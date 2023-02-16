Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: "Если есть проблемы с сердцем, откажитесь от дыхательной практики"

Здоровье » Красота » Фитнес

Зарядка необходима для того, чтобы грамотно перевести свой организм из пассивной в активную фазу, не травмируя тело и психику шоками от резкого включения в деятельность. Зачастую под зарядкой понимаются только физические упражнения, однако включение внимания, направленность внимания и эмоциональный настрой тоже необходимо учитывать. В практике йоги это означает задействование также дыхательных техник и медитации. Подробнее о йога-разминке рассказала читателям Pravda.Ru философ и востоковед со специализацией в йоге Мария Николаева.

Эксперт: "Если есть проблемы с сердцем, откажитесь от дыхательной практики"

Йога-разминка: как делать

Прежде всего, необходимо первичное включение через разогрев и разминку. Кажется, если вы встали с тёплой постели, то согревание может и не потребоваться, однако речь идёт не просто о тепле, а разжигании внутреннего огня. Обычно оно производится интенсивным дыханием, которое быстро сбрасывает остатки сонливости и ускоряет все процессы в организме. Вы можете использовать бхастрику, где делаются усиленные вдохи и выдохи грудной клеткой. Важно помнить о противопоказаниях, поэтому воздержитесь от этой фазы, если у вас проблемы с сердцем, давлением или даже просто временно заложен нос от насморка.

Разминка направлена, прежде всего, на суставную гимнастику, мягкое растяжение всех связок, попеременное сжатие и расслабление всех мышц. Многие вообще сводят всю зарядку именно к разминке, и при отсутствии времени это само по себе уже хорошо. Здесь достаточно пройтись по всему телу с головы до ног плавными движениями:

  • вращения и повороты шеи,
  • сгибы и махи рук в плечах, локтях и кистях,
  • затем вращения в талии,
  • несильные наклоны и прогибы,
  • приседания и вращения коленями,
  • потряхивание стопами и даже работа пальцами.

Здесь речь идёт исключительно о включении, а не предельных доступных вам положениях.

В основной части вы делаете уже всё в полную силу — это либо комплекс йогических асан, либо спортивная подготовка, либо фитнес-тренировка. Здесь сложно дать общие рекомендации, поскольку такие последовательности подбираются индивидуально в зависимости от вашего уровня, склонности к тому или иному виду физической активности, даже пола, возраста и основной рабочей деятельности. Главное понимать, что после разогрева и разминки можно безопасно приступить к серьёзной нагрузке, хотя и кратковременной, поскольку основная задача зарядки — не утомить, а включить тело.

Не нужно забывать и о качественном завершении зарядки, как и любой практики. Здесь можно выделить три фазы — равномерное расслабление физического тела хотя бы на одну минуту, чтобы выровнять рисунок мышечных напряжений. Далее выравнивание дыхания путём простого наблюдения за потоком воздуха в ноздрях или техники переменного дыхания, когда вы поочередно зажимаете ноздри (вдох справа — выдох влево; вдох слева — выдох вправо). И, наконец, одноточечная концентрация внимания на любом внешнем или внутреннем объекте, чтобы сохранить сосредоточенность ума на весь последующий день.

Зарядка не должна занимать много времени, но её качество будет зависеть от внимания, которое вы уделяете выполнению упражнений, чтобы на протяжении всего дня у вас сохранялось состояние единства тела и ума и вы могли легко координировать свои намерения и действия. Если во время выполнения физических движений вы не следите за собой, а думаете о чём-то постороннем, например, прикидываете меню на завтрак или ответы начальнику по работе, то эффективность зарядки будет гораздо ниже, поскольку вы пропустите сигналы организма, не установите обратную связь и не сможете управлять собой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Юрист Орешкова заявила о важности изучения всех документов перед жалобой на врачей Костомарова
Sohu: Россия сурово наказала Японию за наглость и провокации
Солистки "ВИА Гра" не общаются с Анной Седоковой: "Как будто меня не существовало"
Николай Долуда рассказал в Госдуме о роли казаков в проведении СВО
Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе
Экс-советник Кучмы Соскин связал поражения Киева с недооценкой Путина
Школьники из Уссурийска издеваются над учителями на уроках
В Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины
Столтенберг лёг спать перед СВО РФ на Украине, зная о её начале
Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Бывший замгубернатора Новосибирской области негативно высказался об уборке снега в городе
Экс-советник Кучмы Соскин связал поражения Киева с недооценкой Путина
Школьники из Уссурийска издеваются над учителями на уроках
В Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины
Столтенберг лёг спать перед СВО РФ на Украине, зная о её начале
Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам
Актриса Ольга Будина потребовала запомнить звёзд, критикующих Россию на фоне СВО
Министерство образования Белгорода будет приглашать в школы священников на "Разговоры о важном"
Порча и сглаз воздействуют на ДНК
Вадим Горшенин: Запад только сейчас понял, что принимает участие в гонке вооружений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников