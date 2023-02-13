Поставить психиатрический диагноз может только врач

От многих людей можно услышать фразу: "Я схожу с ума!" В реальности же немногие способны признать наличие у себя психического расстройства. Но всё же попадаются личности, уверенно приписывающие себе определённый диагноз. Если не шизофрению, то невроз, депрессию или биполярное расстройство. Но можно ли в принципе диагностировать их у самого себя? Об этом рассуждает врач-психиатр, психотерапевт, главный научный сотрудник ФНЦР им. Эрисмана, профессор Сеченовского университета Владимир Чубаровский.

Тревожность — это нормально. Но не у всех

Специалист начинает с такого симптома, как повышенная тревожность, которая в наши дни встречается достаточно часто.

"Ситуативная тревожность — это нормальная и необходимая для мобилизации организма реакция, — говорит Чубаровский. — Патологическая тревога, парализующая волю и блокирующая механизмы психологической защиты, не приносит ничего, кроме вреда. Однако, отличить одно состояние от другого трудно, поскольку одни и те же проявления у людей разных психотипов могут говорить о разных состояниях".

По словам эксперта, у людей невротического склада — ранимых, эмоционально неустойчивых, тревожность является привычной формой реагирования, и это не должно настораживать. А вот если вдруг такие реакции начинает выдавать человек с устойчивой психикой, это может говорить, как минимум, о наличии нервного срыва.

Галлюцинации — ещё не симптом

На проблему также может указывать чувство тревожности, нарастающее в течение 3-4 дней. При этом человек не может думать и говорить ни о чём, кроме объекта своей тревоги. Это уже вполне явный симптом расстройства, утверждает Чубаровский.

Галлюцинации и бред не всегда говорят о психиатрических проблемах. Они могут возникать, например,

при гриппе с высокой температурой,

при злоупотреблении спиртными напитками,

под влиянием определённых препаратов,

при сильной усталости.

Но вот симптомы паранойи, когда вам постоянно и даже при отсутствии всех вышеуказанных факторов кажется, что за вами кто-то следит, к примеру, это уже более серьёзно. Следует обратить внимание и на различные, порой возникающие совершенно беспричинно страхи и фобии

Никакой самодиагностики!

Повод заподозрить у себя расстройство — это прежде всего глубина и длительность проявления симптомов, говорит эксперт. Это если неадекватное психическое состояние длится неделями, а то и месяцами, и мешает нормальной жизни.

Кроме того, предупреждает специалист, не стоит пытаться проводить самодиагностику по тестам и опросникам, которые в изобилии можно встретить в Сети. Их нужно использовать лишь как вспомогательный инструмент.

Если есть подозрение в том, что у вас развилось расстройство, то следует обратиться, по меньшей мере, к психотерапевту, который по результатам обследования может направить вас к психиатру или другому специалисту.

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

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