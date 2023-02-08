Врач ФНКЦ ФМБА РФ: "Диета при панкреатите предполагает отказ от сырых овощей"

Лечение хронического панкреатита направлено на поддержание функции поджелудочной железы, поэтому диета при такой патологии важна не меньше, чем приём лекарственных препаратов. Правильное питание помогает устранить неприятные симптомы болезни и избежать обострения. Подробнее о питании для людей с панкреатитом рассказала специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина.

Диета при панкреатите

В ежедневном рационе питания пациента с панкреатитом должна преобладать белковая пища, поскольку белок способствует быстрому обновлению травмированных клеток поджелудочной железы. Из рациона следует полностью убрать сырые овощи и фрукты, так как эти продукты содержат клетчатку. Овощи можно употреблять только в виде супов-пюре, а в разрешённый список попадают:

картофель,

морковь,

зелёный горошек,

кабачок,

свёкла.

Вместо фруктов рацион следует обогатить пастилой, вареньем и печёными яблоками. В пищу можно употреблять мясо только нежирных сортов и белую речную рыбу — все блюда должны быть приготовлены на пару.

В меню можно включить и яйца — допускается приготовление омлета на пару из одного куриного яйца или из трёх перепелиных. Все молочные продукты, разрешённые к употреблению, должны содержать минимальный процент жирности, а хлеб можно есть только двухдневной давности и в небольшом количестве.

Все копчёности и продукты с консервантами раздражают слизистую желудка, поэтому их употребление находится под запретом.

При хроническом панкреатите важен полный отказ от употребления алкоголя, что снижает частоту серьёзных осложнений и смертности, способствует уменьшению выраженности симптомов и, в некоторых случаях, купированию боли. Благоприятное воздействие имеет также отказ от курения.

Потреблять пищу при хроническом панкреатите рекомендуется небольшими порциями, не переедать. Рекомендуется пища, богатая белками, в большинстве случаев жиры не ограничиваются, особенно нерафинированные растительные, полезны сложные углеводы и пищевые волокна.

При хроническом панкреатите может отмечаться нарушение всасывания витаминов A, D, E, K, может наблюдаться недостаточность витаминов группы В. Поэтому пациенты с длительным течением хронического панкреатита нуждаются в диагностике дефицита витаминов и при необходимости их коррекции. Научно обоснованной "панкреатической" диеты нет, что диктует необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту с максимально возможным расширением рациона питания в сочетании с современной заместительной ферментной терапией для профилактики дефицита макро- и микронутриентов.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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