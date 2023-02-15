Психолог: "Самые популярные истории любви полны драматизма"

Действительно спокойные отношения часто воспринимаются как пресные и скучные. И нередко возникает желание подбавить "огоньку". Некоторые вообще могут получать удовольствие только после громкой ссоры, перенаправляя негативную энергию конфликта в сексуальную, что является не самым плохим вариантом. Подобные действия, как и в принципе все наши действия, продиктованы записанными моделями, установками или страхами в нашей голове. О том, почему мы жаждем драмы в отношениях, рассказала читателям Pravda.Ru психолог, коуч, основатель закрытого женского клуба "Искусство быть женщиной" Карина Мойченко.

Почему мы жаждем драмы в отношениях

Первая и базовая модель, конечно же, берётся из семьи. Ведь это первый институт социализации человека. Влияние оказывают не только отношения между родителями, но и отношения ребёнка с родителями, причём как с мамой, так и с папой. Если родители не могут обойтись без драм, то их ребенок, скорее всего, вырастет с тягой к драматизации.

Помимо семьи огромное влияние на каждого из нас оказывают социум, литература и средства массовой информации.

Детские сказки, которые принято читать детям, также нередко формируют искаженные образы и модели семьи. И вызывают большие споры и вопросы о своей нужности. Ведь зачастую после преград, сражений, испытаний, волшебных помощников и прочего все заканчивается на "жили долго и счастливо". А как это "долго и счастливо", не раскрывается. То есть в центре внимания оказывается не обычная рутинная жизнь, а приключения.

В кино не показывают здоровые отношения двух зрелых людей. Там нужен экшен, напряжение, эмоции. Поэтому самыми популярными историями любви становятся как раз истории, полные драматизма. Взять хотя бы нашумевшую вампирскую сагу, которая оказывает сильное влияние на формирование образа отношений и ценностей у подростков.

Следует понимать, что драма в отношениях — это своеобразный способ получения и выплескивания энергии. Он возникает, когда другие способы человеку недоступны или заблокированы.

Важно понимать, что при психологической проработке этих моментов будет разорвана привычная нейронная цепочка и освобождён определенный объём энергии. В таком случае паре просто необходимо будет найти новые источники повышения и траты энергии, к примеру, занятия экстремальными видами спорта (или в целом спорт). Это необходимо для создания новых нейронных связей, закрепления альтернативных путей получения и трат энергии и эмоций, получаемых ранее из "драмы" и конфликтов.

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