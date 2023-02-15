Кетодиета — это режим питания с высоким процентом жиров и низким содержанием углеводов. Считается, что кетодиета приводит к улучшению самочувствия и похудению, снижению уровня сахара в крови. Как это работает? Организм лишают глюкозы, являющейся основным источником питания мозга. И тут спасают жиры — печень преобразует жир в жирные кислоты и кетоновые тела: ацетон, ацетоацетат и бета-оксимасляная кислота. Которые в свою очередь питают внутренние органы, мышечную ткань и мозг. Это называется кетоз. По факту же это углеводное голодание, и организм вынужден приспосабливаться. Кетоз можно запустить с помощью голодания, но кетодиета — более щадящий способ. О плюсах и минусах кетодиеты рассказала читателям Pravda.Ru интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос.
Признаки кетоза:
Циклический и целевой варианты менее изучены и рекомендованы атлетам и бодибилдерам.
Снижение веса происходит за счёт:
Кеторежим не требует постоянного подсчёта калорий, что большинство так не любит. Долгое время сохраняется ощущение сытости, ускоряется процесс сжигания жиров.
Но чтобы поддерживать состояние кетоза, нужно убедиться, что нет подводных камней и противопоказаний.
Менять привычный режим питания следует с осторожностью. Особенно тем, у кого проблемы с желчным пузырём.
Основные продукты, которые входят в кетопитание: мясо, рыба, яйца, орехи и семена, масло, сыр, растительные масла, авокадо, низкоуглеводные овощи.
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