на "минус".
Лучше употреблять в пищу цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, и желательно сочетать его с овощами. Тогда настроение останется в норме.
Помимо ожирения, употребление фастфуда приводит и к другим неприятным последствиям.
Такие продукты, как правило, отличаются высоким содержанием соли, отчего может "скакнуть" кровяное давление. Кроме того, они чаще всего готовятся на маслах с высоким содержанием трансжиров, одно из свойств которых — угнетать работу мозга.
Если после фастфуда вас не хватит сразу инфаркт или инсульт, то вы точно ощутите тревогу и подавленность.
Многие уверены, что если йогурт имеет низкую жирность, то он безвреден. Тем не менее, производители сокращают лишь долю молочного жира в продукте, а, чтобы он не терял своих вкусовых качеств, добавляют
Про воздействие на организм сахара мы уже знаем, а какие последствия будут от остальных добавок — тайна, покрытая мраком.
Ольга Панова советует употреблять простой греческий йогурт, который не содержит сахара, но зато содержит пробиотики, служащие важным элементом питания для кишечных бактерий. Баланс кишечной микрофлоры поддержит в норме и наше психическое состояние.
Как так, спросите вы, ведь считается, что это бодрящий и возбуждающий напиток?
Панова советует кофеманам ограничиваться одной чашкой кофе в день, а тем, кто пьёт кофе редко, и вовсе заменять его стаканом тёплой воды. По её словам, это самый лучший способ взбодриться и прийти в тонус.
Мы считаем их полезными, забывая, что практически во всех магазинных соках содержится добавленный сахар. Также в них нет клетчатки, которая присутствует в натуральных фруктах. А именно клетчатка не позволяет сахару быстро всосаться в кровь, так что, употребляя сок из супермаркета, вы получаете не только витамины (которых в переработанном напитке уже не так много), но и неприятные скачки настроения.
Хотите этого избежать? Лучше есть натуральные фрукты или приготовить из них смузи, не добавляя сахар, рекомендует нутрициолог.
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