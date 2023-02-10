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Ирина Гусакова

Нейрофизиолог: "При носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову назад"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Кровотечение из носа из-за травмы не вызывает вопросов, но если такое явление наблюдается довольно часто и без какого-либо механического воздействия, то тут стоит уже задуматься, а всё ли так с организмом. О том, что делать, если из носа часто идёт кровь, рассказал читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог Ринат Гимранов.

Нейрофизиолог: "При носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову назад"

Носовое кровотечение: причины

Прежде чем говорить о первой помощи при носовых кровотечениях, важно понимать, с чем это может быть связано. Существует много причин их возникновения, которые разделяются по классификации.

Местные причины:

  • травмы слизистой структур носа из-за разных повреждений;
  • новообразования носоглотки;
  • воспалительные процессы;
  • врождённая сухость;
  • воздействие веществ, вызывающих раздражение.

Общие причины:

  • сердечно-сосудистые патологии (артериальная гипертензия, атеросклероз);
  • эндокринные заболевания (гипотиреоз, гипоэстрогения);
  • гипертермия (удар тепловой или солнечный);
  • патологии нарушения свёртываемости крови;
  • различные интоксикации;
  • физическая и нервно-психическая нагрузка;
  • изменения гормонального баланса (беременность, пубертатный период);
  • гиповитаминоз;
  • изменение давления воздуха.

Носовые кровотечения могут возникать непосредственно в носу, так и за его пределами. Бывают передние, когда кровь вытекает из ноздри (наиболее распространённый вариант), и задние, когда кровь идёт в горло (встречается значительно реже).

Первая помощь при носовом кровотечении

Важно предпринять следующее:

  1. Нужно, чтобы пострадавший сел на твёрдую поверхность, слегка наклонив туловище вперёд.
  2. Засунуть ватно-марлевый тампон в ноздрю, затем прижать пальцами.
  3. Через пару минут аккуратно вытащить тампон наружу. Можно это сделать пинцетом, если он есть под рукой.
  4. Если рядом нет тампона, то нужно надавить на крылья носа большим и указательным пальцем на несколько минут, наклонив при этом голову пострадавшего немного вперёд.
  5. На область переносицы можно положить что-нибудь холодное на 10 минут для сужения сосудов.

После остановки кровотечения пострадавшему надо немного сплюнуть, чтобы удостовериться, что в слюне кровь отсутствует.

При этом нельзя:

  • запрокидывать голову назад;
  • принимать горизонтальное положение.

Кровотечения могут быть редкими явлениями, а могут стать постоянно рецидивирующими (частыми), что будет являться поводом обращения к врачу для выявления более точной причины появления крови в носу.

Диагностика носовых кровотечений

После первичной консультации обычно назначают сдать:

  • ОАК (общий анализ крови);
  • коагулограмму для оценки показателей свёртываемости крови.

После установления реальной причины частых носовых кровотечений лор-врач может направить к следующим специалистам:

  • гемостазиологу,
  • эндокринологу,
  • челюстно-лицевому хирургу,
  • кардиологу,
  • терапевту.

Чтобы снизить риск возникновения носовых кровотечений, важно соблюдать несколько простых правил:

  • снизить риск травмирования головы;
  • перестать ковыряться в носу;
  • не сморкаться интенсивно во время простуды или аллергических реакций;
  • увлажнять воздух по необходимости;
  • исключить передозировку вазоконстрикторных препаратов;
  • использовать средства для регенерации слизистой.

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