Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Диетологи: многим людям стоит отказаться от кофе

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Кофе весьма популярен, и многие люди не представляют, как можно обходиться без этого напитка: он взбадривает, дарует энергию и хорошее настроение. Однако, в некоторых случаях от потребления кофе следует отказаться.

Диетологи: многим людям стоит отказаться от кофе

Кофе нельзя детям, беременным и кормящим матерям

В частности, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва говорит о том, что употребление большого количества кофеина ведёт к нарушению сердечного ритма, и это может негативно сказаться на плоде.

Если же женщина кормит грудью и при этом пьёт кофе, то у ребёнка может возникнуть анемия.

Образования в груди

Даже если опухоль доброкачественная, лучше исключить кофе из рациона. Исследования показывают, что при употреблении продуктов, содержащих кофеин, повышается риск как возникновения, так и роста уже имеющихся опухолей.

Повышенная тревожность

Если вы часто испытываете тревогу, страх, или у вас периодически бывают панические атаки, вам следует воздержаться от кофе. Диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова поясняет, что кофеин стимулирует сердцебиение. На этом фоне может даже появиться тахикардия. Чувство тревоги будет только возрастать. Поэтому надо сначала пройти курс психотерапии. Когда ситуация нормализуется, можно будет вновь включить кофе в рацион.

Сердечно-сосудистые заболевания

От кофе следует отказаться, например, при тахикардии и ишемической болезни сердца. Повышенное сердцебиение может привести к таким последствиям, как аритмия и даже инфаркт.

Проблемы с желудком и кишечником

Кофеин повышает кислотность желудочного сока. Поэтому кофе не показан людям, страдающим изжогой, а тем более гастритом или язвенной болезнью.

Также кофеин воздействует на гладкую мускулатуру кишечника и стимулирует перистальтику, поэтому, если вы склонны к кишечным расстройствам, то об употреблении кофе лучше на время позабыть.

Заболевания мочеполовой системы

Кофеин делает более интенсивной работу почек, приводит к учащенному мочеиспусканию. Если у вас проблемы с этими органами, кофе — не ваш напиток.

Болезни щитовидки

Кофеин угнетающе действует на щитовидку, поэтому, если уже есть какие-то проблемы с этим органом, кофе надо исключить, либо ограничить его употребление.

Остеопороз и анемия

Кофе вымывает из костей кальций, поэтому возрастает риск проблем со скелетом и переломов.

Также он вымывает и железо. Поэтому, если у вас малокровие, о кофе тоже следует забыть, по крайней мере до тех пор, пока уровень железа в организме не восстановится.

Лишний вес

Кофе вызывает гипогликемию. То есть, снижает уровень сахара в крови, и слишком сильно. Именно поэтому после чашки кофе обычно хочется есть. Возникает риск переедания, и человек набирает килограммы.

Здоровым же людям все эксперты советуют употреблять не больше двух — максимум трёх чашек кофе в сутки, и лучше в первой половине дня. Такая доза не должна навредить организму.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д).
Куратор Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Куратор Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
Темы диета болезни здоровье медицина продукты питания правильное питание

Специалисты

5.0
379 отзывов
 Балюра
Елена Владимировна
Венеролог
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
5.0
148 отзывов
 Ниязов
Аслан Абдуллаевич
Венеролог
Стаж 16 лет
Врач высшей категории
Приём от 1100 руб.
Первая частная поликлиника
Доваторцев, д.3, к.А
4.7
30 отзывов
 Паршина
Вера Николаевна
Венеролог
Стаж 22 года
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
1749 отзывов
 МедЦентрСервис в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.

Новости
Эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ
Бельский запретил символику СВО в питерском Заксобрании
Под Артёмовском ВС РФ уничтожен командир снайперской группы ВСУ Игорь Линдюк
Криптоэксперт: деньги опасно вкладывать в акции, гораздо надёжнее хранить их в банке
Доктор Карлштейн: двухчасовое нахождение в пробке может вызвать повреждения мозга
Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России
На Красной площади задержали американку, выгуливавшую теленка
Козюлин: поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма
Сургутянин написал портрет Путина нефтью и продаёт его за 300 тысяч рублей
Бывший депутат Рады Кива не верит в обыски у олигарха Коломойского
Популярное
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться" Ольга Лебедева Знак зодиака 1 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Курица — не птица, женщина — не "Заратустра" Сергей Лебедев
Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"
РИА Новости: экономист Аттали заявил о новой цели ЕС в противостоянии с РФ
РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю
РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю
Последние материалы
Эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ
Под Артёмовском ВС РФ уничтожен командир снайперской группы ВСУ Игорь Линдюк
Криптоэксперт: деньги опасно вкладывать в акции, гораздо надёжнее хранить их в банке
Доктор Карлштейн: двухчасовое нахождение в пробке может вызвать повреждения мозга
Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России
На Красной площади задержали американку, выгуливавшую теленка
Диетологи: многим людям стоит отказаться от кофе
Козюлин: поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма
Сургутянин написал портрет Путина нефтью и продаёт его за 300 тысяч рублей
Работающим в офисе женщинам нужно тщательно подбирать себе гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников