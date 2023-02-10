Кровотечение из носа из-за травмы не вызывает вопросов, но если такое явление наблюдается довольно часто и без какого-либо механического воздействия, то тут стоит уже задуматься, а всё ли так с организмом. О том, что делать, если из носа часто идёт кровь, рассказал читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог Ринат Гимранов.
Прежде чем говорить о первой помощи при носовых кровотечениях, важно понимать, с чем это может быть связано. Существует много причин их возникновения, которые разделяются по классификации.
Местные причины:
Общие причины:
Носовые кровотечения могут возникать непосредственно в носу, так и за его пределами. Бывают передние, когда кровь вытекает из ноздри (наиболее распространённый вариант), и задние, когда кровь идёт в горло (встречается значительно реже).
Важно предпринять следующее:
После остановки кровотечения пострадавшему надо немного сплюнуть, чтобы удостовериться, что в слюне кровь отсутствует.
При этом нельзя:
Кровотечения могут быть редкими явлениями, а могут стать постоянно рецидивирующими (частыми), что будет являться поводом обращения к врачу для выявления более точной причины появления крови в носу.
После первичной консультации обычно назначают сдать:
После установления реальной причины частых носовых кровотечений лор-врач может направить к следующим специалистам:
Чтобы снизить риск возникновения носовых кровотечений, важно соблюдать несколько простых правил:
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