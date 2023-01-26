Эксперт: "Цинк должен поступать в организм с продуктами, а не в виде таблеток"

Цинк — не самый популярный микроэлемент, о нём редко вспоминают, когда решают приобрести в аптеке витамины или БАДы. А зря! Цинк играет важную роль в обмене веществ, отвечает за рост и развитие, необходим для процессов регенерации, имеет антиоксидантные свойства (подавляет действие свободных радикалов, противостоит хроническому воспалению и преждевременному старению клеток), участвует в синтезе необходимых белков, воспроизводстве ДНК и РНК. О пользе цинка рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание", кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

Цинк: польза для организма

Недостаток цинка у детей приводит к задержке роста и полового созревания, у мужчин может вызвать импотенцию, замедляет заживление ран. Препараты цинка назначают людям пострадавшим от ожогов. Цинк не только ускоряет восстановительные процессы, но и укрепляет иммунитет, ослабленный отсутствием защитного барьера кожи на обожжённых участках.

Цинк полезен пациентам с макулярной дегенерацией — возрастным заболеванием глаз, ведущим к потере зрения. Благодаря своему антиоксидантному действию цинк замедляет старение в глазных тканях.

Симптомы дефицита цинка:

потеря волос,

медленное заживание ран и ожогов,

потеря аппетита,

кожная сыпь,

снижение иммунитета.

Рекомендованная дневная доза этого микроэлемента — 12 мг.

Цинк содержится в морепродуктах (особенно в устрицах), мясе, яйцах, сыре. Главные источники среди растительных продуктов:

бобовые,

спаржа,

тыква,

соя,

грибы,

семечки.

Цинк не накапливается в организме, поэтому продукты, содержащие этот микроэлемент, должны регулярно появляться в рационе.

Кто может испытывать недостаток цинка

Люди с воспалительными заболеваниями кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит). Воспаление в желудочно-кишечном тракте мешает микроэлементам всасываться и правильно усваиваться.

Люди на ограничительной диете (как добровольной, так и по медицинским показаниям), в том числе страдающие целиакией (генетическая непереносимость глютена).

Вегетарианцы, поскольку большинство источников цинка — продукты животного происхождения.

Дети старше полугода, находящиеся на грудном вскармливании: после 6 месяцев материнское молоко перестает полностью покрывать потребность ребёнка в цинке.

Алкоголики. Постоянный приём алкоголя ухудшает всасываемость цинка и увеличивает его вывод с мочой.

Исследования показали, что приём пищевых добавок и витаминно-минеральных комплексов с цинком не ведёт к снижению заболеваемости. Для полноценного благотворного эффекта цинк, как и другие витамины и микроэлементы, должен поступать в организм с пищевыми продуктами как часть сбалансированного и разнообразного питания.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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