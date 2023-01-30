Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: В "правильных" полуфабрикатах не должно быть консервантов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Полуфабрикаты — настоящая палочка-выручалочка в условиях недостатка времени на готовку. У большинства из нас в морозилке всегда припасена пачка пельменей, котлетки или блинчики. Ведь всякое бывает: забыли купить необходимый для главного блюда ингредиент или поздно вернулись с работы, и на приготовление ужина не хватило ни времени, ни сил… Вот тут-то и наступает время заветной упаковки полуфабриката.

Эксперт: В "правильных" полуфабрикатах не должно быть консервантов

При выборе полуфабрикатов действительно есть где разгуляться. Всевозможные заморозки и охлаждёнки, мясные, рыбные и овощные начинки, тесто, панировка — каждый найдёт продукт по вкусу. К самым популярным полуфабрикатам можно отнести пельмени и вареники, котлеты, голубцы, фаршированный перец и долму.

Кстати, полуфабрикат вовсе не подразумевает примитивность. Как насчет традиционных хинкали, пельменей с отборной бараниной или фаршированных осетриной перцев? Каждое из этих блюд по-своему изысканное, необычное, способное разнообразить повседневное меню. О том, полезны ли полуфабрикаты, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов "Ешь Деревенское" Дарья Уткина.

Полезны ли полуфабрикаты?

Так вышло, что вокруг полуфабрикатов всегда ходило немало слухов, многие из которых откровенно пугающие. Например, некоторые покупатели твердо убеждены, что для изготовления полуфабрикатов используется только некачественное сырьё, то есть "рога да копыта”. Следуя этой логике, делаем вывод, что качественных полуфабрикатов и не существует.

К счастью, есть мифы, а есть факты, которые с уверенностью подтверждают пищевые технологи, медики, нутрициологи и сами производители.

Один из таких фактов заключается в том, что полуфабрикаты, как и любые другие многокомпонентные продукты, могут быть как полезными, так и вредными — в зависимости от состава. Если полуфабрикат сделан из качественного мяса, натуральных ингредиентов и специй, то такой продукт смело можно назвать полезным.

Многих волнует вопрос: как часто можно употреблять полуфабрикаты? Ответ прост. Качественный продукт вполне может претендовать на постоянное место в рационе, однако необходимо разнообразие. К примеру, нутрициологи советуют дополнять готовые котлеты овощами, свежей зеленью и нерафинированными маслами. Пельмени можно сопроводить фермерской сметаной и легким салатом из квашеной капусты. Это сделает приём пищи более полноценным, сбалансированным и полезным.

Как выбрать "правильный” полуфабрикат?

В первую очередь находим на упаковке состав. В полуфабрикатах не должно быть консервантов (замороженному продукту это просто не нужно) и искусственных усилителей вкуса, которые также не требуются, если используется качественное сырьё. При этом всегда обращайте внимание на очередность продуктов в списке: ингредиент, который написан первым, в наибольшем количестве представлен в составе продукта, последний по списку представлен в наименьшем количестве.

Выбирая полуфабрикат, покупатель в основном полагается именно на состав, но в нём может быть указано не всё. Поэтому так важно знать производителя в лицо. Открытость и ответственность поставщика очень важны. Проведите небольшое расследование через открытые источники в Интернете: почитайте отзывы, информацию о производстве и самой компании.

Безусловно, даже после ознакомления с составом и производителем всё равно стоит внимательно изучить внешний вид выбранного полуфабриката. Самое главное — в упаковке не должно быть много снега. Его наличие может свидетельствовать о вторичной заморозке или нарушении герметичности. Сам продукт должен сохранять форму, не быть расколотым, раздавленным или потрескавшимся.

Если все перечисленные рекомендации выполнены, вы уверены в поставщике, удовлетворены составом и внешним видом продукта, то можно утверждать, что перед вами качественный полуфабрикат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Артамонов: у НАТО есть серьёзное оружие, способное напугать Россию
Губерниев об отправке российских спортсменов на Олимпиаду: "Кто против, тот дурак набитый"
В Алтайском крае возбудили дело о смерти ребенка из-за отсутствия в больнице врачей
Попавшая в больницу Нелли Кобзон готовится к выписке
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Ходаковский о боях под Угледаром: Противник дистанционно забросал ряд направлений лепестками
Sohu: Шольц должен задать себе пару вопросов после слов Нуланд о "Северных потоках"
Таюрская отреагировала на признание иноагентом Прусикина* в своей соцсети
Из-за нарушений в аэропорту Оренбурга могли возникнуть ЧП
Мирзаян: ударами по объектам в Иране США провоцируют войну против важного партнёра России
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Последние материалы
Эксперт: В "правильных" полуфабрикатах не должно быть консервантов
Артамонов: у НАТО есть серьёзное оружие, способное напугать Россию
Губерниев об отправке российских спортсменов на Олимпиаду: "Кто против, тот дурак набитый"
Профессор Катасонов: финансисты США получают власть над миром
В Алтайском крае возбудили дело о смерти ребенка из-за отсутствия в больнице врачей
Попавшая в больницу Нелли Кобзон готовится к выписке
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Ходаковский о боях под Угледаром: Противник дистанционно забросал ряд направлений лепестками
Sohu: Шольц должен задать себе пару вопросов после слов Нуланд о "Северных потоках"
Вредная пища помогает "заедать" проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников