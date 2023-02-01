Диетологи: многим людям стоит отказаться от кофе

Кофе весьма популярен, и многие люди не представляют, как можно обходиться без этого напитка: он взбадривает, дарует энергию и хорошее настроение. Однако, в некоторых случаях от потребления кофе следует отказаться.

Кофе нельзя детям, беременным и кормящим матерям

В частности, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва говорит о том, что употребление большого количества кофеина ведёт к нарушению сердечного ритма, и это может негативно сказаться на плоде.

Если же женщина кормит грудью и при этом пьёт кофе, то у ребёнка может возникнуть анемия.

Образования в груди

Даже если опухоль доброкачественная, лучше исключить кофе из рациона. Исследования показывают, что при употреблении продуктов, содержащих кофеин, повышается риск как возникновения, так и роста уже имеющихся опухолей.

Повышенная тревожность

Если вы часто испытываете тревогу, страх, или у вас периодически бывают панические атаки, вам следует воздержаться от кофе. Диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова поясняет, что кофеин стимулирует сердцебиение. На этом фоне может даже появиться тахикардия. Чувство тревоги будет только возрастать. Поэтому надо сначала пройти курс психотерапии. Когда ситуация нормализуется, можно будет вновь включить кофе в рацион.

Сердечно-сосудистые заболевания

От кофе следует отказаться, например, при тахикардии и ишемической болезни сердца. Повышенное сердцебиение может привести к таким последствиям, как аритмия и даже инфаркт.

Проблемы с желудком и кишечником

Кофеин повышает кислотность желудочного сока. Поэтому кофе не показан людям, страдающим изжогой, а тем более гастритом или язвенной болезнью.

Также кофеин воздействует на гладкую мускулатуру кишечника и стимулирует перистальтику, поэтому, если вы склонны к кишечным расстройствам, то об употреблении кофе лучше на время позабыть.

Заболевания мочеполовой системы

Кофеин делает более интенсивной работу почек, приводит к учащенному мочеиспусканию. Если у вас проблемы с этими органами, кофе — не ваш напиток.

Болезни щитовидки

Кофеин угнетающе действует на щитовидку, поэтому, если уже есть какие-то проблемы с этим органом, кофе надо исключить, либо ограничить его употребление.

Остеопороз и анемия

Кофе вымывает из костей кальций, поэтому возрастает риск проблем со скелетом и переломов.

Также он вымывает и железо. Поэтому, если у вас малокровие, о кофе тоже следует забыть, по крайней мере до тех пор, пока уровень железа в организме не восстановится.

Лишний вес

Кофе вызывает гипогликемию. То есть, снижает уровень сахара в крови, и слишком сильно. Именно поэтому после чашки кофе обычно хочется есть. Возникает риск переедания, и человек набирает килограммы.

Здоровым же людям все эксперты советуют употреблять не больше двух — максимум трёх чашек кофе в сутки, и лучше в первой половине дня. Такая доза не должна навредить организму.

Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д). Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Паршина Вера Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.

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