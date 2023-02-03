Нейропсихолог: "Если вы хотите добиться чего-то от нарцисса — хвалите его"

Нарциссизм — это особенность психики, при которой человек воспринимает себя как уникальную личностную единицу, ставит себя выше других. Нарцисс не отличается особой любовью к себе, как это принято считать. Вероятней всего, он восхищён проекцией грандиозности, позволяющей ему закрывать пробелы в своей самооценке. Данный защитный механизм позволяет человеку избежать глубинных чувств и неуверенности в себе. Нарциссу не нравится, когда его критикуют, он воспринимает замечания в штыки и может закатить истерику, если кто-то не захотел проявлять восхищение по отношению к нему. О том, как вести себя с нарциссами, рассказала читателям Pravda.Ru врач, нейропсихолог Екатерина Тур.

Признаки нарциссической личности

Раздутое ЧСВ. Нарцисс часто приукрашивает свои успехи и способности. Ждёт, что окружающие будут полны восхищения от его поступков, даже незначительных. Если такой человек организовал субботник, то об этом как минимум должны написать в городских СМИ.

Постоянные фантазии об успехе, власти, красоте или идеальных любовных отношениях. Каждого нового партнера нарцисс может называть любовью всей его жизни или ожидать от него осуществления собственных фантазийных желаний. Начальный этап таких отношений — это волшебно, но ненадолго. В рабочих процессах нарцисс считает себя гением, не меньше. Если он не добился более весомых результатов, то у него есть уверенность, что успех точно наступит в будущем, даже если ему самому давно пора на пенсию.

Нарцисс утверждает, что он отличается от других и равных ему мало. Поэтому и близкий круг должен быть соответствующим. Друзья и партнёры такого человека "особенные": к примеру, личности с высоким социальным статусом или модельными внешними данными. Так он словно отзеркаливает себя через них, ведь его трудности одни такие, и их может понять лишь "свой" круг лиц. Нарциссическая личность любит сопоставлять себя с крупными брендами, потому это может касаться и работы, и внешнего образа (в частности, луков).

Нарциссу постоянно требуется внимание, чтобы его признавали и восхищались им, даже если он просто выбросил мусорный мешок или приготовил ужин.

Абсолютная уверенность, что ему все должны. Крайне завышенные ожидания по отношению к окружающим. Ближайшее окружение должно немедленно выполнять то, что попросил нарцисс.

Использование других для достижения своих целей. Для нарцисса это в порядке вещей. Искренняя благодарность за услуги? Нет, не слышал. Если и поблагодарит, то лишь в границах принятой этики.

Сложности с проявлением эмпатии. Человек с нарциссизмом не способен проводить параллель между собственными чувствами и эмоциями окружающих. Поэтому он даже не замечает, когда делает кому-то больно. Нередко данное поведение ошибочно принимается за психологическое насилие. В действительности же нарцисс может пытаться скрыть стыд от своей неполноценности, чтобы не растерять былое величие.

Частые приступы зависти к другим и уверенность, что они испытывают зависть к нему. Во втором случае именно этим человек объясняет критику окружающих по отношению к себе.

Высокомерие к людям. Чёткое мнение, что он лучше всех, а несовершенства людей - это отличный повод для самоутверждения за их счёт.

Нарциссизм может проявляться в нездоровом перфекционизме, ипохондрии, постоянном исправлении своих "недостатков", в том числе, к примеру, в трансформации своего внешнего вида как более заметного для других атрибута самопрезентации.

Как вести себя с нарциссом

Первое, что рекомендуется психологами, — эмоциональное отстранение. Не вникать в токсичные фразы, слова и манипуляции. Ожидать от нарцисса мгновенных изменений в поведении бесполезно. Исследования показывают, что нарциссические личности не учатся на своих ошибках лишь потому, что у них есть абсолютная уверенность: они не совершали этих ошибок.

Ваши личные границы — ваша защита от нарциссических проявлений. "Такого со мной больше не случится", "Я не клюну на твои манипуляции" — слова, помогающие избежать неприятной беседы или навязчивости нарцисса.

Короткие ответы, например, "да" и "нет" — ваши основные помощники при разговоре с нарциссической личностью, если человек начинает манипулировать. Ограничив контакт, вы даёте ему в разы меньше причин зацепиться за какие-то слова и начать атаковать.

Не соскакивать с темы беседы. Вероятно, ваш оппонент будет стараться вывести вас из себя оскорблениями или переходом на личности. В данной ситуации фраза "Мы отошли от темы" поможет вернуть разговор в первоначальное русло.

Комплименты. Если вы и правда хотите добиться чего-то от нарцисса — хвалите его. Возможно, он даже получит удовлетворение при выполнении вашего задания. Да, это манипулятивная игра, но кто сказал, что данный приём разрешено использовать лишь нарциссу?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Шишов Георгий Врач психотерапевт, психолог. Проводит лечение депрессивных состояний, панических атак, тревожно фобических расстройств, ипохондрии, социофобии. Помогает пережить развод, измену, потерю близкого человека. Помогает при семейной тирании, выявлении брачных аферистов, предсвадебные консультации, в преодолении страха завести ребенка и психологическое сопровождение беременных, в преодолении кризиса среднего возраста и других жизненных кризисов. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.

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