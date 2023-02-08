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Ирина Шлионская

Диетолог: специи не помогут похудеть, это миф

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Существует мнение, что употребление в пищу острых приправ и специй способствует снижению веса. Но это не более чем миф, говорит главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По её словам, специи лишь помогают поддерживать обмен веществ в организме, и употреблять их можно с существенными ограничениями.

Диетолог: специи не помогут похудеть, это миф

Жир не растворяют, но влияют на метаболизм

Увы, специи, какими бы они ни были, не являются "волшебной таблеткой" для обретения стройности, иначе бы диетологи просто лишились своей работы.

Снижать вес напрямую способны лишь продукты, которые обладают свойством растворять жировую прослойку. Их не так уж много, и пряности к таковым отнести никак нельзя. Хотя, некоторый эффект, по словам Стародубовой, они дают.

  • Красный перец чили стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на метаболизм. Тому же способствует и имбирный чай.
  • Пряные овощи, травы и специи есть смысл включать в меню, ведь они обогащают еду новыми вкусами и позволяют отказываться от употребления соли.
  • Также употребление в пищу продуктов с острым и насыщенным вкусом способствует тому, что мы быстрее насыщаемся и съедаем меньше, чем если бы ели более пресную пищу. Это известный эффект, когда вкусы и запахи создают иллюзию насыщения.

Осторожнее с острым!

Но не следует забывать и о том, что острая пища во многом вредна. Она раздражает слизистую и может провоцировать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и других органов или обострение уже имеющихся недугов.

"Даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и более полграмма сухого острого перца в день", — предупреждает Стародубова.

Отказываться ли от специй — вопрос индивидуальный. Если вы едите что-то острое и никакого дискомфорта потом не испытываете, то, скорее всего, этот продукт для вас безвреден. А вот если сразу что-то заболело, начало печь как огнём — то, вероятно, такие продукты в рационе надо ограничить.

Желательно исключить острые продукты и приправы из рациона, если у вас уже имеются проблемы с

  • желудком,
  • кишечником,
  • почками,
  • печенью,
  • поджелудочной железой.

Иногда специи могут навредить и сердцу, например, вызвав аритмию.

Для похудания этого недостаточно!

Что же касается похудания, то, по мнению специалиста, острая пища способна поддерживать уже имеющийся вес, то есть он не будет становиться больше, но и падать не будет. Для этого нужны более радикальные меры — отказ от жиров и углеводов, например, что для многих из нас является непосильной задачей.

Однако, "лайт-вариант" тут никак не пройдёт, и даже если вы начнёте есть приправы пачками (что ещё и опасно для здоровья), похудеть от этого вам не удастся.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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