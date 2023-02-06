Нутрициолог: необходимо обязательно отучить себя от переедания

Есть мнение, что из-за стола надо выходить "с чувством лёгкого голода". Но многие из нас съедают не только всё, что лежит на тарелке, а ещё и не по одной порции. В итоге — физический дискомфорт после принятия пищи, лишний вес, проблемы с желудком и другими органами. В чём причина постоянного переедания, и как отучить себя от этой опасной привычки, рассказывает нутрициолог Ольга Панова.

Интервалы между приёмами пищи должны составлять не более 3-4 часов

Иначе, если в организм долго не поступают питательные вещества, он начинает "нервничать" и, когда, наконец, получает доступ к пище, принимается набирать её "про запас", на случай очередной "голодовки".

Выпить стакан воды

По словам эксперта, люди нередко принимают за голод жажду. Так иногда работает наш мозг.

Приучите себя незадолго до приёма пищи выпивать стакан чистой воды комнатной температуры. Это поможет съесть за столом меньше. К тому же, это поможет пищеварительному процессу.

Во время еды не пользоваться гаджетами

Многие едят перед телевизором или на фоне телевизора, а также держат под рукой смартфоны. Но концентрация на чём-то, помимо еды, как минимум, ухудшает пищеварение. К тому же, отвлекаясь, мы можем не контролировать количество съедаемой пищи.

Поэтому на время еды лучше не включать телевизор, а телефон или планшет отложить подальше.

Уменьшать порции

Чтобы не возникало соблазна переесть, можно брать, например, небольшую тарелку. Таким образом вам будет проще сократить объём потребляемой пищи. Ведь за второй порцией не каждый потянется, и так легче контролировать, сколько вы съели.

Определять объём индивидуальной порции

Ольга Панова рекомендует следовать правилу "Ладошек".

Размер ладони считаем от основания пальцев до запястья. Порции мяса и рыбы, сыра и бобовых должны помещаться в неё, хотя бы на взгляд. Однако, для женщины это будет одна ладошка за один приём пищи, а для мужчины — две. Если же речь идёт о хлебе, то порция для женщин должна составлять половину ладони, а для мужчин — целую ладонь. Количество творога или овощей должно измеряться в кулачках — один для женщин и два для мужчин. Зерновые, фрукты и ягоды меряются горстями: складываем обе ладони лодочкой и прикидываем, сколько туда может поместиться. Для женщин это одна горсть, для мужчин — две.

Если вы не хотите заморачиваться с "ладонным" методом, то можно просто взять тарелку среднего размера и разделить на части: половину отдать под овощи, четверть — под белковые продукты и четверть — под зерновые. Скажем, распределить в соответствии с этими параметрами мясо, рис и овощной гарнир.

Избегать рафинированных продуктов

Они содержат вредные трансжиры, а также соль, сахар, различные добавки и усилители вкуса. К тому же такими продуктами зачастую не наешься, потому что там "пустые" калории. Поэтому мы можем есть их в большом количестве, что просто "подрывает" организм.

Не отказываться от любимых продуктов

Если вы любите, скажем, пирожные, это не значит, что надо от них полностью отказаться ради здоровья и стройности. Просто уменьшайте порции, съедайте на десерт одно пирожное вместо двух.

"Всего и понемножку"

Это универсальное правило. Можно употреблять самые разнообразные продукты, но в умеренных количествах. И тогда переедание для вас будет исключено.