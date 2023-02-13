От многих людей можно услышать фразу: "Я схожу с ума!" В реальности же немногие способны признать наличие у себя психического расстройства. Но всё же попадаются личности, уверенно приписывающие себе определённый диагноз. Если не шизофрению, то невроз, депрессию или биполярное расстройство. Но можно ли в принципе диагностировать их у самого себя? Об этом рассуждает врач-психиатр, психотерапевт, главный научный сотрудник ФНЦР им. Эрисмана, профессор Сеченовского университета Владимир Чубаровский.
Специалист начинает с такого симптома, как повышенная тревожность, которая в наши дни встречается достаточно часто.
"Ситуативная тревожность — это нормальная и необходимая для мобилизации организма реакция, — говорит Чубаровский. — Патологическая тревога, парализующая волю и блокирующая механизмы психологической защиты, не приносит ничего, кроме вреда. Однако, отличить одно состояние от другого трудно, поскольку одни и те же проявления у людей разных психотипов могут говорить о разных состояниях".
По словам эксперта, у людей невротического склада — ранимых, эмоционально неустойчивых, тревожность является привычной формой реагирования, и это не должно настораживать. А вот если вдруг такие реакции начинает выдавать человек с устойчивой психикой, это может говорить, как минимум, о наличии нервного срыва.
На проблему также может указывать чувство тревожности, нарастающее в течение 3-4 дней. При этом человек не может думать и говорить ни о чём, кроме объекта своей тревоги. Это уже вполне явный симптом расстройства, утверждает Чубаровский.
Галлюцинации и бред не всегда говорят о психиатрических проблемах. Они могут возникать, например,
Но вот симптомы паранойи, когда вам постоянно и даже при отсутствии всех вышеуказанных факторов кажется, что за вами кто-то следит, к примеру, это уже более серьёзно. Следует обратить внимание и на различные, порой возникающие совершенно беспричинно страхи и фобии
Повод заподозрить у себя расстройство — это прежде всего глубина и длительность проявления симптомов, говорит эксперт. Это если неадекватное психическое состояние длится неделями, а то и месяцами, и мешает нормальной жизни.
Кроме того, предупреждает специалист, не стоит пытаться проводить самодиагностику по тестам и опросникам, которые в изобилии можно встретить в Сети. Их нужно использовать лишь как вспомогательный инструмент.
Если есть подозрение в том, что у вас развилось расстройство, то следует обратиться, по меньшей мере, к психотерапевту, который по результатам обследования может направить вас к психиатру или другому специалисту.
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