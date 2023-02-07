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Ирина Гусакова

Бизнес-коуч Котляр: "Нельзя блокировать негативные эмоции, это опасно для здоровья"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Человек с раннего детства учится себя вести и проявлять. Родители буквально своим примером показывают, что можно и нельзя, как реагировать на происходящее, объясняют причинно-следственные связи, учат справляться со своими эмоциями. О том, почему всё-таки большинство взрослых людей не умеют этого делать, рассказала читателям Pravda.Ru предприниматель и сертифицированный бизнес-коуч Алиса Котляр.

Бизнес-коуч Котляр: "Нельзя блокировать негативные эмоции, это опасно для здоровья"

Почему нужно проявлять эмоции

Эмоции — нормальное адекватное явление для человеческой психики, состояние, отражающее реакцию человека на какую-либо ситуацию. Они становятся отрицательными или положительными только из-за субъективной оценки, то есть реакции на происходящее. Нет понятия позитивные или негативные эмоции, нужные или ненужные — человеку необходимо испытывать любые и уметь их проживать.

У большинства людей с самого детства жизнь условно делится на хорошее и плохое, чёрное и белое, правильное и неправильное. Установку, что мир так устроен, родители закладывают своим детям с раннего возраста, а те в свою очередь живут с ней всю жизнь, забывая, что у мира гораздо больше красок и опций, чем две. Кроме этого, есть и другие стереотипы о том, как должны себя вести дети. Например, мальчикам нельзя плакать, а кричать — это плохо и некрасиво, а также другие вещи, неприемлемые в обществе. Это связано с тем, что родители испытывают дискомфорт или стыд из-за определенной модели поведения своего ребенка. Когда-то они и сами были детьми, по отношению к которым их родители также испытывали неудобства или вину.

Так эмоции можно разделить на комфортные и дискомфортные для человека. Мозг устроен таким образом, что будет негативно оценивать что-либо, если это доставляет дискомфорт, и сделает всё для того, чтобы избежать этого.

Между тем, когда ребенок только появился на свет, он ещё не знает таких установок. Он приходит в мир абсолютно с чистым сознанием, не подозревая, что в будущем общество будет либо одобрять его действия и эмоции, либо осуждать. Другими словами, будет разрешать их проявлять или вынуждать держать при себе.

Поэтому дети ведут себя абсолютно естественным образом. Когда ребенку что-то не нравится, он начинает кричать, топать ногами, всячески сигнализируя об этом. Однако такая реакция — всего лишь способ донести информацию до родителя.

Эмоции — это внутренний отклик человека на то, что происходит вокруг. Разница в том, что взрослые научились скрывать эти эмоции. Это внутреннее "негативное" состояние стоит расценивать только с точки зрения, нужна ли определенная ситуация или нет, нравится или вызывает неприязнь, полезно и выгодно или небезопасно и вредно. Отрицательные эмоции — своего рода маяк для понимания себя.

К чему приводит запрет на негативные эмоции

Блокирование негативных эмоций — настоящий вред, который человек может нанести себе самостоятельно. Дело в том, что если запрещать себе проживать их, не давая выход, то они будут направлены внутрь и останутся в теле в виде блока, а последствия отразятся на организме и дадут о себе знать в лучшем случае эмоциональным срывом или выгоранием, в худшем — в виде заболевания или травмы.

Обиды, злость, недовольство или неудовлетворенность не проходят бесследно, если их не прожить и не избавиться. Важнейшим инструментом для этого будет являться эмоциональный интеллект, который нужно развивать.

Как развить такой навык

Эмоциональный интеллект — это способность распознавать свои эмоции и чувства и умение управлять ими. Этот гибкий навык, который может развить в себе любой человек, даст возможность проживать эмоции и избавляться от них экологичным, то есть осознанным способом. Это значит уметь признавать, проживать и отпускать их без какого-либо вреда для окружающих. Чтобы эмоции, как энергия, проходили через тело, не задерживаясь и не образуя тот самый накопительный эффект, который приводит к выгоранию, болезням и прочим неприятным вещам.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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