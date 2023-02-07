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Ирина Гусакова

Вредные советы от психолога, которые помогут разрушить отношения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Существует множество статей, где психологи подробно рассказывают, что надо сделать, чтобы укрепить или сохранить отношения. Если же вам нужно что-то другое, психолог Елена Кацюба специально для читателей Pravda.Ru поделилась вредными советами, как эти отношения разрушить.

Вредные советы от психолога, которые помогут разрушить отношения

Вредные советы: как быстро разрушить отношения

  • Чем чаще с родными и близкими вы будете делиться всем, что происходит между вами, тем лучше. Обратите внимание, что чем больше вы будете говорить о том, как вас не ценят, не понимают, не помогают (дальше по списку с частицей "не"), тем эффект будет сильнее. Если все это делать в присутствии второй половинки — вообще идеально.
  • Если что-то нужно сделать, никогда не начинайте со слов "есть ли у тебя возможность" или "пожалуйста, будь любезен", сразу начинайте требовать. Желательно на повышенных тонах. Чем больше вам нужно, тем сильнее эффект в таком исполнении.
  • Соответственно, если что-то просят вас, сразу начинайте возмущаться. Желательно использовать слова: "я не домработница", "я тебе ничего не должна", "справишься сам" и так далее. Важно здесь не оправдываться, что у вас нет времени, а говорить о том, что слишком много просит.
  • Если вдруг вы нечаянно пообещали что-то сделать, никогда не делайте. Говорите, что забыли (вы же уже знаете, что оправдываться нельзя).
  • Помните, что в данном случае стабильность не ваш конек. Планы нужно менять семь раз на дню. Желательно, чтобы в каждый пункт входили какие-то организационные моменты, которые, конечно же, не вы будете решать. Так будет расти тревожность и стресс. Как раз то, что вам нужно.
  • Сразу выбросите из диалогов такие слова, как: "что ты любишь", "как ты думаешь", "как тебе нравится". Говорите только о себе в данных контекстах.
  • Если вдруг у партнёра случилось ЧП и он пришёл за поддержкой, это ваш звёздный час. Внимательно слушайте и ищите, где его слабое место в той ситуации. Дальше этот момент начинайте обобщать. "А что ты удивляешься, тебя не только на работе эксплуатируют. У тебя и с друзьями так, и с родственниками, и с коллегами. Ты такой — смирись" — чем больше примеров, тем шикарнее.
  • Чем более разочарованной будете выглядеть после секса, тем лучше. На все вопросы отвечайте расплывчато: "Ты всё делаешь не так. Как надо — не знаю". Чем искреннее будете играть, тем меньше его будет.
  • Если вы при общении называли его зайчиком, котиком и т.п., присмотритесь к нему повнимательнее. Смотреть нужно на то, о чём он переживает. Не нравится ему его лишний вес — называйте пузатиком. Комплексует из-за лысины — зовите шариком. Можно и с "любовью" больно бить.
  • Если у вас есть общие друзья, они должны сразу узнавать обо всем, что вам рассказали по секрету. Не дай бог он решит, что вам можно доверять.
  • Если у вас есть совместное хобби, придётся временно разлюбить. Чем меньше у вас совместного времяпровождения, тем вы ближе к цели. Здесь желательно объяснять с позиции того, что вы эволюционировали и данная чушь вам теперь не интересна. Выбирая новое увлечение, помните, что у него не должно даже мысли возникнуть с вами это попробовать сделать.
  • При совместном времяпровождении не стесняйтесь уйти онлайн, желательно до конца встречи.
  • У каждого человека есть своя "красная кнопка". Чем ближе вы были, тем больше вы их знаете. Давите на все не стесняясь.
  • У каждого есть своя картина мира, как должно быть правильно в жизни. Если есть пунктик о порядке в доме — срочно превратите свою квартиру в свалку. Если правильно есть только домашнюю еду — поживите на фастфуде. У каждого своё, но логика понятна.

Всё, что написано выше, обыгрывает ценность, доверие, надёжность, безопасность и поддержку. В основном этих качеств достаточно в отношениях, чтобы они были прочными и продолжительными. Если не нашли подходящего совета для вас, берите каждый пункт и ломайте по-своему. Когда исчезнет всё, у вас точно не будет фундамента, чтобы что-то создать. И начиная эту игру, помните, что самое ценное в нашей жизни — наше время. И в большинстве случаев достаточно просто разговора, чтобы всё закончилось.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы психология
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