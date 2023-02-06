Психолог о безответной любви: "Свергните свой объект обожания с пьедестала"

Тема неразделённой любви популярна в литературе, кино, музыке ровно потому, что встречается она в жизни практически каждого человека. Такова экзистенциальная данность: в жизни есть ограничения. Мы встречаемся с одиночеством, расставаниями, болезнью, даже смертью дорогих нам людей. Взросление — это столкновение и примирение с такой непростой правдой жизни.

Способность принять то, что наши чувства могут остаться без ответа, принять это и отпустить — задача, которую перед нами может поставить жизнь. Если мы справимся с чувствами, сумеем дать человеку право быть счастливым без нас и себе самому — без этого человека, — значит, мы с этим испытанием справились и выучили важный урок. Он состоит в том, что только мы гарантированно будем у себя с рождения и до самой смерти. И первый и главный человек, которого нам стоит научиться любить, — это мы сами. А значит, дать себе возможность быть счастливыми независимо от того, кто находится или не находится рядом с нами. О том, как пережить безответную любовь, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Дарья Яушева.

Как пережить безответную любовь

Дайте себе время и пространство для горевания. Можно разделить это чувство с другом или подругой или пережить в одиночестве, не закрываясь от этих чувств. Лучшее противоядие от боли — встретиться с ней лицом к лицу. Причём эта боль может являться в виде злости, отчаяния, печали, желания всё спасти или всё бросить — принимайте любые чувства. Но давайте себе пару минут между эмоцией и действиями.

Важно найти то, что находится снаружи, за пределами этих переживаний. Может, хочется пойти погулять, а может ­- съездить в новый город. Записаться в школу танцев или сходить в кино. Может, на работе есть проекты, над которыми давно пора начать работу, или навалились долги по учёбе. Смысл можно найти в чём-то обыденном и бытовом. Йога, медитация, чтение, бег, кулинария, плетение из бисера, обучение новой профессии — сколько возможностей переключиться изобрели люди. Меню огромно — выбор за вами.

Примите как факт то, что каждый имеет право на собственный выбор. Мы не всегда можем получить то, что нам хочется. Но в наших силах выбрать что-то другое.

Любите себя всегда немного больше, чем другого. И помните: вы достойны взаимной любви. Вы достойны того, с кем сможете построить крепкие здоровые отношения, кто будет отдавать вам тепло, заботу и ласку.

Одним из проявлений любви к себе может быть отказ от персонализации ситуации. Речь идёт о том, чтобы понять: невзаимность не связана с вами лично. Это касается другого человека, обстоятельств его жизни. То, что человек не любит вас, ровным счётом ничего не говорит о вас как о личности.

Подумайте о том, что другой человек тоже может испытывать страдания. Отказывать кому-то не так просто, как кажется. Не делайте больнее себе и ему (ей): отпустите. Это требует мужества, но оно окупится.

Чтобы исцелиться, восстановиться, постарайтесь дистанцироваться от человека, к которому вы испытываете чувства. Отпишитесь в социальных сетях, прервите общение, если это возможно. Если нет, снизьте его до минимума.

Сместите его с пьедестала. Нам свойственно идеализировать объект любви. Но если присмотреться внимательно, всегда можно обнаружить изъяны. Нет ничего совершенного, и это прекрасно! Можно даже взять листок бумаги и написать целый список негативных черт.

Обратитесь за поддержкой, если не вывозите сами. Друзья, родители, брат или сестра — может понадобиться крепкое плечо и жилетка.

Если это не первый случай безответной любви и вы наблюдаете паттерн (похожие ситуации) в прошлом, возможно, это хороший запрос на психотерапию. Безусловно, за помощью стоит обратиться, если вы не можете справиться с состоянием: появилась апатия, нежелание жить, сниженный эмоциональный фон, ощущение бессмысленности, панические атаки и т. д.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Шишов Георгий Врач психотерапевт, психолог. Проводит лечение депрессивных состояний, панических атак, тревожно фобических расстройств, ипохондрии, социофобии. Помогает пережить развод, измену, потерю близкого человека. Помогает при семейной тирании, выявлении брачных аферистов, предсвадебные консультации, в преодолении страха завести ребенка и психологическое сопровождение беременных, в преодолении кризиса среднего возраста и других жизненных кризисов. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.

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