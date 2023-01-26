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Ирина Гусакова

Эксперт: "Цинк должен поступать в организм с продуктами, а не в виде таблеток"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Цинк — не самый популярный микроэлемент, о нём редко вспоминают, когда решают приобрести в аптеке витамины или БАДы. А зря! Цинк играет важную роль в обмене веществ, отвечает за рост и развитие, необходим для процессов регенерации, имеет антиоксидантные свойства (подавляет действие свободных радикалов, противостоит хроническому воспалению и преждевременному старению клеток), участвует в синтезе необходимых белков, воспроизводстве ДНК и РНК. О пользе цинка рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание", кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

Эксперт: "Цинк должен поступать в организм с продуктами, а не в виде таблеток"

Цинк: польза для организма

Недостаток цинка у детей приводит к задержке роста и полового созревания, у мужчин может вызвать импотенцию, замедляет заживление ран. Препараты цинка назначают людям пострадавшим от ожогов. Цинк не только ускоряет восстановительные процессы, но и укрепляет иммунитет, ослабленный отсутствием защитного барьера кожи на обожжённых участках.

Цинк полезен пациентам с макулярной дегенерацией — возрастным заболеванием глаз, ведущим к потере зрения. Благодаря своему антиоксидантному действию цинк замедляет старение в глазных тканях.

Симптомы дефицита цинка:

  • потеря волос,
  • медленное заживание ран и ожогов,
  • потеря аппетита,
  • кожная сыпь,
  • снижение иммунитета.

Рекомендованная дневная доза этого микроэлемента — 12 мг.

Цинк содержится в морепродуктах (особенно в устрицах), мясе, яйцах, сыре. Главные источники среди растительных продуктов:

  • бобовые,
  • спаржа,
  • тыква,
  • соя,
  • грибы,
  • семечки.

Цинк не накапливается в организме, поэтому продукты, содержащие этот микроэлемент, должны регулярно появляться в рационе.

Кто может испытывать недостаток цинка

  • Люди с воспалительными заболеваниями кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит). Воспаление в желудочно-кишечном тракте мешает микроэлементам всасываться и правильно усваиваться.
  • Люди на ограничительной диете (как добровольной, так и по медицинским показаниям), в том числе страдающие целиакией (генетическая непереносимость глютена).
  • Вегетарианцы, поскольку большинство источников цинка — продукты животного происхождения.
  • Дети старше полугода, находящиеся на грудном вскармливании: после 6 месяцев материнское молоко перестает полностью покрывать потребность ребёнка в цинке.
  • Алкоголики. Постоянный приём алкоголя ухудшает всасываемость цинка и увеличивает его вывод с мочой.

Исследования показали, что приём пищевых добавок и витаминно-минеральных комплексов с цинком не ведёт к снижению заболеваемости. Для полноценного благотворного эффекта цинк, как и другие витамины и микроэлементы, должен поступать в организм с пищевыми продуктами как часть сбалансированного и разнообразного питания.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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