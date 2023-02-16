Психолог: "Не ждите от партнёра полного совпадения во всём"

6:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В начале отношений влюблённые зачастую не видят препятствий или недостатков партнёра. А на разницу во взглядах не обращают особого внимания: что-то кажется неважным, что-то — легко преодолимым. Со временем, когда меняются обстоятельства, противоречивые точки зрения приводят к серьёзным конфликтам в паре. В опросе ВЦИОМ 15% россиян назвали причиной развода взаимное непонимание. Но это не означает, что при любых расхождениях стоит ставить крест на отношениях. Одинаковое восприятие мира тоже не гарантирует любовь и взаимопонимание на всю жизнь. О том, что делать, если у вас с любимым человеком разные взгляды на жизнь, рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Что делать, если у вас с любимым человеком разные взгляды на жизнь

У каждого из нас есть базовые ценности, на которые мы опираемся. Психотерапевт Виктор Франкл считал, что это не плод воображения, а объективно существующие, много раз пережитые уникальные смыслы каждого момента нашего бытия. Отказ от ценностей лишает нас возможности быть счастливыми, и именно их необходимо обсудить в первую очередь. К ним относятся:

рождение детей,

распределение ролей в семье,

значение карьеры,

выбор страны для проживания,

отношение к религии и иные значимые для нас вещи.

Непримиримые противоречия в этих вопросах действительно могут помешать построить крепкие, долгосрочные отношения.

Об остальном, при желании, всегда можно договориться, если применять некоторые рекомендации.

Признать, что мы разные, и уважать друг друга. Каждый из нас — уникальная личность со своими желаниями и предпочтениями. Ждать от партнёра полного совпадения во всём неверно, так мы заранее обрекаем себя на конфликты. Из-за искажений мышления мы часто делим окружающих на чужих и своих, а в пылу ссоры ещё и перестаём разделять личность и поведение близкого человека. В таких ситуациях важно не биться насмерть, стремясь доказать свою точку зрения, а уважать право другого считать иначе и помнить о том, что связывает нас. Знать и понимать себя и партнёра. Эмоции, обидные слова, проявления агрессии возникают, когда мы задеваем болевые точки друг друга. Чтобы понимать, почему каждый из нас реагирует именно так, нужно хорошо знать себя и любимого человека. Мы бессознательно переносим в свои отношения модели поведения из родительской семьи, которые порой передаются из поколения в поколение, но увидеть их бывает непросто. Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы, стоит попытаться понять, что скрывается за той или иной реакцией, какие слова и поступки приводят к разногласиям. Зная причины, легче найти способ изменить ситуацию. Разговаривать и учиться слышать любимого человека. Как ни странно, но мы часто забываем о том, что партнёр не читает наши мысли. Более того, одни и те же слова каждый может услышать по-разному. В повседневных заботах не все находят время поговорить и задать простые вопросы: "Как ты? Как прошёл день? Что получилось или не получилось? Чего ты хочешь?" И нам не всегда удаётся внимательно выслушать ответы, не через призму своих желаний и убеждений, а с искренним стремлением понять, что пытается донести другой. Управлять эмоциями и искать компромиссы. Важно уметь вовремя остановиться. Бывают темы, которые постоянно приводят к ссоре, и тогда их в принципе не стоит поднимать. Если же кто-то забывает об этом, можно договориться и использовать слово или фразу, чтобы прекратить развитие конфликта. При обсуждении принципиально значимых и болезненных вопросов нужно давать каждому право высказаться, не обесценивать и не критиковать друг друга.

В своей книге "Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей" Дейл Карнеги писал: "Критика бесполезна, ибо она ставит человека в позицию обороняющегося и побуждает его искать для себя оправдание. Критика опасна, ибо она ранит драгоценное для человека чувство собственного оправдания, наносит удар его представлению о собственной значимости и возбуждает в нём чувство обиды и негодования". Найти компромисс, который подойдёт обеим сторонам, можно только тогда, когда каждый выслушает и поймёт позицию другого. Выстраивать диалог, используя разные приёмы. Сейчас известно множество способов эффективного общения с окружающими. Самые простые — это не перебивать, быть вежливым, сохранять спокойствие и контролировать свою речь. Понять собеседника помогают такие техники, как активное слушание, "Я-сообщения", "отзеркаливание", перефразирование. Чем чаще мы применяем их в диалоге, тем легче становится понимать друг друга. Это применимо в любых отношениях.

Быть разными — нормально, внутри каждого из нас целый мир, и именно эти различия позволяют нам расширять своё сознание и создавать удивительные вещи. Крепкие отношения строятся не на одинаковости обоих партнёров, а на умении принимать чужую точку зрения, разделять чувства друга друга и поддерживать в трудный момент.

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