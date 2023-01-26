Цинк — не самый популярный микроэлемент, о нём редко вспоминают, когда решают приобрести в аптеке витамины или БАДы. А зря! Цинк играет важную роль в обмене веществ, отвечает за рост и развитие, необходим для процессов регенерации, имеет антиоксидантные свойства (подавляет действие свободных радикалов, противостоит хроническому воспалению и преждевременному старению клеток), участвует в синтезе необходимых белков, воспроизводстве ДНК и РНК. О пользе цинка рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание", кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.
Недостаток цинка у детей приводит к задержке роста и полового созревания, у мужчин может вызвать импотенцию, замедляет заживление ран. Препараты цинка назначают людям пострадавшим от ожогов. Цинк не только ускоряет восстановительные процессы, но и укрепляет иммунитет, ослабленный отсутствием защитного барьера кожи на обожжённых участках.
Цинк полезен пациентам с макулярной дегенерацией — возрастным заболеванием глаз, ведущим к потере зрения. Благодаря своему антиоксидантному действию цинк замедляет старение в глазных тканях.
Симптомы дефицита цинка:
Рекомендованная дневная доза этого микроэлемента — 12 мг.
Цинк содержится в морепродуктах (особенно в устрицах), мясе, яйцах, сыре. Главные источники среди растительных продуктов:
Цинк не накапливается в организме, поэтому продукты, содержащие этот микроэлемент, должны регулярно появляться в рационе.
Исследования показали, что приём пищевых добавок и витаминно-минеральных комплексов с цинком не ведёт к снижению заболеваемости. Для полноценного благотворного эффекта цинк, как и другие витамины и микроэлементы, должен поступать в организм с пищевыми продуктами как часть сбалансированного и разнообразного питания.
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