Нейрофизиолог: "При носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову назад"

Кровотечение из носа из-за травмы не вызывает вопросов, но если такое явление наблюдается довольно часто и без какого-либо механического воздействия, то тут стоит уже задуматься, а всё ли так с организмом. О том, что делать, если из носа часто идёт кровь, рассказал читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог Ринат Гимранов.

Носовое кровотечение: причины

Прежде чем говорить о первой помощи при носовых кровотечениях, важно понимать, с чем это может быть связано. Существует много причин их возникновения, которые разделяются по классификации.

Местные причины:

травмы слизистой структур носа из-за разных повреждений;

новообразования носоглотки;

воспалительные процессы;

врождённая сухость;

воздействие веществ, вызывающих раздражение.

Общие причины:

сердечно-сосудистые патологии (артериальная гипертензия, атеросклероз);

эндокринные заболевания (гипотиреоз, гипоэстрогения);

гипертермия (удар тепловой или солнечный);

патологии нарушения свёртываемости крови;

различные интоксикации;

физическая и нервно-психическая нагрузка;

изменения гормонального баланса (беременность, пубертатный период);

гиповитаминоз;

изменение давления воздуха.

Носовые кровотечения могут возникать непосредственно в носу, так и за его пределами. Бывают передние, когда кровь вытекает из ноздри (наиболее распространённый вариант), и задние, когда кровь идёт в горло (встречается значительно реже).

Первая помощь при носовом кровотечении

Важно предпринять следующее:

Нужно, чтобы пострадавший сел на твёрдую поверхность, слегка наклонив туловище вперёд. Засунуть ватно-марлевый тампон в ноздрю, затем прижать пальцами. Через пару минут аккуратно вытащить тампон наружу. Можно это сделать пинцетом, если он есть под рукой. Если рядом нет тампона, то нужно надавить на крылья носа большим и указательным пальцем на несколько минут, наклонив при этом голову пострадавшего немного вперёд. На область переносицы можно положить что-нибудь холодное на 10 минут для сужения сосудов.

После остановки кровотечения пострадавшему надо немного сплюнуть, чтобы удостовериться, что в слюне кровь отсутствует.

При этом нельзя:

запрокидывать голову назад;

принимать горизонтальное положение.

Кровотечения могут быть редкими явлениями, а могут стать постоянно рецидивирующими (частыми), что будет являться поводом обращения к врачу для выявления более точной причины появления крови в носу.

Диагностика носовых кровотечений

После первичной консультации обычно назначают сдать:

ОАК (общий анализ крови);

коагулограмму для оценки показателей свёртываемости крови.

После установления реальной причины частых носовых кровотечений лор-врач может направить к следующим специалистам:

гемостазиологу,

эндокринологу,

челюстно-лицевому хирургу,

кардиологу,

терапевту.

Чтобы снизить риск возникновения носовых кровотечений, важно соблюдать несколько простых правил:

снизить риск травмирования головы;

перестать ковыряться в носу;

не сморкаться интенсивно во время простуды или аллергических реакций;

увлажнять воздух по необходимости;

исключить передозировку вазоконстрикторных препаратов;

использовать средства для регенерации слизистой.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Варнель Ольга Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д. Куратор Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др. Подбор лекарственных препаратов и разработка индивидуальных схем лечения заболеваний внутренних органов с учетом их взаимодействия. Расшифровка ЭКГ.

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