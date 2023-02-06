Психолог Швыркова: "Цель мужчины-абьюзера — сделать вас зависимой от него"

Абьюзер — это глубоко травмированный человек, который не умеет строить здоровых отношений. Отношения с ним называются абьюзивными, в них чётко прослеживается ролевая модель "агрессор — жертва". Абьюзер нарушает личные границы жертвы, оказывает психологическое давление, применяет эмоциональное, физическое, сексуальное и другие виды насилия. Абьюзерами становятся либо пережив тяжелое детство и получив неправильное воспитание, либо если у человека имеются более серьезные — психические проблемы, которые передались ему генетически.

Наиболее опасных абьюзеров называют нарциссами. Абьюз бывает осознанный и неосознанный, но разрушает психику жертвы одинаково сильно. Такие отношения могут длиться годами и полностью порабощать волю партнёра, занижая его самооценку до критически низкого уровня и ввергая в тотальную зависимость. Ваша жизнь в абьюзивных отношениях может превратиться в кошмар. Отношения с человеком-абьюзером обречены на провал. Они привносят в вашу жизнь, а также в жизни ваших детей и семьи много стресса и горя. Разрушают изнутри. Как понять, что твой мужчина — абьюзер? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог Анастасия Швыркова.

Как понять, что твой мужчина — абьюзер

Все абьюзеры осознанно или неосознанно пользуются классическими способами проверять на прочность психику и терпение своей второй половины. Зная их, можно вовремя заметить первые тревожные звоночки и отследить манипуляции. Любимый метод манипуляции любого абьюзера — психологический абьюз. Он делится на несколько видов: эмоциональные качели, придирки и обесценивание, манипуляции чувством вины, шантаж и угрозы, а также социальная изоляция.

Эмоциональные качели — это раскачка на эмоции "близко-далеко". Сначала абьюзер сближается с вами и вы парите на крыльях любви ("Я ждал тебя всю жизнь!", "Ты мне безумно важна!"), а затем резко охладевает к вам ("Я очень занят, мне некогда, в другой раз") и физически дистанцируется, игнорирует. Может начать оскорблять в ссоре на пустом месте ("Ты предательница!", "Ненавижу тебя!"). Через 2-3 дня, максимум — неделю — на смену холодности и оскорблениям приходят извинения и признания в любви. И так по кругу — горячо-холодно. Придирки и обесценивание — чтобы проверить на прочность вашу самооценку. Сначала это почти незаметные замечания ("Я больше люблю блондинок") — когда вы только что покрасились в брюнетку. Если вовремя не заметить первые "пробы пера", дальше начинаются претензии, унижения и оскорбления, которые могут сопровождаться угрозами последующего расставания.

Манипуляция чувством вины — вы всегда виноваты. Точнее, ваш партнер обвиняет во всех ссорах, скандалах и размолвках только вас. Шантаж и угрозы — после того, как абьюзер сформировал у вас постоянное чувство вины, могут начаться более жесткие манипуляции — шантаж и угрозы, психологическое давление ("Если ты уйдешь, я себя убью!", "Если со мной что-нибудь случится, это будет на твоей совести!").

Социальная изоляция, цель которой — сделать вас зависимыми. Абьюзер постепенно начинает контролировать по очереди все сферы вашей жизни, ограждает от любого внешнего влияния, где вы можете остаться одна. Гиперконтроль преподносится под видом заботы, поэтому сначала распознать его непросто. ("Зачем ты поехала одна? Я же просил меня позвать!", "Я хочу всё делать вместе, пусть это будет нашей милой традицией!", "Заблокируй бывшего! Покажи, точно заблокировала?").

Манипуляторы любят пользоваться и экономическим абьюзом. Это самый частый крючок — финансовая зависимость от своего мужчины. Абьюзеры всё так же, по старой схеме, под видом заботы, стремятся лишить вас самостоятельных источников дохода и полностью контролировать ваши финансы.

"Давай я буду переводить тебе некоторую сумму на карту каждый месяц!"

"Я мужчина, я буду обеспечивать семью, тебе не нужно работать!"

"Будь дома, занимайся собой или детьми, а я о вас позабочусь!"

Такие фразы звучат привлекательными для многих девушек. Загвоздка в том, что даже если ваш партнёр — не абьюзер, полная финансовая зависимость девушки расслабляет любого, даже психологически здорового мужчину, и нет-нет, да и соблазняет его на небольшие манипуляции в ваш адрес. Абьюзер же начинает вашу финансовую кабалу под видом заботы, а заканчивает тяжелой формой экономической зависимости и обвинениями, шантажом:

"Тебе это не нужно! Деньги не дам!"

"Ты хорошо живешь только благодаря мне и ничего в жизни сама не добилась!"

"Куда ты уйдешь? С детьми? У тебя нет ни работы, ни рубля в кармане, не смеши!"

"Я заблокирую твою карточку!"

"Села мне на шею, совести нет, нахлебница, содержанка!"

Самые жёсткие методы абьюза — физическое насилие и сексуальный абьюз.

В физическом насилии всё развивается по стандартной схеме. Сначала появляются первые "звоночки": абьюзер кричит во время ссор, подходит вплотную, бьёт посуду. Если вы не среагировали — на вас могут начать замахиваться, ударять кулаком в стену. И последняя стадия — само насилие. Удары, избиения, поножовщина и даже угрозы холодным оружием.

В сексуальном абьюзе игнорируются желания и потребности партнёра. Вас критикуют, обесценивают и манипулируют чувством вины. По мнению мужчины-абьюзера, женщина всегда должна быть готова к сексу. Хочет она того или нет. А если вы резонно даёте отпор, если у вас действительно нет настроения на секс, ваш партнер-манипулятор обязательно устроит вам скандал.

"Ты меня не любишь!"

"Ты эгоистка, из-за тебя у меня плохое самочувствие, мужчине нельзя без секса!"

"Ты фригидная, кому ты вообще нужна такая!"

Вас также могут изнасиловать и обвинить в том, что вы сами этого хотели, либо прикрыться сильными чувствами к вам. Либо устроить по отношению к вам репродуктивный абьюз — когда вас принудят к беременности. Не стоит забывать и о принуждении к специфическим видам секса, которые для вас неприемлемы. Если вы слышите какие-то из фраз — бегите:

"Ну ради меня, всего один раз!"

"Если ты так не сделаешь, я с тобой расстанусь, ты как бревно!"

Ни один из вышеперечисленных пунктов не имеет ничего общего со здоровыми отношениями. Умейте вовремя распознать абьюз и насилие. Если вы нашли у вашего партнёра хотя бы один пункт — постарайтесь обсудить это со своими близкими, с теми, кто может помочь. Не замалчивайте проблемы, особенно если они становятся опасны для вашей жизни и вашего здоровья — как физического, так и психологического.

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