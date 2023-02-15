Гипнокоуч Сарапина об избавлении от алкоголизма: "Найдите "здоровую" замену"

В последнее время люди стали чаще задумываться о своём образе жизни, долголетии и здоровье. Обществу предлагаются многочисленные низкоуглеводные диеты, витаминизированные ланчи и нанотехнологичные БАДы. Как правило, в списке здоровых привычек есть и графа отказа от алкоголя, но если с приёмом добавок еще как-то можно справиться, то отказаться от алкоголя и вставать утром на зарядку — настоящий подвиг и занятие не для слабонервных. Так называемый бытовой алкоголизм, то есть ежедневное потребление небольших доз алкоголя, уровень жизни до состояния бездомного асоциального существа не роняет, тем не менее её качество существенно снижается, превращая весь жизненный потенциал человека в пустое прожигание жизни и череду попыток уйти от неудовлетворяющей его реальности. И если вы в этом портрете узнали себя и обнаружили в себе стойкое желание взглянуть на мир трезво, то вот вам пять советов о том, как избавиться от заблуждения in vino veritas (лат. "Истина в вине") и правильно начать свою новую, полноценную и многогранную жизнь от гипнокоуча и специалиста по психопрограмированию Анастасии Сарапиной.

Пошаговый план избавления от алкоголизма

Исключить исключения

Первый шаг может показаться многим довольно банальным, тем не менее вы должны принять чёткое решение исключить любой алкоголь из употребления с определенной даты. Исключения в виде особых случаев, очень важных гостей, коллекционных видов алкогольных напитков, редко выпадающих на вашу долю случаев по-настоящему отдохнуть и забыться должны вами восприниматься с ещё большей решимостью "не проиграть" своему обещанию. Никакой Новый год или совсем маленькая и незаметная рюмочка пива не может стать исключением и малозначительным нюансом в трезвой вашей жизни. В первые две-три недели будьте готовы пройти период ломки, во время которой идёт детоксикация всего организма и психологическая перестройка. Однако ваша задача принять это состояние и не пытаться заглушить его новой порцией запретного напитка, чётко следуя задаче пережить всё до конца. Внимательно пересмотрите свои самые незначительные привычки и убеждения (чай из ароматных трав по утрам, 30-минутная прогулка перед сном на свежем воздухе), попробуйте, найти новые яркие паттерны поведения, чтобы заполнить пустоту, которая обязательно появится внутри. Ведь алкоголь именно это и маскировал — тоскливое чувство нехватки чего-то значимого лично для вас.

Никого не агитировать, сохранять нейтралитет

Будьте готовы к тому, что окружающие станут настойчиво напоминать вам о вашем пристрастии. Как только ваше окружение узнает о вашем намерении "отличиться" и оторваться от коллектива, тут же найдутся желающие вернуть вас на путь истины, которая, по их мнению, заключена в вине. Ваша задача не поддаваться на провокации и стойко идти до конца, ведь затеяли вы всё это ради своих понятных лично вам целей. Другая крайность антиалкогольного поведения, напротив, заключается в желании всех спасти и показать все преимущества трезвого образа жизни. Но помните, что это выбор каждого и такая дверь открывается только изнутри. Вспомните себя и то, что вас подвигло на такое нелегкое решение, — это всегда внутренняя работа над самим собой. Также не стоит и афишировать, потому что в случае срыва вы рискуете подвергнуть себя публичному осуждению, которое может привести к отчаянию. А в такие моменты вам, возможно, гораздо важнее поддержка и вера в свои силы. Поэтому без лишнего пафоса и напора просто делайте то, что запланировали, а близкие подтянутся.

Приготовиться к приятным эмоциям трезвого празднования

Как только лёгкий мандраж от непривычного отсутствия дозы сойдёт на нет, на смену ему придёт иное восприятие окружающего мира, изменятся привычные реакции и отношение даже к незначительным событиям, а ценность некоторых моментов возрастет в силу особого вашего внимания к ним. Стоит вспомнить один эксперимент, в котором учёные поместили крыс в ящик и предложили им две миски: с простой водой и с добавлением морфия. Очевидно, все крысы стали отдавать предпочтение воде с добавками. Однако каково было удивление учёных, когда при возникновении второго помещения с развлечениями, которое экспериментаторы подготовили для испытуемых, крысы стали выбирать именно его. Ученые сделали выводы, что не сам алкоголь или морфий заставляет живые существа выбирать искусственные улучшители жизни, а именно желание новых эмоций и впечатлений. Сделаем же вывод о том, что именно неумение организовать свою жизнь и заставляет нас искать утешение и радость в алкоголе. Так что если обеспечить себе эмоциональный комфорт от приятного образа жизни, то часть людей скорее выберет его трезвый эквивалент. Попробуйте, может, дело в правильно создаваемом себе настроении?

Устанавливать сроки и ставить микроцели

В зависимости от степени пристрастия поделите весь процесс на промежуточные сроки. К примеру, если вы решили провести весь год в трезвости, начните с малого. Вот вы установили себе трёхдневный срок, в который вам нельзя принимать алкоголь ни в каком виде. А по истечении срока, допустим, вы позволяете себе один бокал пива или рюмку коньяка. Затем опять наступает период трезвости, и вы вновь берёте на себя аскезу по отказу от алкоголя. Постепенно увеличивая сроки безалкогольного существования, вам будет психологически легче отказаться от его присутствия в вашей жизни на более длительные периоды, поняв, что трагедии от такого отказа не произошло, а вы со всем справились. Посчитав все сэкономленные средства, вы можете купить себе то, в чём, возможно, всегда себе отказывали или считали излишним. Вы поймёте, что долго отказывались от своих желаний в угоду сомнительному удовольствию, плата за которое несоизмерима с вредом и снижением качества вашей жизни. А так и до высокой самооценки недалеко.

Найти замену и единомышленников

Лучший способ избавления от привычки — замена её на новую. Известная привязанность к оральным удовольствиям через пищу и жевание должна найти себе выход в другом, более полезном удовольствии. То, что человек недополучил в детстве, во взрослой жизни вылезает в подобного рода пристрастия, выраженные в привычке "зажёвывать" переживания. Также и с алкоголем: найдите замену такого проведения, пусть даже и не помогающую поначалу забыть о "любимом градусе", но определенно способствующем облегчению синдрома отмены. Одновременно со сменой привычки, вы, скорее всего, найдете и единомышленников. Главное, чтобы в новой компании алкоголь был абсолютно запрещен или условия встречи не способствовали его употреблению. Речь не всегда о прыжках с парашютом, пусть это будет более спокойный вид досуга, но в этом обществе не должно быть принято "накатить для веселья", а время, проведенное в кругу таких людей, будет наполнено положительными яркими эмоциями и насыщенными событиями. Тогда вы увидите, что жизнь может быть намного ярче без алкогольного сопровождения, а ваши реальные эмоции намного более позитивными и энергетически наполненными!

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Гришин Максим Врач психиатр-нарколог. Главный специалист комплексной программы по лечению алкогольной и опийной зависимости "Точка трезвости". Автор научных работ, посвященных инвалидности вследствие бытовых травм и медико-социальной реабилитации. Куратор Березанцев Андрей Психотерапевт, психиатр. Специалист в области психосоматических расстройств, судебно-психиатрической экспертизы. Проводит консультирование по вопросам психического здоровья, семейных проблем, психотерапию при жизненных потерях и реакциях горя, медикаментозное лечение и психотерапию пациентов с психосоматическими расстройствами. Куратор Поплевченков Константин Главный врач, психиатр-нарколог. Занимается диагностикой и лечением алкогольной, наркотической зависимости, аддиктивного поведения, психических расстройств у зависимых лиц. Проводит кодирование, процедуры с применением медицинского ксенона, ВЛОК, плазмафереза. Автор научных работ, посвященных оценке эффективности включения атипичных антипсихотиков в комплексной терапии опиоидной зависимости.

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