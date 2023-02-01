Кофе весьма популярен, и многие люди не представляют, как можно обходиться без этого напитка: он взбадривает, дарует энергию и хорошее настроение. Однако, в некоторых случаях от потребления кофе следует отказаться.
В частности, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва говорит о том, что употребление большого количества кофеина ведёт к нарушению сердечного ритма, и это может негативно сказаться на плоде.
Если же женщина кормит грудью и при этом пьёт кофе, то у ребёнка может возникнуть анемия.
Даже если опухоль доброкачественная, лучше исключить кофе из рациона. Исследования показывают, что при употреблении продуктов, содержащих кофеин, повышается риск как возникновения, так и роста уже имеющихся опухолей.
Если вы часто испытываете тревогу, страх, или у вас периодически бывают панические атаки, вам следует воздержаться от кофе. Диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова поясняет, что кофеин стимулирует сердцебиение. На этом фоне может даже появиться тахикардия. Чувство тревоги будет только возрастать. Поэтому надо сначала пройти курс психотерапии. Когда ситуация нормализуется, можно будет вновь включить кофе в рацион.
От кофе следует отказаться, например, при тахикардии и ишемической болезни сердца. Повышенное сердцебиение может привести к таким последствиям, как аритмия и даже инфаркт.
Кофеин повышает кислотность желудочного сока. Поэтому кофе не показан людям, страдающим изжогой, а тем более гастритом или язвенной болезнью.
Также кофеин воздействует на гладкую мускулатуру кишечника и стимулирует перистальтику, поэтому, если вы склонны к кишечным расстройствам, то об употреблении кофе лучше на время позабыть.
Кофеин делает более интенсивной работу почек, приводит к учащенному мочеиспусканию. Если у вас проблемы с этими органами, кофе — не ваш напиток.
Кофеин угнетающе действует на щитовидку, поэтому, если уже есть какие-то проблемы с этим органом, кофе надо исключить, либо ограничить его употребление.
Кофе вымывает из костей кальций, поэтому возрастает риск проблем со скелетом и переломов.
Также он вымывает и железо. Поэтому, если у вас малокровие, о кофе тоже следует забыть, по крайней мере до тех пор, пока уровень железа в организме не восстановится.
Кофе вызывает гипогликемию. То есть, снижает уровень сахара в крови, и слишком сильно. Именно поэтому после чашки кофе обычно хочется есть. Возникает риск переедания, и человек набирает килограммы.
Здоровым же людям все эксперты советуют употреблять не больше двух — максимум трёх чашек кофе в сутки, и лучше в первой половине дня. Такая доза не должна навредить организму.
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