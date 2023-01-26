Любители всего натурального, в том числе и в косметике, обожают гидролаты. Ведь паровой дистиллят растения — это и косметическое, и лечебное средство одновременно. В чём особенность гидролатов и как правильно их использовать — рассказала читателям Pravda.Ru директор Школы травничества Любовь Терешина.
Гидролат — это паровой дистиллят растения. Пар, проходя через цветы, листья и корни растений, вбирает в себя эфирные масла и водорастворимые вещества, затем конденсируется и стекает в ёмкость.
Гидролат может быть когобированным — это, как правило, побочный продукт производства эфирных масел и некогобированным — то есть полноценный гидролат, в котором эфирные масла и микроэлементы присутствуют в полном объёме, кроме того, в некогобированном гидролате полезные микроэлементы и эфирные масла извлекаются более щадящим для растения способом (отсутствует высокое давление).
Гидролат можно делать и в домашних условиях, приобретя домашний гидролатор (дистиллятор).
Качество гидролата во многом зависит от качества исходного сырья: для изготовления гидролата необходимо использовать свежее сырье в течение двух часов после сбора, что максимально позволяет сохранить все эфиры и летучие вещества, имеющиеся в растении.
Гидролат не поддерживает размножение бактерий, поэтому необходимость консерванта отпадает. Хранить гидролат можно год и более в недоступном для света и тепла месте. Гидролат, как правило, бесцветная жидкость, но гидролат чабреца, например, может приобретать розовый оттенок, а гидролат тысячелистника — голубой.
Гидролат используется наружно — как косметические средство и внутрь — как лечебное.
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