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Ирина Гусакова

Эксперт: "Для зрелой кожи подойдёт гидролат клевера"

Здоровье » Красота

Любители всего натурального, в том числе и в косметике, обожают гидролаты. Ведь паровой дистиллят растения — это и косметическое, и лечебное средство одновременно. В чём особенность гидролатов и как правильно их использовать — рассказала читателям Pravda.Ru директор Школы травничества Любовь Терешина.

Эксперт: "Для зрелой кожи подойдёт гидролат клевера"

Гидролат — что это такое

Гидролат — это паровой дистиллят растения. Пар, проходя через цветы, листья и корни растений, вбирает в себя эфирные масла и водорастворимые вещества, затем конденсируется и стекает в ёмкость.

Гидролат может быть когобированным — это, как правило, побочный продукт производства эфирных масел и некогобированным — то есть полноценный гидролат, в котором эфирные масла и микроэлементы присутствуют в полном объёме, кроме того, в некогобированном гидролате полезные микроэлементы и эфирные масла извлекаются более щадящим для растения способом (отсутствует высокое давление).

Гидролат можно делать и в домашних условиях, приобретя домашний гидролатор (дистиллятор).

Качество гидролата во многом зависит от качества исходного сырья: для изготовления гидролата необходимо использовать свежее сырье в течение двух часов после сбора, что максимально позволяет сохранить все эфиры и летучие вещества, имеющиеся в растении.

Гидролат не поддерживает размножение бактерий, поэтому необходимость консерванта отпадает. Хранить гидролат можно год и более в недоступном для света и тепла месте. Гидролат, как правило, бесцветная жидкость, но гидролат чабреца, например, может приобретать розовый оттенок, а гидролат тысячелистника — голубой.

Гидролат используется наружно — как косметические средство и внутрь — как лечебное.

Советы по применению гидролатов

  • После умывания оросить лицо гидролатом и нанести натуральный крем или натуральное масло. Гидролат может "подсушивать" кожу, если не нанести крем. При орошении лица гидролатом мяты, например, улучшается не только кожа лица, но поднимается настроение, поскольку молекулы эфирных масел мяты через нос попадают в лимбическую систему и вызывают положительные эмоции.
  • Для зрелой кожи используем гидролат клевера, для зоны вокруг глаз — гидролат василька или календулы, гидролат фенхеля — прекрасное лимфодренажное средство.
  • Гидролат пустырника используют внутрь как успокоительное средство, гидролат кориандра и фенхеля внутрь - как нефропротектор. Важно: при использовании гидролата для приёма внутрь нужно быть уверенным, что это настоящий природный продукт без синтетических примесей. Используют гидролат как составляющую часть при изготовлении различных природных кремов для лица.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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