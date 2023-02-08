Лечение хронического панкреатита направлено на поддержание функции поджелудочной железы, поэтому диета при такой патологии важна не меньше, чем приём лекарственных препаратов. Правильное питание помогает устранить неприятные симптомы болезни и избежать обострения. Подробнее о питании для людей с панкреатитом рассказала специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина.
В ежедневном рационе питания пациента с панкреатитом должна преобладать белковая пища, поскольку белок способствует быстрому обновлению травмированных клеток поджелудочной железы. Из рациона следует полностью убрать сырые овощи и фрукты, так как эти продукты содержат клетчатку. Овощи можно употреблять только в виде супов-пюре, а в разрешённый список попадают:
Вместо фруктов рацион следует обогатить пастилой, вареньем и печёными яблоками. В пищу можно употреблять мясо только нежирных сортов и белую речную рыбу — все блюда должны быть приготовлены на пару.
В меню можно включить и яйца — допускается приготовление омлета на пару из одного куриного яйца или из трёх перепелиных. Все молочные продукты, разрешённые к употреблению, должны содержать минимальный процент жирности, а хлеб можно есть только двухдневной давности и в небольшом количестве.
Все копчёности и продукты с консервантами раздражают слизистую желудка, поэтому их употребление находится под запретом.
При хроническом панкреатите важен полный отказ от употребления алкоголя, что снижает частоту серьёзных осложнений и смертности, способствует уменьшению выраженности симптомов и, в некоторых случаях, купированию боли. Благоприятное воздействие имеет также отказ от курения.
Потреблять пищу при хроническом панкреатите рекомендуется небольшими порциями, не переедать. Рекомендуется пища, богатая белками, в большинстве случаев жиры не ограничиваются, особенно нерафинированные растительные, полезны сложные углеводы и пищевые волокна.
При хроническом панкреатите может отмечаться нарушение всасывания витаминов A, D, E, K, может наблюдаться недостаточность витаминов группы В. Поэтому пациенты с длительным течением хронического панкреатита нуждаются в диагностике дефицита витаминов и при необходимости их коррекции. Научно обоснованной "панкреатической" диеты нет, что диктует необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту с максимально возможным расширением рациона питания в сочетании с современной заместительной ферментной терапией для профилактики дефицита макро- и микронутриентов.
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