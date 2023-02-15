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Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Кетодиета противопоказана людям с заболеваниями печени и щитовидки"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Кетодиета — это режим питания с высоким процентом жиров и низким содержанием углеводов. Считается, что кетодиета приводит к улучшению самочувствия и похудению, снижению уровня сахара в крови. Как это работает? Организм лишают глюкозы, являющейся основным источником питания мозга. И тут спасают жиры — печень преобразует жир в жирные кислоты и кетоновые тела: ацетон, ацетоацетат и бета-оксимасляная кислота. Которые в свою очередь питают внутренние органы, мышечную ткань и мозг. Это называется кетоз. По факту же это углеводное голодание, и организм вынужден приспосабливаться. Кетоз можно запустить с помощью голодания, но кетодиета — более щадящий способ. О плюсах и минусах кетодиеты рассказала читателям Pravda.Ru интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос.

Нутрициолог: "Кетодиета противопоказана людям с заболеваниями печени и щитовидки"

Кетодиета: плюсы и минусы

Признаки кетоза:

  • повышение уровня кетоновых тел в крови, моче и дыхании;
  • снижение аппетита и чувства голода;
  • ацетоновый запах изо рта;
  • временный упадок сил, сменяющийся нормальным самочувствием и усилением когнитивной активности;
  • жажда и частое мочеиспускание.

Виды кетодиеты

  • Традиционная: 75% жиров, 20% белков и 5% углеводов от общей калорийности.
  • С высоким содержанием белка: 60% жиров, 35% белков и 5% углеводов.
  • Циклическая: пять дней на "кето" чередуются с двумя днями на высокоуглеводной пище.
  • Целевая (для достижения точечных, часто спортивных результатов).

Циклический и целевой варианты менее изучены и рекомендованы атлетам и бодибилдерам.

Снижение веса происходит за счёт:

  • изменения пищевых привычек;
  • получения энергии из жиров вместо глюкозы;
  • ускоренного сжигания жира;
  • улучшения метаболизма вследствие улучшения чувствительности к инсулину.

Кеторежим не требует постоянного подсчёта калорий, что большинство так не любит. Долгое время сохраняется ощущение сытости, ускоряется процесс сжигания жиров.

Но чтобы поддерживать состояние кетоза, нужно убедиться, что нет подводных камней и противопоказаний.

Менять привычный режим питания следует с осторожностью. Особенно тем, у кого проблемы с желчным пузырём.

Противопоказания

  • желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря;
  • заболевания печени;
  • заболевания щитовидной железы;
  • синдром Жильбера;
  • обострение любых заболеваний;
  • любые расстройства пищевого поведения;
  • аменорея (проблемы с менструальным циклом);
  • беременность и грудное вскармливание.

Основные продукты, которые входят в кетопитание: мясо, рыба, яйца, орехи и семена, масло, сыр, растительные масла, авокадо, низкоуглеводные овощи.

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Кетодиета опасна? Кетогенная диета без побочных эффектов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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