Существует мнение, что употребление в пищу острых приправ и специй способствует снижению веса. Но это не более чем миф, говорит главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По её словам, специи лишь помогают поддерживать обмен веществ в организме, и употреблять их можно с существенными ограничениями.
Увы, специи, какими бы они ни были, не являются "волшебной таблеткой" для обретения стройности, иначе бы диетологи просто лишились своей работы.
Снижать вес напрямую способны лишь продукты, которые обладают свойством растворять жировую прослойку. Их не так уж много, и пряности к таковым отнести никак нельзя. Хотя, некоторый эффект, по словам Стародубовой, они дают.
Но не следует забывать и о том, что острая пища во многом вредна. Она раздражает слизистую и может провоцировать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и других органов или обострение уже имеющихся недугов.
"Даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и более полграмма сухого острого перца в день", — предупреждает Стародубова.
Отказываться ли от специй — вопрос индивидуальный. Если вы едите что-то острое и никакого дискомфорта потом не испытываете, то, скорее всего, этот продукт для вас безвреден. А вот если сразу что-то заболело, начало печь как огнём — то, вероятно, такие продукты в рационе надо ограничить.
Желательно исключить острые продукты и приправы из рациона, если у вас уже имеются проблемы с
Иногда специи могут навредить и сердцу, например, вызвав аритмию.
Что же касается похудания, то, по мнению специалиста, острая пища способна поддерживать уже имеющийся вес, то есть он не будет становиться больше, но и падать не будет. Для этого нужны более радикальные меры — отказ от жиров и углеводов, например, что для многих из нас является непосильной задачей.
Однако, "лайт-вариант" тут никак не пройдёт, и даже если вы начнёте есть приправы пачками (что ещё и опасно для здоровья), похудеть от этого вам не удастся.
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