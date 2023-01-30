Эксперт: В "правильных" полуфабрикатах не должно быть консервантов

Полуфабрикаты — настоящая палочка-выручалочка в условиях недостатка времени на готовку. У большинства из нас в морозилке всегда припасена пачка пельменей, котлетки или блинчики. Ведь всякое бывает: забыли купить необходимый для главного блюда ингредиент или поздно вернулись с работы, и на приготовление ужина не хватило ни времени, ни сил… Вот тут-то и наступает время заветной упаковки полуфабриката.

При выборе полуфабрикатов действительно есть где разгуляться. Всевозможные заморозки и охлаждёнки, мясные, рыбные и овощные начинки, тесто, панировка — каждый найдёт продукт по вкусу. К самым популярным полуфабрикатам можно отнести пельмени и вареники, котлеты, голубцы, фаршированный перец и долму.

Кстати, полуфабрикат вовсе не подразумевает примитивность. Как насчет традиционных хинкали, пельменей с отборной бараниной или фаршированных осетриной перцев? Каждое из этих блюд по-своему изысканное, необычное, способное разнообразить повседневное меню. О том, полезны ли полуфабрикаты, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов "Ешь Деревенское" Дарья Уткина.

Полезны ли полуфабрикаты?

Так вышло, что вокруг полуфабрикатов всегда ходило немало слухов, многие из которых откровенно пугающие. Например, некоторые покупатели твердо убеждены, что для изготовления полуфабрикатов используется только некачественное сырьё, то есть "рога да копыта”. Следуя этой логике, делаем вывод, что качественных полуфабрикатов и не существует.

К счастью, есть мифы, а есть факты, которые с уверенностью подтверждают пищевые технологи, медики, нутрициологи и сами производители.

Один из таких фактов заключается в том, что полуфабрикаты, как и любые другие многокомпонентные продукты, могут быть как полезными, так и вредными — в зависимости от состава. Если полуфабрикат сделан из качественного мяса, натуральных ингредиентов и специй, то такой продукт смело можно назвать полезным.

Многих волнует вопрос: как часто можно употреблять полуфабрикаты? Ответ прост. Качественный продукт вполне может претендовать на постоянное место в рационе, однако необходимо разнообразие. К примеру, нутрициологи советуют дополнять готовые котлеты овощами, свежей зеленью и нерафинированными маслами. Пельмени можно сопроводить фермерской сметаной и легким салатом из квашеной капусты. Это сделает приём пищи более полноценным, сбалансированным и полезным.

Как выбрать "правильный” полуфабрикат?

В первую очередь находим на упаковке состав. В полуфабрикатах не должно быть консервантов (замороженному продукту это просто не нужно) и искусственных усилителей вкуса, которые также не требуются, если используется качественное сырьё. При этом всегда обращайте внимание на очередность продуктов в списке: ингредиент, который написан первым, в наибольшем количестве представлен в составе продукта, последний по списку представлен в наименьшем количестве.

Выбирая полуфабрикат, покупатель в основном полагается именно на состав, но в нём может быть указано не всё. Поэтому так важно знать производителя в лицо. Открытость и ответственность поставщика очень важны. Проведите небольшое расследование через открытые источники в Интернете: почитайте отзывы, информацию о производстве и самой компании.

Безусловно, даже после ознакомления с составом и производителем всё равно стоит внимательно изучить внешний вид выбранного полуфабриката. Самое главное — в упаковке не должно быть много снега. Его наличие может свидетельствовать о вторичной заморозке или нарушении герметичности. Сам продукт должен сохранять форму, не быть расколотым, раздавленным или потрескавшимся.

Если все перечисленные рекомендации выполнены, вы уверены в поставщике, удовлетворены составом и внешним видом продукта, то можно утверждать, что перед вами качественный полуфабрикат.

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